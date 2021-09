Elton John volvió a postergar su gira de despedida por problemas de salud

El cantante y compositor Elton John tenía previsto actuar en ciudades de Gran Bretaña y en otras de Europa en el marco de su gira Farewell Yellow Brick Road, que después lo llevaría a los Estados Unidos, en 2022. Sin embargo, el británico señaló que, a los 74 años, tiene dolores desde que sufrió una caída el pasado verano, que le impedirán cumplir con las fechas previstas.

“Pese al tratamiento intensivo de fisioterapia y especialistas, el dolor ha seguido empeorando y provoca crecientes dificultades de movimiento. Me han aconsejado operarme lo antes posible para recuperar la plena forma y asegurarme de que no hay complicaciones en el largo plazo ”, señaló. ” Es con una gran tristeza y un profundo pesar que me veo obligado a reprogramar las fechas de 2021 de mi gira Farewell Yellow Brick Road en Europa y Gran Bretaña para 2023″ , indicó en un comunicado. Pero hizo una promesa a sus seguidores: “Los conciertos volverán el año que viene, y me aseguraré de que merezcan de sobra esta espera”.

En realidad, se trata de la segunda postergación de esta gira -la primera reprogramación fue por la pandemia- que debía estar prácticamente finalizada. El anunció del tour de despedida se realizó allá lejos y hace tiempo, en enero de 2018, en Nueva York. “Las prioridades en mi vida cambiaron - dijo en aquel momento-. Ahora son mis hijos, mi esposo y mi familia”, aseguró como cierre de un anuncio que se transmitió en directo desde su sitio, eltonjohn.com y que se inició con un largo video que repasó, primero con animaciones y luego con Elton tocando en vivo, muchos de los clásicos que compuso a lo largo de 50 años de carrera.

Elton John comenzará en Nueva Orleans su tour norteamericano Reuters

En el cronograma inicial, el tour duraría tres años, constaría de 300 conciertos y se especulaba con que tuviera una parada en la Argentina, en 2019 o 2020. Por supuesto que nada de eso fue posible, pero 2018 era otra era dentro de nuestras vidas. “Quiero decir gracias personalmente a mi público de todo el mundo”, decía un Elton entusiasmado, que estaba por cumplir 71 años. Y durante una breve entrevista que ofreció en Nueva York en aquel comienzo de año contó que la gira se llamaría Farewell Yellow Brick Road, en referencia a su clásico de 1973 “Goodbye Yellow Brick Road”.

De todos modos, y a pesar del encierro, la pandemia mantuvo bastante entretenido al astro británico. Apenas comenzada la amenaza del Covid-19 de manera mundial, en marzo de 2020 se puso al frente de una actividad solidaria para conseguir fondos para dos ONG dedicadas a combatir el virus. La apuesta se llamó iHeart Living Room Concert for America. Y un mes después se sumó al One World: Together at Home que tuvo a Lady Gaga como anfitriona.

A mediados del año pasado trascendió que su exesposa Renate Bauel interpuso una demanda contra Elton en el Tribunal Supremo del Reino Unido. Aunque el motivo de la solicitud de la demanda no estaba claro, habría estado relacionado a la privacidad de Blauel y a su deseo de evitar la publicación de material personal de la pareja. El cantante y Renate, una ingeniera de sonido alemana, se habían conocido durante la grabación de “Don’t go breaking my heart”, en 1976. Fueron años de excesos para el músico y Bauel habría sido su mejor contención. Se casaron en 1984 y en 1988 se divorciaron, tiempo antes de que Elton formalizara su relación con David Furnish.

Un mes después celebró sus treinta años de “sobriedad”, lejos del alcohol y las drogas. Organizó una fiesta y hasta recibió una torta, como si fuera su cumpleaños. “Reflexionando sobre el día tan maravilloso que he tenido celebrando el 30 aniversario de mi sobriedad, he recibido un montón de preciosas tarjetas, flores y dulces por parte de mis hijos, de David, de compañeros del programa (de rehabilitación), de la gente de mi oficina...”, contó en Instagram. “Me siento verdaderamente bendecido. Si no hubiera decidido dar el gran paso de pedir ayuda finalmente, hubiese muerto ”, aseguró el cantante en el mismo posteo.

En 2021 surgió un Elton John más combativo. En enero firmó una carta abierta junto a otros músicos británicos contra el gobierno de su país por algunas consecuencias negativas que tuvo el Brexit en la industria musical. En marzo arremetió contra el Vaticano, luego de una declaración de la Santa Sede. “¿Cómo puede el Vaticano negarse a bendecir los matrimonios homosexuales porque son ‘pecado’ y, sin embargo, obtener ganancias alegremente al invertir millones en Rocketman, una película que celebra mi hallazgo de la felicidad con mi matrimonio con David?”, sentenció.

Elton John se instaló en la cabina del DJ para hacer su performance sorpresa en Cannes, su última aparición pública Instagram @eltonjohn

En mayo participó en la edición “sin barbijos” de los Brit Awards 2021 y en junio publicó junto a Dua Lipa el tema “Cold Heart”, un excelente remix realizado por PNAU, con clásicos de Elton, como “Sacrifice”, “Rocketman”, “Kiss The Bride” y “Where’s the Shoorah?”, y recientemente dio un mini recital en un restaurante frente a una playa francesa, cuando visitó el Festival de Cannes.

Siempre inquieto, Sir Elton. Aunque ha quedado demostrado que no sólo la pandemia marca su agenda. También hay cuestiones personales, como la reciente decisión de operarse, que inciden en toda una gira. En suelo argentino estuvo en tres oportunidades: la primera, en 1992, donde dio dos conciertos en el Estadio de River; la siguiente en 2009, esa vez en Boca; y la última en 2013, en Vélez. Distintos estadios para un fanático del fútbol, como es él. También hubo un intento fallido en 2017, cuando iba a compartir escenario con James Taylor, pero una tormenta obligó a cancelar el show porque no había posibilidades de reprogramaciones: la agenda de la gira indicaba que los músicos debían partir al día siguiente a Chile.