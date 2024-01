escuchar

En materia de cine, la secuela del Guasón reunirá a Joaquin Phoenix con Lady Gaga y Mi villano favorito estrenará su cuarta película. Por primera vez actuarán juntos Mercedes Morán e Imanol Arias, en teatro y de la gran oferta de shows se desprenden las nuevas ediciones de los festivales Lollapalooza y Primavera Sound. El 2024 recién comienza, pero en lo que respecta a la enorme oferta de series, películas, recitales, obras de teatro, conciertos y espectáculos de danza, seleccionamos 24 propuestas para ir ubicando en nuestras agendas.

CINE

1- Bob Marley, Amy Winehouse y el encanto de las biopics. Las biografías musicales se convirtieron en los últimos años en atracción de primer nivel para los productores y los estudios más importantes de Hollywood. Recrear historias famosas (y muchas veces trágicas) protagonizadas por grandes estrellas de la canción abrió un camino fértil de reconocimiento, interés y premios. En los primeros meses de 2024 se espera la llegada a los cines argentinos de dos películas con historias de vida marcadas por el talento de sus protagonistas y la frustración temprana de las expectativas puestas en ellas. Para el 15 de febrero se anuncia el estreno de Bob Marley: la leyenda (Bob Marley: One Love), biografía cinematográfica oficial de la gran estrella del reggae, con el rostro del actor Kingsley Ben-Adir, y el 11 de abril está previsto lo propio en el caso de Back to Black, la película basada en la vida de Amy Winehouse, personificada en esta producción por Marisa Abela.

2- Secuelas a granel. A falta de ideas originales, Hollywood nos prepara un 2024 plagado de nuevos episodios de historias conocidas. La lista promete ser interminable e incluye curiosidades como el estreno en los cines de las segundas partes de películas originales que se remontan a otras décadas, como Beetlejuice, Gladiador y Twister. Tendremos al mismo tiempo nuevos capítulos de largas series de películas con historia extensa en la pantalla grande: Cazafantasmas, Alien, Transformers. Algunas de estas continuaciones despertarán genuino interés como la precuela de Mad Max: Furia en el camino (Furiosa, con Anya Taylor-Joy), Un lugar en silencio y Deadpool. Por el lado de la animación llegarán Kung Fu Panda 4, Intensa-Mente 2 y un nuevo episodio de El rey león, con la historia de Mufasa, el padre de Simba.

3- Mi villano taquillero. La historia en el cine de Mi villano favorito cumple en este 2024 sus primeros trece años. En ese lapso se convirtió en la propuesta animada más exitosa de todas las que llegaron a los cines argentinos de la mano de los más poderosos estudios de Hollywood fuera del poderío que siempre exhibe Disney. En las próximas vacaciones de invierno llegará a los cines Mi villano favorito 4 y muchos ya imaginan que se convertirá en el estreno con mayor poder de convocatoria del año. Hasta ahora, las cinco películas con las andanzas de Gru, los Minions y sus amigos (Mi villano favorito 1, 2 y 3, Minions y Minions: nace un villano) sumaron en los cines de nuestro país más de 12 millones de entradas vendidas. ¿A cuánto llegará la concurrencia de la próxima aventura animada de estos personajes? Es una de las grandes preguntas del año para quienes programan en la Argentina todo el cine que vemos.

Gru, los Minions y sus amigos regresan en Mi villano favorito 4 Universal

4- El Guasón canta y baila. Desde que vimos por primera vez al Guasón de Joaquin Phoenix sabemos que puede pasar con él cualquier cosa. Hasta convertirse en protagonista de un musical, cosa rarísima para el histórico archienemigo de Batman. Poco y nada se reveló hasta ahora sobre el regreso del enajenado personaje de la cara pintada y la risa frenética. Solamente sabemos, por lo que anticipó su director, Todd Phillips (el mismo responsable de la película original de 2019) que las nuevas andanzas del Guasón tendrán un perfil musical, reforzado por la presencia de Lady Gaga, el nuevo y sorprendente rostro de Harley Quinn. Una pareja explosiva que promete convertirse en una de las más poderosas y atractivas de la cartelera cinematográfica del nuevo año. Guasón 2, Folie a Deux, algo así como “locura compartida”, llegará a los cines a comienzos de octubre.

