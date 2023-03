En junio: Caetano Veloso visitará Buenos Aires y Rosario con las canciones de su último álbum

escuchar

El gran Caetano Veloso tiene una buena excusa para regresar a la Argentina. ¿Cuál es? Las canciones de su último disco, Meu Coco. Porque si bien no es un álbum de estreno (lo publicó en 2021, sobre el final de la pandemia), tiene toda la frescura que caracteriza a su música. A los fans se les recomienda que estén atentos porque la próxima semana se pondrán a la venta las entradas para el recital que ofrecerá el 9 de junio, en el Movistar Arena.

Caetano viene agregando conciertos a la gira que armó por estas latitudes. Entre los shows que tiene comprometidos en Brasil y países europeos (desde abril y a septiembre) hay en su agenda un espacio que destinará a ciudades del Uruguay y la Argentina. El 14 de junio se presentará en una sala de Montevideo, y aunque todavía no está publicada en su web, su tour tiene otros conciertos previos, como los que dará el 9 de ese mes en Buenos Aires y el 11 en Rosario.

Si el nombre que eligió Caetano Veloso para su último disco, Meu coco, sirvió para resumir en dos palabras todo lo que tiene dentro de su cabeza y que plasmó en doce nuevas canciones, hay allí varias pistas que permiten hacer un análisis, no psicológico, pero sí artístico del sujeto en cuestión. Y en primer lugar habrá que decir que Meu coco es un disco ecléctico, quizá, porque Caetano no publicó un álbum de canciones inéditas en casi una década. No hubo unas pocas ideas desarrolladas en un corto plazo, de un disco para el otro, en la carrera de un músico que lanza una nueva producción cada dos años. Es cierto que la amplitud temporal no es sinónimo de variedad temática, pero a veces una y otra pueden ir de la mano. Y si a esto se suma la vitalidad de este hombre y una larga y rica trayectoria en la música, el resultado puede arribar a una producción variada, entretenida, profunda y de segundas lecturas, artísticamente de muy buena factura. En Meu coco hay un Caetano curioso, inspirado, sofisticado y también filoso.

Caetano Veloso se presentará en junio en nuestro país

Hay muchos detalles en este Meu Coco que aparecen, incluso más allá de los nombres propios que menciona (y que son muchos, con el de João Gilberto a la cabeza, y de “Pixinguinha a Jorge Ben” Jor). Es un disco accesible a todo público aunque, al mismo tiempo, muy brasileño , ya desde frases como “somos más cafuzos que todo lo demás” (en portugués cafuzo significa zambo: mestizo afro-amerindio). O en “Enzo Gabriel” (tema que lleva ese título porque fue el nombre más elegido en Brasil durante 2018 y 2019 para los recién nacidos). “Enzo Gabriel, ¿Cuál será tu rol en la salvación del mundo? Sé que la luz es sutil, pero verás lo que es nacer en Brasil”.

Definiciones y reflexiones van de la mano aunque no necesariamente unas respondan a las otras. Caetano ensaya una reflexión sobre las nuevas tecnologías aunque admite que no puede empatizar con ellas (“Anjos tronchos”). Luego escribe una canción de amor, aunque en realidad está hablando de política y especialmente de los últimos tiempos de Brasil (“Não Vou Deixar”).

Caetano conversó con LA NACION, apenas publicado Meu Coco. Habló de su vida en función de ese disco y del entorno social y político que podía atravesar esta producción . Y respondía, ante preguntas como esta: ¿Cuánto pudo influir la actualidad de Brasil en este álbum? Tal vez esta pregunta surge luego de escuchar canciones como “Não Vou Deixar” o “Pardo” . “Me alegra que se note el sentido político de ´Não Vou Deixar´”. Yo repetía la frase frente a la televisión la noche que se contaban los votos para la elección presidencial. El hijo de un amigo dijo: “¡El abuelo está nervioso!”. “Pardo” nació del uso que hoy se hace de la palabra. Mi padre era mulato. Mi madre parecía una indiana de piel clara y pelo negro. En un documento suyo estaba escrito “Color: parda”. Y ella se reía de eso. La cantante Céu me pidió una canción para su disco de 2019 y yo pensé en algo sexual con un hombre negro. Y el yo lírico de la canción se auto-caracteriza como pardo”.

Seguramente algo o mucho de todo esto se podrá escuchar en el concierto que ofrezca en junio próximo, en Buenos Aires. Sin embargo, no se puede descartar que haga un buen recorrido de su obra, en un sentido amplio. Quizás, los ochenta años que cumplió el 7 de agosto de 2022 sirvan para hacer ese repaso musical de su historia y de su actualidad, que está bien marcada por la presencia familiar: “Después de la larga gira nacional e internacional con [sus hijos] Moreno, Zeca y Tom, período de profunda felicidad para mí, quise dejarlos libres para que hicieran lo que tienen que hacer por sí mismos. Pero en Meu Coco, los tres cantan el nombre Zabé (nombre popular de la princesa Isabel, que abolió la esclavitud) conmigo. Tom toca guitarra en ’Autoacalanto’”, canción que escribí sobre su hijo. Y Moreno toca toda la percusión de candomblé de ‘Gilgal’.”

