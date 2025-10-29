Lourdes Fernández apareció en un vivo de Fabiana Cantilo y sorprendió con sus declaraciones

Luego de ser interceptada por un móvil periodístico, donde aseguró que su expareja no le había hecho nada y que estaba muy triste porque le hayan denegado la excarcelación, Lourdes Fernández (44) participó de una transmisión en vivo con Fabiana Cantilo y defendió nuevamente a Leandro García Gómez, que continúa detenido por privación ilegítima de la libertad agravada.

“¿Qué pasó, mi amor? Quiero saber si estabas durmiendo cuando fue la Policía", le consultó la cantante de rock en un vivo de Instagram sobre los hechos que ocurrieron el jueves pasado a raíz de la denuncia de la madre de Lourdes. Cabe recordar que las fuerzas de seguridad se presentaron en dos oportunidades en el departamento de Leandro García Gómez, en el barrio de Palermo, y el hombre les dijo que ya no eran pareja y que no sabía dónde estaba la integrante de Bandana. Finalmente, por la noche, acudieron con una orden de allanamiento y encontraron a la cantante, a la vez que detuvieron a García Gómez.

Leandro García Gómez, el ex de Lourdes de Bandana, fue detenido el jueves pasado por la noche Policía de la Ciudad

“Escuchá esto porque fue genial. A vos te apareció la ambulancia y a mí, de repente, patadas de allanamiento, yo estaba con la frazada de tigre en las tetas”, relató Fernández entre risas. “Pero, pará, ¿vos estabas durmiendo de lo que sea que hayas hecho? ¡Dale!“, repreguntó Cantilo, descreyendo su versión.

“Tuve unas anginas de puta madre”, se justificó Lourdes, como había dicho en oportunidades anteriores. “No te creo nada esa parte. ¿Dormiste cinco días? ¿Por qué no contestabas dónde estabas?“, insistió Cantilo. “Te lo juro, no te voy a mentir. No dormí cinco días. Pero si yo hablé, contesté todo”, dijo en alusión al misterioso video que publicó en sus historias de Instagram y a la videollamada que mantuvo con la Policía el día que denunciaron su desaparición.

Lourdes Fernández en diálogo con la Policía tras la averiguación de paradero que solcitió su madre. En esa conversación, la cantante aseguró que estaba bien, aunque no quiso especificar dónde estaba Captura

“¿Cómo todo si nadie sabía dónde estabas?“, apuntó Cantilo, aunque luego decidió bajar el tono inquisidor para sincerarse sobre su propia experiencia cuando estuvo internada en una clínica psiquiátrica: ”Bueno, yo no tengo idea de lo que pasó y te entiendo porque también he estado fisurada espantosamente”.

“¿Quién es este novio que tenés rarísimo?“, volvió a la carga. “Estoy bien, no, no tengo nada”, aseguró Lourdes, dando a entender que no está en pareja con García Gómez. Enseguida, Cantilo quiso saber si está separada y la integrante de Bandana dijo que sí, “hace rato”. “¿Y qué hacías durmiendo en el cuarto del señor?“, indagó la rockera. “Fue su cumpleaños y justo yo tenía que volver a casa. El domingo a la noche me agarró una fiebre tremenda y no pude levantarme. Me quedé dormida dos días con mucha fiebre”, explicó Fernández.

Lourdes de Bandana irrumpió un vivo de Fabiana Cantilo

En otro tramo de la conversación, contó que habían tomado “un poco de whisky” con García Gómez. “El domingo a la noche me despierta y empiezo con todo este cuadro, suspendo el laburo que tenía el lunes. Estaba inconsciente de la fiebre y él fue a comprar los remedios”, relató.

“Bueno, pero el señor ya te había pegado. No lo queremos al señor que pega, Lourdes”, dijo Cantilo con una honestidad brutal. Mientras su interlocutora balbuceaba, Cantilo ahondó: “Te pegaba, ¿por qué volviste?“. ”Nos habíamos revinculado y habíamos salido de toda esa toxicidad y todo ese pasaje pasado", respondió ella.

“Y vuelve”, insistió Cantilo, en alusión a la violencia. “¿No te volvió a pegar?“. ”No, no volvió, por eso realmente estoy muy triste de que hoy le hayan negado la excarcelación“, comentó Lourdes que, a pedido de su colega, juró “por Dios” y por sus “cuerdas vocales” que no estaba mintiendo.