Margot Robbie y Lady Gaga, la "nueva" y la "vieja" Harley Quinn 20th Century Fox

5- Los clásicos no se rinden. Figuras veneradas por los seguidores del cine estadounidense más clásico estarán de vuelta este año. El primero es Clint Eastwood, que a los 93 años terminó el rodaje de su película número 40 como director, Juror No.2, relato ambientado en un juicio oral. Ni siquiera la forzada parálisis de la filmación provocada por la huelga de actores amilanó al inoxidable Eastwood, que empieza el año en pleno trabajo de post-producción para un estreno que todavía no tiene fecha confirmada. El otro es Kevin Costner, a quien Eastwood en su momento le confió el papel principal de una de sus mejores películas (Un mundo perfecto) y este año dará a conocer uno de los trabajos más ambiciosos de toda su carrera, Horizon, relato dividido en dos partes sobre la conquista del Oeste narrado con aliento épico. La primera parte de este ambicioso western se estrenará en junio y la segunda, en agosto.

Clint Eastwood en medio del rodaje de Juror No. 2 Backgrid/The Grosby Group

6- Las incógnitas del cine argentino. El estado de incertidumbre que atraviesa el cine argentino, sobre todo alrededor de los debates sobre el futuro del Incaa, condiciona con fuerza la planificación de los estrenos del cine nacional para los próximos doce meses. Solo hay algunas certezas por el lado de las producciones que tendrán su vidriera de lanzamiento en las plataformas de streaming. Allí aparece, por ejemplo, Descansar en paz, thriller dirigido por Sebastián Borensztein, producido por Ricardo y el Chino Darín, y protagonizado por Joaquín Furriel, Gabriel Goity y Griselda Siciliani. Llegará en algún momento del año a Netflix, al igual que Campamento con mamá, la nueva comedia de Natalia Oreiro cuyo rodaje arranca el 8 de enero con dirección de Martino Zaidelis (Reloca, Extorsión).

Griselda Siciliani, una de las protagonistas de Descansar en paz DAVID FERNANDEZ/ AFV

SERIES

7- El eternauta. La adaptación de la historieta de Héctor Germán Oesterheld ilustrada por Francisco Solano López, lleva años en la lista de los proyectos más esperados de la industria local. La buena noticia es que aunque aún no tiene fecha exacta de lanzamiento, finalmente este año la serie de Netflix llegará a la plataforma. En febrero de 2020 Netflix anunció la adquisición de los derechos de la historieta y que sería dirigida y adaptada por Bruno Stagnaro. Aún no se dio a conocer la fecha de su estreno.

El Eternauta Season 1. Ricardo Darín Mariano Landet / Netflix

8- House of the Dragon. Segunda temporada. Hasta los espectadores más fieles de la precuela de Game of Thrones probablemente necesiten hacer un repaso de la primera temporada de la serie de fantasía adaptada de los libros de George R. R. Martin. El trágico final emitido en octubre de 2022 puso en marcha la batalla por el trono entre Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy) y Alicent Hightower (Olivia Cooke), lo que se viene promete intrigas palaciegas y muchos dragones preparados para la guerra. Se estrena a mitad de año y estará disponible en HBO/HBO Max.

A mediados de año se estrenará la segunda temporada de House of the Dragon

9- The Bear. Tercera temporada. Después de una segunda temporada brillante, la comedia dramática regresará con nuevos episodios que, según adelantó su protagonista Jeremy Allen White, mostrarán a los personajes de regreso en la cocina. Sin dar más detalles sobre la trama por venir, el actor contó que pasará enero con “algunos chefs” como entrenamiento para comenzar el rodaje invernal en Chicago. Además, White aseguró que espera que Jamie Lee Curtis regrese para interpretar a su mamá. La nueva temporada también será emitida por Star+ en fecha a confirmar.

