"The Pink Phantom", lo nuevo de Gorillaz con la participación de Elton John

Gorillaz acaba de lanzar el último episodio de su nuevo proyecto audiovisual, Song Machine. Y esta vez la banda de las máscaras contó con un colaborador muy especial: Elton John.

Con motivo del lanzamiento del álbum, el próximo 23 de octubre, la banda compartió el tema "The Pink Phantom". En el video, dirigido por Jamie Hewlett, se puede ver a Elton hecho caricatura y sentado en el piano. De fondo suena esta balada electrónica y melancólica, donde se fusiona la voz del británico con la del rapero 6LACK. Aparece también 2-D al piano, mientras Murdoc intenta atrapar al fantasma rosa del que hablan.

Sobre esta colaboración, Elton contó en las redes sociales: "Damon me contactó y me propuso hacer algo y la forma que tomó la canción es increíble. Estaba en el estudio en Londres y él estaba en el otro en Devon, pero incluso de forma remota fue un proceso tan atractivo y creativo".

Y agregó: "Siempre quise a Damon [Alborn] porque engloba tantos diferentes tipos de música. Tiene sus dedos en tantas piezas y al mismo tiempo nunca se queda quieto. Está constantemente empujando hacia adelante y abrazando lo nuevo, lo cual es admirable y es raro. Siempre está trabajando, siempre está haciendo algo. Ha hecho tanto para promover la música de todo el mundo, de África, de China, que la gente no había escuchado antes. Realmente lo admiro. Siempre he sido un fan de Gorillaz, de todos modos. Así que cuando me pidió que hiciera una pista de Gorillaz, fue obvio que lo iba a hacer. Estoy muy, muy feliz de que eso haya sucedido".

Además de las palabras de Elton, los Gorillaz también se mostraron contentos con el invitado de lujo. 2-D escribió: "Gracias por ser tan generoso con nosotros. Señor Elton Sir John, con tu tiempo y genio y también con esos pasteles daneses que trajiste. También por hacer uno de los mejores temas de todos los tiempos".

El nuevo proyecto

A inicios de 2020, 2-D, Murdoc, Russel y Noodle habían confirmado su regreso con Song Machine, una miniserie donde aparecerían un montón de artistas grabando en los Kong Studios con la banda animada. Después se supo que sería un disco y el primero de una serie.

Lo primero que pudo oírse de este proyecto fue "Momentary Bliss" junto a slowthai y Slaves. A esa pieza le siguieron: "Desolé", con Fatoumata Diawara; "Aries", son Peter Hook y Georgia; "How Far?", con Skepta y Tony Allen; "Friday The 13th", con la participación del rapero Octavian" y "Pac-Man", con ScHoolboy. Después se supo de la colaboración de Robert Smith, vocalista de The Cure, con "Strange Timez". Y ahora llega, "The Pink Phantom", con Elton John.

A través de un show por streaming, Gorillaz presentará su nuevo proyecto Song Machine Live los próximos 12 y 13 de diciembre. Mientras que el disco será lanzado el 23 de este mes en plataformas digitales y en formato físico.

