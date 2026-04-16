Ricky Martin sorprendió a la multitud de fans que lo esperaba en la puerta del hotel, en Buenos Aires

Ante la cantidad de fans que se reunieron al frente del Palacio Duhau, Ricky Martin se asomó este jueves por una ventana para saludar y celebrar su regreso al país. Minutos después de las 18, el boricua decidió salir y acortar la distancia con sus seguidores, que fueron provistos de remeras distintivas de sus clubes y hasta con banderas, como previa de los shows que este fin de semana brindará en el Campo Argentino de Polo.

Ricky Martin cumplió su promesa y se asomó a la ventana del Palacio Duhau para saludar a sus fans Gerardo Viercovich - LA NACION

Enfundado en una camisa blanca, el artista se mostró muy feliz de reencontrarse con sus fans argentinos Gerardo Viercovich - LA NACION

El cantante llegó a la Argentina desde Paraguay el 11 de abril pasado, para los cuatro conciertos agendados en nuestro país. Primero pasó por Córdoba y por Rosario y, ahora recaló en suelo porteño para las presentaciones agendadas para este viernes y sábado, en el marco de su gira Ricky Martin Live 2026.

Seguidores y fanáticos del cantante Ricky Martin se agolparon en la entrada del Palacio Duhau, a la espera de poder ver a su ídolo Rodrigo Nespolo

Los fans de Ricky Martin desplegaron todos sus recursos: banderas, remeras y hasta gigantografías del artista Gerardo Viercovich - LA NACION

Las banderas de los clubes de fans nunca faltan Gerardo Viercovich - LA NACION

Ricky Martin en Buenos Aires: banderas colgadas de las ventanas del hotel fueron utilizadas para recibir al astro Gerardo Viercovich - LA NACION

Cientos de fans se congregaron para recibir a Ricky Martin en las puertas del Palacio Duhau Gerardo Viercovich - LA NACION

Seguidores y fanáticos del cantante le pusieron color a la tarde en el barrio de Recoleta, de cara a los shows que brindará mañana y el sábado en el Campo Argentino de Polo Rodrigo Nespolo

Las gigantografías ganaron la atención de los fans, que no dudaron en posar para las fotos Rodrigo Nespolo

Sus shows en la Argentina

Días atrás, a Ricky Martin se lo vio descender de un avión junto a sus dos hijos mayores, los mellizos Valentino y Matteo, que este verano cumplieron 17 años. Los recitales porteños prometen ser un emotivo repaso por sus memorables éxitos que acompañan a sus fans desde mediados de los años ‘90, con clásicos como “Tal vez”, “María”, “Fuego de noche, nieve de día” y “Vente pa’ ca”.

Ricky Martin en Ezeiza RS Fotos

Hace un tiempo, Ricky Martin contó que sus hijos Valentino y Matteo suelen viajar con él por el mundo, mientras cumple con sus compromisos laborales. “Es maravilloso, ellos no se quieren ir, ellos están conmigo en todo momento. Me voy de gira y ellos vienen conmigo porque tenemos los tutores que también viajan con nosotros. Después de la pandemia, el Zoom aliviana muchísimo”, había revelado en marzo de 2024 en una entrevista a un medio estadounidense.

“Me gusta que seamos tan unidos y que hagan todas preguntas que tengan que hacer, que las respuestas sean transparentes y con la verdad. Y obviamente tengo a Lucía [nacida en diciembre de 2018] y a Renn [nacido en octubre de 2019]… Tengo las energías y estamos saludables, así es que todo es maravilloso”, comentó el cantante refiriéndose también a sus hijos menores.

Ricky Martin con sus hijos más pequeños Lucía y Renn (Instagram/@ricky_martin)

Sobre su estilo y métodos de crianza, la estrella latina siempre dejó en claro su postura. En varias ocasiones, dijo que desea normalizar las familias homoparentales, incluso se niega a usar el término “vientre de alquiler”. En una entrevista, defendió: “Yo no alquilé un vientre. Esa expresión la utilizan los fundamentalistas conservadores. Me prestaron un vientre. No pagué por él. Le daría la vida a la mujer que me ayudó a traer mis hijos al mundo”.

Cómo será el show en el Campo Argentino de Polo

El concierto promete un importante despliegue técnico y visual con iluminación de última generación. Una banda en vivo y un cuerpo de siete bailarines acompañan al cantante en lo que la producción presenta como una propuesta multisensorial.

El nuevo espectáculo fusiona los ritmos latinos y globales, con impactantes coreografías y con los clásicos y muy sonados “Livin’ la vida loca”, “She Bangs”, “The Cup of Life”, “María”, “Vente pa’ ca” y “La Mordidita”.

“Estoy inmerso en un álbum completamente nuevo. Nuevas historias, nuevos sonidos, nueva pasión. Se celebra el pasado. Se construye el futuro. Tengo muchas ganas de que escuchen lo que estamos preparando”, explicó el cantante en sus redes sociales mientras se preparaba para este proyecto.