Jeremy Allen White, el gran protagonista de The Bear Gentileza de Star+/Chuck Hodes/FX

10- Mr. & Mrs. Smith. Con un par de protagonistas talentosos aunque impensados como estrellas de acción esta serie basada en los personajes del film de 2005 encarnados por Angelina Jolie y Brad Pitt resulta una de las propuestas más intrigantes de los próximos meses. Donald Glover (Atlanta) y Maya Erskine (Pen15), ambos excepcionales comediantes y guionistas, interpretan a un par de espías que trabajan para una misteriosa agencia internacional que les propone un matrimonio de conveniencia para esconder sus secretos y realizar peligrosas misiones por el mundo. Se estrena el 2 de febrero, en Prime Video.

11- El problema de los 3 cuerpos. Una novela celebrada aunque aparentemente inadaptable, un par de creadores y guionistas con mucho que probar y un género desafiante para producir. Basada en el libro del escritor chino Liu Cixin, la nueva serie de Netflix es también la primera que David Benioff y D.B. Weiss, los creadores de Game of Thrones, realizan para la plataforma. Serán ocho episodios que recorrerán varias líneas de tiempo y escenarios comenzando en la China de los años sesenta para viajar a la actualidad en Oxford, el edificio de las Naciones Unidas en Nueva York y el canal de Panamá. Se podrá ver en Netflix a partir del 21 de marzo.

TV

12- Con el sello de los conductores. La pantalla chica está agonizando. Año tras año atrae a menos televidentes y también pierde anunciantes e inversiones. Nadie quiere apostar por un medio en retirada y a su vez eso mismo la sigue hiriendo de muerte. Los programas exitosos de los últimos años se repiten con apenas retoques estéticos: un cambio de reglas, un nuevo conductor o panelistas, nuevos bailarines o participantes, o sea, nada realmente nuevo. En 2024 los nombres propios seguirán marcando el ritmo de la pantalla: Santiago del Moro, Marcelo Tinelli, Mirtha Legrand y Guido Kaczca, entre otros. Así como la vuelta de Susana Giménez, Wanda Nara y Marley a Telefe o la llegada de Matías Martin y Roberto Moldavsky a eltrece, que tendrán en sus manos la dura tarea de remontar los números del canal. Pero lo más llamativo –y lamentable- de este año es que por primera vez las principales señales de aire no tienen pensado para su programación ninguna nueva y original ficción nacional; ninguna. Una dura realidad que se fue forjando con los años, a fuerza de disfrutar de los éxitos del momento, sin pensar demasiado en el futuro.

Roberto Moldavsky desembarca en eltrece Hernán Zenteno - LA NACIÓN

MÚSICA

13- Las chicas del pop copan los estadios. Dos de las abanderadas de la música pop y la urbana de los últimos tiempos pisan el campo de juego de grandes estadios. María Becerra cerró el año de la mejor manera, con su participación en el show de Univisión desde Time Square, y su futuro cercano es aún más promisorio, porque en poco más de dos meses se presentará en River Plate, el 2 y el 3 de marzo . Por su parte, Emilia Mernes también visitará el verde césped, pero el de Vélez. Tras agotar diez funciones en diez horas para el Movistar Arena (cantará allí a partir del 6 de abril), su .mpe3 Tour se extenderá hasta fin de año. El 12 de octubre actuará en el citado estadio José Amalfitani de Liniers.

María Becerra comienza el año con shows de estadio @Javifotoman - DF entertainment

14- Lollapalooza y Primavera Sound marcan el ritmo de los festivales. Mientras que hubo épocas en las que los festivales de música entraban y salían de la agenda con la velocidad de un rayo (algunos duraron apenas un par de años), el Lollapalooza de Argentina ya es un clásico de la primera parte del año. Primavera Sound, en tanto, recién tiene dos ediciones locales, pero el éxito de la segunda la llevó a confirmar rápidamente su tercera realización. El Lolla tendrá lugar del 15 al 17 de marzo, en su sede habitual, el Hipódromo de San Isidro. Limp Bizkit, SZA, Sam Smith, Arcade Fire, Blink-182 y Feid, entre otros cien artistas, serán parte de la grilla. El Primavera fijó sus fechas para el 23 y 24 de noviembre, en el mismo premio de su última edición, el Parque Sarmiento.

