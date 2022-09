Fenómeno en alza: Blackpink, el pop coreano que va a la conquista de nuevos récords

Luego de varias semanas en las que no hubo cambios significativos en el top ten de los charts globales de escuchas de canciones, en una de las mayores plataformas digitales aparece picando alto una canción que llega al segundo puesto desde el gran riñón del k-pop. Se trata de “Pink Venom”, tema del cuarteto femenino Blackpink.

Lejos de ser una novedad recién estrenada, el grupo surcoreano lleva varios años en la ruta. Nació en 2016 de la factoría de grupos pop de la productora YG Entertainment. Su debut discográfico fue en agosto de ese año y se llamó Square One, con apenas dos canciones. Recién en 2020 el cuarteto publicó un álbum más extenso que tituló, simplemente, The Album, y este año lanzará Born Pink, en apenas unos días, el 16 de septiembre.

Aun así, a fuerza de singles, el grupo hizo un respetable camino en el mundo del k-pop, grabó con Selena Gomez y logró que una de sus canciones batiera récords en los registros de YouTube. Corría 2019 cuando las chicas lanzaron el videoclip del tema “Kill This Love”, que se convirtió en el más visto en la historia de esta plataforma, durante sus primeras 24 horas : alcanzó los 56,7 millones en apenas un día. El récord anterior lo tenía Ariana Grande, con los 55,4 millones de reproducciones en 24 horas que sumó su single “Thank U Next”. Según las estadísticas de YouTube, el clip de “Kill this love” es el que más rápido alcanzó los 100 millones de visualizaciones; tardó apenas tres días.

Como todo producto musical pop que se crea para ser consumido a gran escala, Blackpink es potente en su fuerza grupal y cuenta con los perfiles diferenciados de cada una de sus integrantes (Rose, Jisoo, Jennie y Lisa), según sus cualidades, que van desde sus capacidades como voces líder de las canciones, aptitudes para el baile y para el rap.

Y aunque no se los nombre habitualmente, los productores de cada canción tienen la responsabilidad clave para tratar de crear algo diferente sin correrse del gusto masivo. La variedad (o esa licuadora de influencias que hoy puede ser el pop actual, el occidental o el oriental) tiene mucho que ver con esto, y con el flamante “Pink Venom”, que conjuga letras en inglés y coreano, con motivos de la música hindú y bases del rap de los tempranos noventa. De ese modo, la banda llega esta semana al segundo puesto del ranking global de Spotify. ¿Qué sucederá la próxima semana?

Será una buena manera de prepararse para el lanzamiento del nuevo álbum y de una gran gira de recitales. Según sus promotores, se calcula que las verán en vivo un millón y medio de espectadores. Comenzará en Seúl, Corea del Sur, el 15 de octubre y luego visitará los Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Arabia Saudita y Singapur, entre otros, antes de aterrizar en Nueva Zelanda el 21 de junio de 2023.

Estos son los artistas más escuchados durante la última semana en Spotify, en España y varios países de América latina (los datos fueron recopilados por la agencia Associated Press).

Ranking global

1.- ``Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52′' - Bizarrap, Quevedo

2.- ``Pink Venom’' - Blackpink

3.- ``As It Was’' - Harry Styles

4.- ``Me porto bonito - Bad Bunny, Chencho Corleone

5.- ``Tití me preguntó'’ - Bad Bunny

6.- ``Despechá'’ - Rosalía

7.- ``Efecto’' - Bad Bunny

8.- ``La Bachata’' - Manuel Turizo

9.- ``Running Up That Hill (A Deal With God)’’ - Kate Bush

10.- ``Ojitos lindos’' - Bad Bunny, Bomba Estéreo

Argentina

1.- ``Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52′' - Bizarrap, Quevedo

2.- ``La bachata’' - Manuel Turizo

3.- ``Tu turrito’' - Rei, Callejero Fino

4.- ``Despechá'’ - Rosalía

5.- ``Cómo dormiste?’’ - Rels B

6.- ``Gyvenchy’' - Duki

7.- ``Me porto bonito’' - Bad Bunny, Chencho Corleone

8.- ``Tití me preguntó'’ - Bad Bunny

9.- ``Ojitos lindos’' - Bad Bunny con Bomba Estéreo

10.- ``Ojalá'’ - María Becerra

Chile

1.- ``Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52′' - Bizarrap, Quevedo

2.- ``Marisola’' - Stars Music Chile, Cris Mj, Standly

3.- ``Me porto bonito’' - Bad Bunny, Chencho Corleone

4.- ``Efecto’' - Bad Bunny

5.- ``Perrea KTM’' - Julianno Sosa, Endo, El Jordan 23, Noiss

6.- ``Caminemos de la mano’' - Pailita, Young Cister

7.- ``La Bachata’' - Manuel Turizo

8.- ``Despechá'’ - Rosalía

9.- Ultra solo (remix)’’ - Polimá Westcoast, Pailita, Feid, Paloma Mami, De La Ghetto

10.- ``Moscow Mule’' - Bad Bunny

Colombia

1.- ``Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52′' - Bizarrap, Quevedo

2.- ``Me porto bonito’' - Bad Bunny, Chencho Corleone

3.- ``Efecto’' - Bad Bunny

4.- ``Feliz Cumpleaños Ferxxo’' - Feid

5.- ``Normal’' - Feid

6.- ``Tití me preguntó'’ - Bad Bunny

7.- ``Ojitos lindos’' - Bad Bunny, Bomba Estéreo

8.- ``La bachata’' - Manuel Turizo

9.- ``Ferxxo 100′' - Feid

10.- ``Provenza’' - Karol G

España

1.- ``Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52′' - Bizarrap, Quevedo

2.- ``Despechá'’ - Rosalía

3.- ``La bachata’' - Manuel Turizo

4.- ``Sin señal’' - Quevedo, Ovy On The Drums

5.- ``Caile - Luar La L

6.- ``Tití me preguntó'’ - Bad Bunny

7.- ``Si tú te vas’' - Omar Montes, Khaled, Kaydy Cain y Yung Beef

8.- ``Me porto bonito’' - Bad Bunny, Chencho Corleone

9.- ``Memorias’' - Mora, Jhay Cortez

10.- ``Cómo dormiste?’’ - Rels B

México

1.- ``Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52′' - Bizarrap, Quevedo

2.- ``Me porto bonito’' - Bad Bunny, Chencho Corleone

3.- ``Efecto’' - Bad Bunny

4.- ``Tití me preguntó'’ - Bad Bunny

5.- ``Ojitos lindos’' - Bad Bunny con Bomba Estéreo

6.- ``Siempre Pendientes’' - Peso Pluma, Luis R Conriquez

7.- ``Despechá'’ - Rosalía

8.- ``Provenza’' - Karol G

9.- ``Moscow Mule’' - Bad Bunny

10.- ``La Bachata’' - Manuel Turizo