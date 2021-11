Caetano Veloso se luce en Meu coco, su primer disco con canciones nuevas en casi una década

Artista: Caetano Veloso Álbum: Meu coco. Temas: “Meu Coco”, “Ciclâmen do Líbano”, “Anjos Tronchos”, “Não Vou Deixar”, “Autoacalanto”, “Enzo Gabriel”, “GilGal”, “Cobre”, “Pardo”, “Você-Você”, “Sem Samba Não Dá”. Discográfica: Sony Music. Nuestra opinión: muy bueno.

Si el nombre que eligió Caetano Veloso para su nuevo disco, Meu coco, es para resumir en dos palabras todo lo que tiene dentro de su cabeza y que plasmó en doce nuevas canciones, hay aquí varias pistas que permiten hacer un análisis, no psicológico, pero sí artístico del sujeto en cuestión. Y en primer lugar habrá que decir que Meu coco es un disco ecléctico quizá porque Caetano no publica un álbum de canciones inéditas en casi una década. No hubo unas pocas ideas desarrolladas en un corto plazo, de un disco para el otro, en la carrera de un músico que lanza una nueva producción cada dos años. Es cierto que la amplitud temporal no es sinónimo de variedad temática, pero a veces una y otra pueden ir de la mano. Y si a esto se suma a la vitalidad un hombre de 78 años y una larga y rica trayectoria en la música, el resultado puede arribar a una producción variada, entretenida, profunda y de segundas lecturas, y artísticamente de muy buena factura . En Meu coco hay un Caetano curioso, inspirado, sofisticado y también filoso.

Hay muchos detalles en este Meu Coco que aparecen, incluso más allá de los nombres propios que menciona (y que son muchos, con el de João Gilberto a la cabeza, y de “Pixinguinha a Jorge Ben” Jor). Es un disco accesible a todo público aunque, al mismo tiempo, muy brasileño, ya desde frases como “somos más cafuzos que todo lo demás” (en portugués cafuzo significa zambo: mestizo afro-amerindio). O en “Enzo Gabriel” (tema que lleva ese título porque fue el nombre más elegido en Brasil durante 2018 y 2019 para los recién nacidos). “Enzo Gabriel, ¿Cuál será tu rol en la salvación del mundo? Sé que la luz es sutil, pero verás lo que es nacer en Brasil”.

Definiciones y reflexiones van de la mano aunque no necesariamente unas respondan a las otras. Caetano ensaya una reflexión sobre las nuevas tecnologías aunque admite no puede empatizar con ellas (”Anjos tronchos”). Luego escribe una canción de amor, aunque en realidad está hablando de política y especialmente de los últimos tiempos del Brasil (“Não Vou Deixar”).

La mirada familia está puesta en “Autocalanto” y en muchas otras situaciones de este disco. Caetano convocó a varios de sus hijos para que lo acompañen. A veces puede ser la exquisita percusión candomblé de Moreno Veloso que guía la belleza melódica de “Gilgal”. Meu coco no es un disco vertiginoso, pero no resultará calmo por su constantes cambios estéticos. Los arreglos medio-orientales que Jaques Morelenbaum le aportó a Caetano en “Ciclâmen do Líbano” son mucho más que un decorado; tienen un lugar decisivo en la pieza.

Lo mismo sucede con el modo como muta “Você-Você”. Es un fado, pero con elementos brasileños (y también hay que decir que en su introducción los que tenemos el oído preseteado a los sonidos de este Sur, encontraremos acentuaciones tangueras). Y no será ésta la única instancia en la que el cantautor pone en diálogo “lo portugués” y “lo brasileño”; o estéticas de distintas épocas. Hay sonoridades de este siglo y otras que se pueden identificar con las corrientes estéticas de los sesenta en el Brasil. Esas que decoraron orquestalmente la bossa nova (”Cobre”, puede ser uno de esos ejemplos). También hay tradición de samba y tradición sertaneja, entreveradas. Además, la voz de Caetano trae información que va más allá de su lógico protagonismo. En ciertos juegos vocales expresa certeza y duda, ironía o leve histrionismo.