Lollapalooza Argentina vuelve en marzo, con las visitas de Sam Smith, SZA, Blink 182 y Arcade Fire Allacess

15- México en nuestra piel: los regresos de Luis Miguel y Maná. Luis Miguel retoma este mes su gira americana que parece interminable. Comenzó a mediados de 2023 en nuestro país y regresará con una propuesta XL en marzo. El 5 de ese mes ofrecerá un show con cena de gala, en La Rural. El 8 y el 9 cantará en el Campo Argentino de Polo. Por su parte, el grupo Maná volverá a la Argentina para ofrecer tres conciertos en el Movistar Arena. Las funciones del 20, 22 y 24 de febrero ya están agotadas.

Luis Miguel volverá a la Argentina, para quienes se lo perdieron el año pasado Agustin Marcarian - Reuters

16- La resistencia del rock: Morrisey, Placebo, Interpol, King Krule. El cantante inglés Morrissey tuvo que postergar varios conciertos de su última gira, que realizó en 2023. Entre esas fechas estaba la prevista para Buenos Aires. Como no hubo posibilidad para reprogramar hasta diciembre pasado, el show del ex The Smith quedó agendado para el 17 de febrero, en el Movistar Arena. Este año también llegará Placebo (14 de marzo) e Interpol (2 de junio), ambos al Luna Park, y King Krule (4 de marzo) al Complejo Art Media.

A Duki la Argentina ya le queda chica: se presentará en el Bernabéu de Madrid CAMILA GODOY/ AFV

17- Duki, de exportación. La música urbana surgida de la Argentina tiene una llegada en todo el mundo hispanoparlante y, especialmente, en España, como ninguna otra la ha tenido desde estas pampas. Ya sea por el caudal de difusión que hoy se consigue en plataformas digitales o por la velocidad de la comunicación en general, hay artistas argentinos con muy buena prédica en otros mercados. Bien probada está la experiencia de Bizarrap en varios países. Y si de curiosidades se trata, el hecho de que Duki tenga programado un show en la cancha del Real Madrid es un verdadero hito. Para los recitales que dio en River, el mes pasado, llegó gente de la productora española que coproducirá su concierto en el estadio Santiago Bernabéu, para sentir en vivo y en directo el fenómeno que “El Duko” provoca.

TEATRO

18- Del mundo a la avenida Corrientes: Legalmente rubia y Escuela de rock. Después del éxito en boletería de Matilda, que vuelve al Gran Rex desde la semana próxima en modo despedida, el productor Carlos Rottemberg, junto a sus socios, decidió continuar apostando por los grandes títulos probados ya en otras plazas. A lo largo de estos meses, se estrenará Escuela de rock y Legalmente rubia. School of rock, tal su nombre original, nació en formato fílmico en 2003. La versión teatral y musical nació en Broadway, en el 2015, y desde ese momento pasó por diversas ciudades del mundo. En Buenos Aires llegará al Gran Rex. En paralelo, en marzo, en el Liceo, será el turno de Legally Blonde, tal el nombre original de esta producción que nació como una película en 2001. El formato teatral nacido en 2007 será protagonizado por Laura Fernández, una de las figuras destacadas de Matilda.

Luego del éxito de Matilda, Laura Fernández será Elle Woods en la versión argentina del musical Legalmente Rubia Instagram @holasoylaurita

19- Paola Krum, en el Cervantes. Debido a los cambios en las direcciones generales de los teatros públicos, la única sala teatral de este tipo que hasta el momento anunció su programación para (parte) de 2024 es el Teatro Nacional Cervantes. Según lo informado, en abril se estrenará Los Tlönomitas, texto de Javier Daulte dirigido por él mismo que será protagonizado por Paola Krum. Será la primera vez que la talentosa intérprete trabaje en la histórica sala. La acción transcurre en 2022, año en que “se extravió la noción de tiempo y espacio, se perdió el principio de realidad, y además, de forma absolutamente inédita, se clausuraron todos los teatros”, anticipa la información oficial sobre uno de los títulos de la temporada.

