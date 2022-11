El triste anuncio de la representante de Roberta Flack que alarmó a sus seguidores: “Le resulta imposible cantar y muy difícil hablar”

escuchar

Este lunes, una noticia alarmó y entristeció a los amantes de la música: la célebre cantante estadounidense Roberta Flack anunció, a través de un comunicado, que padece esclerosis lateral amiotrófica (ELA), y que el avance de su cuadro hace que le sea “imposible cantar y muy difícil hablar” .

El comunicado, firmado por Suzanne Koga, la representante de la cantante de 85 años, no especifica cuándo fue diagnosticada con la enfermedad, y más allá de del anuncio, buscó llevar esperanza a los fanáticos: “ La señora Flack planea mantenerse activa en sus actividades musicales y creativas. Su fortaleza y su alegre aceptación de la música que la sacaron de circunstancias modestas al centro de atención internacional, siguen siendo vibrantes e inspiradas ”, asegura.

La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad degenerativa en la que las células nerviosas (neuronas) motoras se desgastan o mueren y ya no pueden enviar mensajes a los músculos. Con el tiempo, esto produce un debilitamiento muscular, espasmos e incapacidad para mover los miembros inferiores, superiores y el resto del cuerpo. Cuando los músculos de la zona torácica dejan de trabajar, se vuelve difícil o imposible respirar.

El anuncio llegó apenas unos meses antes de que se cumpla medio siglo del lanzamiento del álbum más vendido de Flack, Killing Me Softly. El tema que le da título al disco fue grabado originalmente por Lori Lieberman, pero es su versión la quedó en la historia de la música como uno de los himnos de una época, El tema se revitalizó en 1996 gracias a una versión de Fugees. Ambas versiones fueron incluidas el año pasado por la revista Rolling Stone en el listado de las mejores de las 500 mejores canciones de todos los tiempos.

Nacida en Black Mountain, una ciudad a 750 kilómetros de Washington, Roberta es hija de un organista de la iglesia bautista de Nashville. Para principio del año próximo, está prevista la publicación de un libro infantil que la cantante escribió junto a Tonya Bolden, basado en las vivencias de su propia infancia, llamado The Green Piano: How Little Me Found Music. El principal personaje de la historia es el piano que el padre de Flack rescató para ella de un depósito de chatarra y se convirtió en un objeto clave en la construcción de su propio destino.

El 24 de enero, se estrena en la televisión estadounidense un documental sobre la vida de Flack, Roberta, dirigido por Antonio D’Anbrosio, que este jueves será presentado en el festival de cine DOCNYC.

El recorrido musical de Flack fue tan exitoso como variado: además del pop y el soul, su repertorio incluye piezas de jazz y folk. Ganó el premio Grammy lo ganó en 1973 por “Killing Me Softly (With His Song)”, pero antes había resultado también vencedora por “The First Time I Ever Saw Your Face”, luego de que Clint Eastwood usara el tema como banda sonora de una escena de amor en su película de 1971 Obsesión mortal.

Roberta Flack

Esta no es la primera vez que el estado de salud de la cantante es noticia. En abril de 2018, Flack apareció en el escenario del Apollo Theatre en un evento benéfico para la Jazz Foundation of America, pero nada salió según lo prevista: sorpresivamente debió abandonar el escenario para ser trasladada de urgencia al Centro Hospitalario de Harlem.

Horas más tarde, también a través de un comunicado, su agente reveló que la cantante había sufrido años atrás un derrame cerebral y que todavía sentía ciertas secuelas.

LA NACION