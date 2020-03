Lady Gaga participó del evento streaming y le pidió a la gente que respetara la distancia social Crédito: Agencias

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de marzo de 2020 • 01:24

Hace pocos meses nadie iba a imaginar que los recitales vía streaming formarían parte de los eventos culturales más importantes del año . En un momento en que, a nivel mundial, los países luchan contra la expansión del nuevo coronavirus, los eventos en vivo a través de internet tomaron gran popularidad, dado que los fans pueden ver a sus artistas favoritos desde sus casas. Ayer, se llevó a cabo un ambicioso recital por streaming, a través de IHeart Media, con el objetivo de recaudar dinero para las familias de bajos recursos en Estados Unidos.

Las estrellas que aparecieron en el especial fueron muchas y pertenecientes no solo al mundo de la música, sino también al de la televisión, como Ellen De Generes y al del cine, como la actriz Melissa McCarthy . De esa forma, el desfile de artistas fue muy grande, y muchos de ellos tuvieron la posibilidad de compartir un breve diálogo con Elton John, maestro de ceremonias que condujo el evento, que duró más de media hora .

Todos los involucrados transmitieron su mensaje desde la comodidad de su casa, y ninguno de ellos compartió espacio físico con otro artista.

Camila Cabello y Shawn Mendes estuvieron en el recital y enviaron un mensaje al público para que respete la cuarentena, la herramienta más efectiva en la lucha contra el coronavirus . Muy serena y antes de comenzar a cantar, ella dijo: "Por favor quédense en sus casas, los amamos, estamos en esto juntos, vamos a salir juntos como lo hicimos siempre".

Por su parte, el cantante de Green Day, Billie Joe Armstrong, dijo desde su hogar: "Tenemos que intentar estar lo más felices que podamos, en estas épocas tan difíciles". El músico apareció en pantalla poco antes de una de las mayores estrellas de la noche, Lady Gaga . La artista brindó un extenso mensaje en el que destacó la importancia de mantener la distancia y contó: "Eso es difícil pero hay que hacerlo. Yo trato de encontrar la alegría todos los días, practiquen la distancia social, les mando un gran abrazo y saludo a Elton John".

Una vez más, el anfitrión tomó la palabra desde su casa, y charló con Lizzo , quien también puso el acento en la importancia de respetar las normas y no bajar los brazos. "No podemos dejar que esto nos destruya, tenemos que unirnos como pueblo. Esta es una pandemia muy real, no podemos dejar que el pánico se expanda más rápido que el virus ", opinó.

En el último tramo del programa, Ellen saludó al público y dijo: "Estoy muy agradecida a todos los doctores, enfermeros y a quienes mantienen provistos los supermercados, ustedes son ahora nuestros héroes, todos deberíamos aplaudirlos". También, Demi Lovato se expresó al respecto. "Nada puede detenernos", dijo.

Sam Smith muy conmovido luego dijo: "Quiero mandarles este mensaje: espero que se sientan bien, a mí la música me hace sentir mejor. Yo no toco ningún instrumento, así que solo les daré mi voz".

Luego de presentar a Mariah Carey , y a H.E.R , Elton se tomó los últimos minutos del show vía streaming para despedir a sus seguidores y agradecerles. Por último, el músico aseguró con optimismo: "Pronto andaré por ahí tocando de nuevo para ustedes".