Luego de protagonizar diversos títulos de peso en la escena comercial como en el circuito público, el 2024 será el debut de Paula Krump en 3el gran escenario de la sala María Guerrero, del Cervantes Santiago Cichero - AFV

20- El retorno de Marilú Marini, la gran dama de la escena. Cualquier obra en la que trabaje Marilú Marini es motivo de ilusión, de alegría. Como actriz, lo último que presentó en Buenos Aires fue Sagrado bosque de monstruos. Como directora, Matate amor. Esta vez, desde el 17 de enero y por pocas semanas, presentará en El Picadero El corazón del daño, texto de María Negroni que lleva a escena Alejandro Tantanián, con quien Marilú ya trabajó en varias oportunidades. “Marilú Marini no es una actriz, es una fuerza de la naturaleza que todo lo que toca lo convierte en teatro”, confiesa el director de esta propuesta estrenada en Madrid en la que la reconocida poeta argentina desmenuza sus recuerdos de niñez en la casa de su madre.

Marilú Marini volverá a habitar un escenario porteño en una obra estrenada en Madrid, que dirige Alejandro Tantanián Hernán Zenteno - Archivo

21- Mercedes Morán e Imanol Arias, juntos por primera vez. Mejor no decirlo, comedia de Salomé Lelouch, será uno de los títulos más prometedores del circuito comercial porteño, ya que implicará la primera vez que Mercedes Morán comparta un escenario con el gran intérprete español Imanol Arias. Serán dirigidos por Claudio Tolcachir, otra figura puente entre la actividad teatral de Buenos y Madrid. La trama de esta comedia dramática (subirá a escena en el Paseo La Plaza) está centrada en una pareja con años de convivencia que decide cambiar radicalmente su modo de vincularse y, de buenas a primeras, deciden decirse todo lo callado.

Imanol Arias y Mercedes Morán, juntos por primera vez

CLÁSICA Y DANZA

22- Marta Argerich, en el Teatro Colón. Entre los últimos días de este mes y comienzos de febrero, cuando se pondrán a la venta los abonos para la temporada 2024, el Teatro Colón presentará oficialmente su programación completa. Mientras tanto, desde la sala confirmaron a LA NACION que este año también habrá una nueva serie de los aclamados conciertos de Martha Argerich, que habitualmente llegan en invierno (aún sin fecha). La pianista argentina, de 82 años, fue recientemente condecorada junto con Daniel Barenboim con la Legión de Honor, en Francia.

Martha Argerich regresa a su casa, el Teatro Colón Arnaldo Colombaroli

23- Carmina Burana, de Mauricio Wainrot. Ya se oye la célebre “Fortuna imperatrix mundi”: vuelve un clásico de la danza contemporánea argentina. Carmina Burana abrirá este año la temporada del Teatro Colón, una obra conocida y muy apreciada por el público de Buenos Aires - la hemos visto en el Teatro San Martín, en el Luna Park, en el Obelisco-, en línea con su repercusión mundial desde que se estrenó en Bélgica, hace ya 25 años. Pero no será esta una vez más: los tres elencos estables de la casa –el ballet, la orquesta y el coro, en el escenario, en el foso y en los palcos- estarán abocados a la puesta de Mauricio Wainrot sobre la famosa cantata de Carl Orff. Será en marzo.

Mauricio Wainrot Fernando Massobrio / LA NACION

24- La Bella Durmiente, con Marianela Núñez. Entre los críticos y los balletómanos –no solo de aquí ni de Sudamérica, sino de manera global- hay consenso sobre la excepcionalidad de Marianela Núñez en el rol de Aurora, la princesa protagonista de La Bella Durmiente. De manera que tener a una de las mejores bailarinas del mundo, de vuelta en su país y con el título por el que mundialmente es aclamada, resulta tres veces imperdible. Como en 2017, será en el Teatro Colón, en junio, con la versión del director de la compañía, Mario Galizzi. Aquí está el Tchaikovsky que nunca puede faltar en la temporada de ballet.

Textos de Mauro Apicella, Constanza Bertolini, Alejandro Cruz, Natalia Trzenko y Marcelo Stiletano

