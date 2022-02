El Teatro Colón y el universo de Disney vuelven a unirse en nueve conciertos

El Teatro Colón se volvió a unir a Disney para poner en escena una coproducción , en la que la música evoca las imágenes. Magia y sinfonía se llama el espectáculo que se estrena este viernes en la gran sala lírica. La Orquesta Estable del Teatro Colón y una decena de cantantes interpretarán temas de películas de Disney, Pixar, Marvel y la saga Star Wars . En pantalla se proyectarán imágenes de las escenas icónicas animadas por la música e, incluso, algunos personajes saltarán probablemente a escena.

Entre las canciones anunciadas figuran “Libre soy“ (Frozen), “Ciclo sin fin“ (El rey león), “Yo soy tu amigo fiel“ (Toy Story), “Nuestro huésped sea usted“ (La Bella y la Bestia), así como temas de Coco y Enredados, el leit motiv de la saga Star Wars y composiciones más recientes de películas de Marvel, como Avengers: Endgame. Además de las escenas de las películas se proyectarán imágenes de la naturaleza de National Geographic acompañando fragmentos sinfónicos .

La dirección musical estará a cargo del brasileño Thiago Tiberio, quien se he especializado en dirigir orquestas en sincronización en vivo con la proyección de películas. Llevó la batuta del estreno de Star Wars Live in Concert en Francia, Portugal y Brasil, así como de la versión con orquesta completa de Coco in Concert en el tradicional Festival de Ravinia en Illinois, Estados Unidos, entre otras incursiones en el repertorio musical de la gran pantalla.

La música es sin duda un componente esencial de las películas de Disney. No por nada suelen estar tanto sus bandas sonoras como muchos de sus temas principales entre los nominados y premiados de las ceremonias de entrega del Oscar.

Thiago Tiberio estará a cargo del concierto de Disney en el Teatro Colón

Desde hace unos años se multiplicaron las performances de raíz musical sobre las partituras fílmicas, retomando de alguna manera la impronta dejada por la colaboración del director de orquesta Leopold Stokowski y Walt Disney, de la que emergiera la sinfonía visual de Fantasía en 1940.

La división Disney Concerts del gigante del entretenimiento produjo o licenció en el año prepandemia 2019 un total de 900 espectáculos musicales basados en los temas de sus películas en todo el mundo, en una treintena de versiones distintas.

En el Teatro Colón se presenta ahora la oportunidad de escuchar un popurrí de los temas más populares en un marco teatral y con una acústica que no existe en ningún cine.

Es la tercera ocasión en que se asocian Disney y el Teatro Colón, después de Sinfonía de películas, en 2019, con dirección musical de Enrique Diemecke, y Star Wars, una nueva esperanza en concierto, en 2020, con Thiago Tiberio al frente de la orquesta. Para las nueve fechas de Magia y Sinfonía programadas hasta el 20 de febrero se agotaron rápidamente las poco más de 1.400 entradas por función puestas a disposición por el aforo vigente durante la pandemia.