Festival Martha Argerich 2023: la gran pianista argentina regresa al Colón con invitados de lujo para un nuevo “Marthapalooza”

La volatilidad de las expresiones artísticas en estos tiempos -tanto aquellas que no representan más que el mero entretenimiento como las más sofisticadas propuestas del arte escénico- no propician desarrollos ni profundidad en el largo plazo ya que la virtualidad, con toda su inmediatez, se transformó en imposición. El más claro ejemplo es el estreno de canciones que se imponen a la producción de álbumes (conceptuales o no). Sin embargo, hay en los festivales bastiones culturales que permiten proyectar, concretar, desarrollar y evolucionar una propuesta artística, generalmente de manera anual. Esto ocurre sin excepción de géneros, lenguajes ni estéticas. En el mundo musical vale tanto para el trap como para la música clásica. Y es por este motivo que el público tiene la oportunidad de ser exigente con la curaduría de un festival. Es saludable, tanto para el oído de esa audiencia como para el propio festival, que esa pesquisa nos muestre si hay homogeneidad o varidad, apuestas osadas o selecciones conservadoras, novedades o repertorios tradicionales. Entre este sábado 15 y el domingo 30, el Teatro Colón tendrá sobre su escenario espectáculos infantiles por vacaciones de invierno, una importante ópera de Stravinsky y una nueva edición del Festival Martha Argerich, que contará con ocho funciones, ya bautizado con cariño por los melómanos locales como el “Marthapalooza”.

Martha Argerich se prepara para una nueva edición del festival porteño que lleva su nombre Arnaldo Colombaroli - Prensa Teatro Colón

Valdrá la pena poner la lupa sobre el festival no solo para ver de qué se trata; también para evaluar, en el momento de elegir conciertos. Desde hace décadas la relación de Martha Argerich con el Teatro Colón tuvo vaivenes. En el último tiempo goza de buena salud, por eso se le ha podido dar continuidad al festival. Evidentemente hay condiciones que lo permitieron pero no debemos quedarnos con el hecho de que Martha Argerich sea garantía de calidad. Conviene ser exigentes con la propuesta, hurgar (¿qué tan interesantes son sus repertorios?) y ver qué nos dicen los nombres (los invitados especiales) que aparece en esas ocho propuestas de 2023: Gidon Kremer, Nelson Goerner, Javier Perianes, Vasily Petrenko, Sylvain Gasançon, Charles Dutoit, Sergio Tiempo, Madara Pēterson y Sergei Nakariakov, entre otros, junto a la Orquesta y Coro Estable del Teatro Colón, la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires y la Camerata Bariloche.

Hay, en esa lista, músicos bien conocidos: nacionales que viven fuera de la Argentina, como Nelson Goerner y Sergio Tiempo; extranjeros que son habitués del Colón, como Dutoit, y artistas que llegarán por primera vez a este escenario. También hay repertorios muy transitados y otros que quizá para muchos resulten una novedad. Schumann, Debussy o Mozart pueden ser figuras bien conocidas por el público, puertas adentro del Colón, pero, ¿qué tanto lo es un apellido como Rheinberger y su Noneto Op. 139?

El magnífico violinista letón Gidon Kremer, al que mucho conocemos por su pasión por la música de Piazzolla, regresará para interpretar con su colega Madara Pēterson y el trompetista Sergei Nakariakov obras de Kancheli, Strauss y Shostakovich. Junto al pianista Goerner (con quien ya ha tocado tantas veces) Martha abordará obras a dos pianos de Debussy, Mozart y Rachmaninov. Y como curiosidad, hacia el final del ciclo habrá también una pieza salida de la pasión danzante de Stravinky, Les Noces. Las bodas es una obra considerada como una cantata bailada o un ballet con solistas, con una instrumentación muy particular que incluye cuatro pianos. Junto a Martha estarán Iván Rutkauskas, Alan Kwiek y Marcelo Ayub. También podrá llamarnos la atención el Requiem para violín solo (dedicado a Ucrania) de Igor Loboda, que si bien es una obra breve que el compositor escribió ya en 2014, tras el llamado Jueves negro y la anexión de Crimea a Rusia, tiene una fuerte significación en estos tiempos, por el conflicto que nació en aquel año y recrudeció a partir de 2022.

Vasily Petrenko, uno de los directores invitados al Festival Argerich 2023 IMG Artists

Dentro de la programación aparecen solistas y directores de diversas procedencias. Javier Perianes Granero es un pianista español en gran ascenso internacional, especialmente desde que ganó el Premio Nacional de la Música de España, hace una década. El ruso Vasili Petrenko es el director regente de la Orquesta Filarmónica de Liverpool y director de la Orquesta Filarmónica de Oslo y el francés Sylvain Gasançon se desempeña, desde enero de este año, como director de la Orquesta Filarmónica de la UNAM, en México. La violinista Madara Pētersone (integrante de la Kremerata Báltica fundada por Gidon Kremer hace un cuarto de siglo) es una de las pocas mujeres que participará en este festival.

