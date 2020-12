Fabiana Cantilo presentará este viernes, con artistas invitadas, el recital Hijxs del rigor Crédito: gentileza Fotógrafos Usina del Arte

La falta de filtros en la voz de Fabiana Cantilo hace que cuando se le pregunte sobre qué le ha enseñado este año pandémico, sea capaz de contestar espontáneamente: "Aprendí a manejar Instagram y el zoom". Su frase es antesala de una gran carcajada porque, por supuesto, habrá luego comentarios más profundos. Pero esa sinceridad y transparencia es la que la acompaña desde que era una veinteañera que formaba parte de ese clan de músicos que fueron parte de una nueva generación del rock argentino, la que surgió en la década del ochenta. Fue la cantante de Los Twist, la que hizo coros en bandas y discos de Charly García, Fito Páez y Luis Alberto Spinetta, y la que comenzó una carrera solista en 1985, con el disco Detectives, que continúa hasta la actualidad, con Cuna de piedra, publicado el año pasado.

Hay un correlato en esa transparencia y la voz clara que aún hoy, que ya ha pasado el umbral de los 60, sigue intacta en su garganta al momento de cantar. El show desde la Usina del Arte que se verá en streaming mañana, a las 21, desde nubecultural.com tiene que ver con todo eso y es una especie de homenaje que le hacen varias colegas, de generaciones posteriores, a este baluarte femenino del rock nacional. Mery Granados, Silvina Moreno, Stefi Roitman, Brenda Martin, Yosy Machado y Marisa Mere son algunas de las músicas que la acompañan en este concierto. Además, este mismo viernes se estrena un capítulo de La Previa con Bebe, por Flow, ciclo encabezado por Bebe Contepomi en el que Cantilo comparte la emisión con Leo García.

-¿Cómo estás terminando este año pandémico, que cosas tuviste que postergar y cuáles terminaron siendo nuevas oportunidades?

-¡Uf, qué año tan particular! Lo estoy terminando súper feliz y contenta porque aprendí mucho en esta pandemia. Aprendí a manejar el Instagram y el zoom -se ríe-. Aprendí que las cosas suceden cuando tienen que suceder por eso no me volví loca cuando se postergó mi primera gira a Europa, que iba a suceder en mayo y junio, y que se reprogramó para mayo y junio de 2021.También compuse un tema nuevo, "Batalla", que estrenaré a fin de enero y que habla justamente de la parte buena que tuvo la pandemia, el stop que nos puso la naturaleza para recuperarse a sí misma de todo lo que venimos destruyendo los humanos. También tuve que postergar la presentación de mi ultimo disco, Cuna de piedra, que iba a hacer en el teatro Coliseo en agosto. Pero por lo menos el disco obtuvo dos nominaciones al Gardel, como Mejor álbum de rock y, mi tema "Luna" como Mejor canción del año.

Fabiana Cantilo, con sus canciones y varias cantantes invitadas Crédito: gentileza Fotógrafos Usina del Arte

-¿Para este recital elegiste un repertorio de canciones propias únicamente?

Sí, todos temas de mis discos mas queridos que son desde Información celeste hasta Cuna de piedra. Y de paso los invito a que escuchen todos esos discos míos que están en Spotify. Pero hay una sorpresa al final donde canto un tema que no es mío pero que lo siento casi como propio.

-¿Por qué el nombre Hijxs del rigor?

-Surgió espontáneamente porque había que ponerle un nombre al espectáculo y como era un show con muchas mujeres en escena, me salió ponerle así en homenaje a Hija del rigor, que es el nombre de uno de mis discos.

-En esta era del feat., ¿cómo te sentís homenajeada por una talentosa camada de gente, como Mery Granados, Silvina Moreno, Stefi Roitman, Brenda Martin?

-Es increíble. Fue toda una idea de los productores del show y cuando me lo propusieron enseguida dije que sí. Las chicas son un amor y todas súper talentosas. Ensayamos mucho y creo que todas nos quedamos muy contentas con el resultado final.

-¿Cuáles fueron, a lo largo de tu carrera, los duetos que mejor recuerdo te dejaron?

-He cantado con muchísima gente pero los mejores duetos, tríos y cuartetos quedaron plasmados en Proyecto 33, el CD y DVD que grabé en vivo en el Maipo, en 2016. Ahí participan mis grandes amigos musicales.

-¿Cómo es el programa que grabaste con Leo García para La previa con Bebe?

-Fue una idea genial del Bebe Contepomi que eligió tanto el tema como la participación de Leo y grabamos una nueva versión junto a Silvio Ottolini (batería y programaciones), Darío Casciaro (guitarras y bajo) y Marisa Mere (coros).

-¿"Una tregua" es el tema? ¿Sentís que hay alguna conexión con "Algo mejor", de principios de los noventa, que también habla de una tregua?

-No sé. Los dos me encantan pero "Una tregua" es lo que yo necesitaba en el momento que escribí ese tema y se ve que a la gente le encanta porque es uno de mis máximos hits.

