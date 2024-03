Escuchar

La estrella de K-pop femenino y miembro del grupo musical Aespa Yoo Ji-min, conocida artísticamente como Karina, de 23 años, se sintió obligada a pedir disculpas públicas por mantener una relación sentimental con el actor Lee Jae-Wook, de 25 años. “Sé que muchos de mis seguidores deben estar decepcionados , por lo que quería disculparme sinceramente con mis fans que me han brindado el más cálido apoyo desde mi debut”, escribió este miércoles la artista en su cuenta de Instagram, donde la siguen 12,7 millones de personas.

Los artistas que forman parte de la industria musical de Corea del Sur lidian con injustas condiciones. La más desoladora: la exposición exacerbada a la que están sometidos. Muchos seguidores de estas bandas de adolescentes consideran como traición que sus ídolos mantengan relaciones sentimentales. Incluso algunas agencias que representan a estos artistas establecen la cláusula de no tener pareja, para que así puedan mantener una imagen de pureza y virginidad.

La artista surcoreana tiene 23 años y su carrera está en jaque por revelar que tiene novio getty - Getty Images North America

“Lo siento aún más porque sé cómo se sienten. Escribo esto a pesar de la preocupación de que esto pueda volver a doler, pero quería transmitir mis más sinceras disculpas a los fans que me han brindado el invierno más cálido desde el momento en que debuté”, expresó Karina en su comunicado, escrito por su propio puño y letra y publicado en su red social. Sus inicios se remontan a 2020, con el single “Black Mamba” —el año pasado el álbum My World vendió más de dos millones de copias en Corea del Sur—. La arista surcoreana dice sentirse especialmente arrepentida por haber decepcionado a sus más fieles seguidores. “Cada uno de mis fans sigue siendo lo más importante para mí”, continuó. Además, aclara que quiere “curar las heridas que haya podido causar” y “mostrar su lado más maduro”, para no “decepcionar a nadie”.

Los artistas jóvenes de la industria musical de Corea del Sur lidian con una exposición exacerbada Roger Ho

La reacción de Karina se hizo lugar inmediatamente después de que un medio surcoreano hiciese pública la noticia de su noviazgo la semana pasada, que fue automáticamente confirmada por las agencias de representación de Jae-Wook y la cantante. Aunque se precisó que la relación está en una fase temprana , ya que ambos se conocieron hace unos días en la semana de la moda de París. Aquellos comunicados agitaron el avispero de sus seguidores más acérrimos, que le pidieron explicaciones a la artista con múltiples mensajes lanzados en las redes sociales. “No es suficiente el amor que te dan tus fans”, se lee entre los mensajes de odio recibidos en sus publicaciones de Instagram: “Está mal usar el dinero y el amor de tus fans para amar a otro hombre”. “¿Por qué decidiste traicionar a tus fans? Discúlpate directamente. De lo contrario dejaremos de seguirte” , sentencia con enojo, otro internauta. Entre las reacciones más violentas, un grupo de fans alquiló un vehículo y lo hizo desfilar delante de las oficinas de la agencia de representación de Karina, SM Entertaiment, en Seúl, con carteles luminosos y mensajes de odio, según informó el canal de televisión estadounidense CNN. Además, el precio de las acciones de su grupo cayó más del 10% desde el anuncio del noviazgo de Karina.

El actor Lee Jae-Wook confirmó su romance con la cantante; según trascendió ambos se conocieron la semana pasada durante la semana de la moda de París Archivo

Es muy común que las celebridades surcoreanas reciban dinero en forma de donaciones caritativas para mejorar su imagen pública o pagar su promoción publicitaria. Esto extrema aún más la relación entre los artistas y las agencias de representación, que se desviven por cumplir los deseos de los fanáticos, y en consecuencia, aumenta la presión sobre las estrellas de K-pop, ya que se enfrentan día tras día a un intenso escrutinio. En 2018, cuando los artistas Hyuna y E-Dawn comenzaron a salir, su sello discográfico Cube Entertainment vio caer sus acciones varios puntos. Ambos artistas fueron suspendidos por Cube, bajo el cual habían estado actuando juntos como parte del conjunto Triple H.

Sin embargo, no todos los mensajes que recibió Karina fueron negativos. Como se puede ver en la publicación de disculpas de su Instagram, muchos de sus seguidores vislumbran un cambio de paradigma en el mundo de la industria cultural surcoreana. “Ningún ídolo debería disculparse por tener citas en 2024″, decía uno de los comentarios. Otro usuario escribió: “¿Disculparse por amar a alguien? No es necesario que hagas esto”.

En cualquier otro lugar del mundo, el anuncio de una relación entre famosos sería poco más que uno o varios titulares. Aunque siempre lo han negado, según el diario británico The Times, las estrellas de K-pop son presionadas para no mostrar sus relaciones en público y mantener así la relación casi personal que algunos seguidores sienten con los mismos. El objetivo primordial es mantener una imagen de pureza de los jóvenes artistas y para conservar la visión fanática del artista como objeto de deseo.