Las entradas para los conciertos se encuentran a la venta y podrán adquirirse de manera online a través de www.teatrocolon.org.ar. También de manera presencial en la boletería del Teatro Colón (Tucumán 1171) de lunes a sábados de 9 a 20 y domingos de 9 a 17.

Esta es la programación completa para los que quieran conseguir sus tickets.

Concierto 1 - Sábado 15, a las 20

Concierto de música de cámara. De Josef Rheinberger, Noneto Op. 139 para flauta, oboe, clarinete, fagot, corno, violín, viola, violonchelo y contrabajo. Fabio Mazzitelli (flauta), Alejandro Lago (oboe), Guillermo Astudillo (clarinete), Abner Da Silva (fagot), Gustavo Ibacache (corno), Freddy Varela (violín), Adrián Felizia (viola), Chao Xu (violoncello), Elian Ortiz Cárdenas (contrabajo); de Robert Schumann, “Quinteto para piano en mi bemol mayor Op. 44″. Freddy Varela (violín I), Tatiana Glava (violín II), Fernando Tojas Huespe (viola), Stanimir Todorov (violoncello) Martha Argerich (piano)

Concierto 2 - Miércoles 19, a las 20

Martha Argerich y Nelson Goerner (recital a dos pianos). De Claude Debussy: En blanc et noir, para dos pianos; de Wolfgang Amadeus Mozart, Sonata para dos pianos en re mayor, K 448; de Sergei Rachmaninov, Danzas sinfónicas para dos pianos, Op. 45b

Concierto 3, viernes 21, a las 20

Recital de piano de Sergio Tiempo. Obras de Frederic Chopin: Sonata N°2 en si b menor Op. 35, Preludio N°15 en re b mayor, Preludio N°8 en fa sostenido menor, Preludio N°4 en mi menor, Nocturno N°4 en fa mayor, Balada N°4 en fa menor, Sonata para piano N°3 en si menor Op. 58

Sergio Tiempo dará un recital de piano en el Festival Argerich 2023 Sussie Ahlburg - Prensa Teatro Colón

Concierto 4 - Sábado 22, a las 20

Orquesta Filarmónica de Buenos Aires. Con dirección de Sylvain Gasançon y los solistas Martha Argerich (piano), Sergei Nakariakov (trompeta), Gidon Kremer (violín) y Madara Pēterson (violín). El programa incluye obras de Giya Kancheli (Twilight para dos violines y orquesta de cámara), Richard Strauss (Metamorfosis) y Dmtri Shostakovich (Concierto N°1 para piano y trompeta en do menor, Op. 35).

Concierto 5 - Lunes 24, a las 20

Martha Argerich (piano), Gidon Kremer (violín) y Madara Pētersone (violín). El programa cuenta con obras de Igor Loboda (Réquiem para violín solo), Mieczyslaw Weinberg (Sonata para violín y piano N°5, Op. 53 y Sonata para dos violines, Op. 69) y de Franz Schubert (Sonata para violín y piano en la mayor, Op. 162, D. 574)

Sylvain Gasançon dirigirá a la Filarmónica de Buenos Aires en el Festival Argerich Kike Barona - Prensa Teatro Colón

Concierto 6 - Jueves 27, a las 20

Camerata Bariloche, con dirección de César Bustamante. Solistas: Javier Perianes (piano), Sergei Nakariakov (trompeta), Freddy Varela (violín), Claudia Nascimento (flauta), Fernando Cordella (clave). Programa: de Johann Sebastian Bach, Concierto bradenburgués Nº 5 en Re mayor, BWV 1050; de Joseph Haydn, Concierto para violonchelo en Do (transcripción para trompeta); de Wolfgang Amadeus Mozart, Concierto para piano Nº21 en Do mayor, K. 467.

Concierto 7 - Sábado 29, a las 20

Orquesta Filarmónica de Buenos Aires con dirección de Vasily Petrenko. Solista: Nelson Goerner (piano). Programa: de Sergei Rachmaninov, Rapsodia sobre un tema de Paganini en la menor, Op. 43; de Richard Strauss, Sinfonía Alpina Op. 64.

Concierto 8 - Domingo 30, a las 17

Orquesta Estable del Teatro Colón con dirección de Charles Dutoit. Coro Estable del Teatro Colón con dirección de Miguel Martínez. Grupo Vocal de Difusión con Dirección de Mariano Moruja. Pianistas: Martha Argerich, Iván Rutkauskas, Alan Kwiek y Marcelo Ayub. Voces: Jaquelina Livieri (soprano), Guadalupe Barrientos (mezzosoprano), Santiago Martínez (tenor), Hernán Iturralde (bajo). Interpretarán de Igor Stravinsky, Les Noces; de Ludwig van Beethoven, Sinfonía N° 7 en la mayor, Op. 92 y Fantasía Coral en do menor, Op. 80.