Fabiana Cantilo estrenó Lágrimas de Fuego, su ópera prima en el cine: los famosos que dijeron presente

Inés Estévez, Pipo Cipolatti y Andrea Rincón forman parte de la nueva producción dirigida por Gabriel Grieco

Fabiana Cantilo, espléndida
Fabiana Cantilo, espléndidaGerardo Viercovich - LA NACION
Fabiana Cantilo deslumbró en el estreno de Lágrimas de fuego, su ópera prima cinematográfica, con un impactante look rojo fuego.
Fabiana Cantilo deslumbró en el estreno de Lágrimas de fuego, su ópera prima cinematográfica, con un impactante look rojo fuego.Gerardo Viercovich - LA NACION
La cantante y ahora actriz llegó al Centro Cultural 25 de Mayo en colectivo, saludando a sus invitados y mostrando la alegría de ver su proyecto en la pantalla grande.
La cantante y ahora actriz llegó al Centro Cultural 25 de Mayo en colectivo, saludando a sus invitados y mostrando la alegría de ver su proyecto en la pantalla grande.Gerardo Viercovich - LA NACION
Santiago Montes de Oca y Paz Lucila posaron felices junto a la protagonista en la avant premiere.
Santiago Montes de Oca y Paz Lucila posaron felices junto a la protagonista en la avant premiere. Gerardo Viercovich - LA NACION
Uno de los momentos más esperados de la noche fue el reencuentro de Cantilo con Mica Riera, la actriz que la interpretó en El amor después del amor, la serie de Netflix basada en la vida de Fito Páez. Ambas se abrazaron emocionadas.
Uno de los momentos más esperados de la noche fue el reencuentro de Cantilo con Mica Riera, la actriz que la interpretó en El amor después del amor, la serie de Netflix basada en la vida de Fito Páez. Ambas se abrazaron emocionadas. Gerardo Viercovich - LA NACION
Cantilo se convirtió en el centro de todas las miradas y posó para los fotógrafos rodeada de colegas y amigos del mundo de la música y el cine.
Cantilo se convirtió en el centro de todas las miradas y posó para los fotógrafos rodeada de colegas y amigos del mundo de la música y el cine.Gerardo Viercovich - LA NACION
La noche del estreno estuvo llena de emociones y sonrisas. La protagonista posó junto a todo el equipo de la película y se mostró feliz y orgullosa al recibir a amigos, actores y músicos que formaron parte de su vida y su carrera.
La noche del estreno estuvo llena de emociones y sonrisas. La protagonista posó junto a todo el equipo de la película y se mostró feliz y orgullosa al recibir a amigos, actores y músicos que formaron parte de su vida y su carrera.Gerardo Viercovich - LA NACION
Andrea Rincón, quien forma parte del elenco de la película, pasó por la alfombra roja y se mostró radiante compartiendo la emoción del estreno.
Andrea Rincón, quien forma parte del elenco de la película, pasó por la alfombra roja y se mostró radiante compartiendo la emoción del estreno. Gerardo Viercovich - LA NACION
Julia Zenko posó frente a las cámaras y celebró el lanzamiento de esta obra dramática con tintes autobiográficos escrita y protagonizada por Fabiana Cantilo.
Julia Zenko posó frente a las cámaras y celebró el lanzamiento de esta obra dramática con tintes autobiográficos escrita y protagonizada por Fabiana Cantilo. Gerardo Viercovich - LA NACION
La cantante Claudia Puyó se mostró feliz de acompañar a Fabiana Cantilo en este importante momento de su carrera.
La cantante Claudia Puyó se mostró feliz de acompañar a Fabiana Cantilo en este importante momento de su carrera.Gerardo Viercovich - LA NACION
Con un look bien alternativo, Valeria Bertuccelli posó sonriente en el Centro Cultural 25 de Mayo y acompañó a Cantilo en su incursión en el cine
Con un look bien alternativo, Valeria Bertuccelli posó sonriente en el Centro Cultural 25 de Mayo y acompañó a Cantilo en su incursión en el cine Gerardo Viercovich - LA NACION
Una elegante Viviana Saccone tampoco quiso perderse la avant premiere de la película
Una elegante Viviana Saccone tampoco quiso perderse la avant premiere de la películaGerardo Viercovich - LA NACION
Los invitados de Fabiana Cantilo llegan a la avant premiere
Los invitados de Fabiana Cantilo llegan a la avant premiereGerardo Viercovich - LA NACION
Magui Bravi lució un elegante conjunto mientras se acercaba a saludar a Fabiana Cantilo en la alfombra roja y compartió su entusiasmo por la película.
Magui Bravi lució un elegante conjunto mientras se acercaba a saludar a Fabiana Cantilo en la alfombra roja y compartió su entusiasmo por la película.Gerardo Viercovich - LA NACION
El músico y productor Tweety González participó del evento acompañado de su pareja y fue uno de los invitados musicales destacados de la velada.
El músico y productor Tweety González participó del evento acompañado de su pareja y fue uno de los invitados musicales destacados de la velada. Gerardo Viercovich - LA NACION
Nico Maiques, parte del elenco de la película, se mostró orgulloso de haber formado parte del proyecto.
Nico Maiques, parte del elenco de la película, se mostró orgulloso de haber formado parte del proyecto.Gerardo Viercovich - LA NACION
Fena Della Maggiora, músico, compositor, actor y productor, también dijo presente en la alfombra roja.
Fena Della Maggiora, músico, compositor, actor y productor, también dijo presente en la alfombra roja. Gerardo Viercovich - LA NACION
