Cecilia Roth: del impacto que tuvo interpretar a Moria en su vida a los rumores sobre las internas en la producción

A pocos meses del estreno de la biopic que cuenta la vida de Moria Casán, Cecilia Roth pasó por el living de la diva y habló de todo. En un ida y vuelta en donde quedó en evidencia la admiración mutua y la complicidad, la prestigiosa actriz contó el impacto que tuvo interpretar a una mujer como Moria, ensayó un análisis sobre las críticas que recibió por su look, contó por qué se enojó con la prensa y además, dio detalles sobre el accidente doméstico que habilitó los rumores sobre una posible interna dentro del set de la serie. Y, en un pícaro intercambio con la conductora, hizo referencia a los rumores de romance entre Fito Páez y Sofía Gala Castiglione.

“Qué fuerte todo lo que pasó”, comentó Moria mientras en la pantalla se veían imágenes de la serie. “Muy fuerte, a mí me cambió la vida”, soltó Roth, categórica. “Me agarró en un momento de la vida en el que estaba muy abierta para que entres tú y yo entrar en ti y descubrí que había muchas cosas mías que no conocía. Buscándote, tratando de encontrarte y con mucha ansiedad por encontrar lo que me costaba, porque no sos una persona parecida a nadie. Fue mucho el trabajo personal, interno, para entrar en tu alma y no imitarte”, sumó.

Luego de un abrazo y un intercambio de halagos —lo que dejó en evidencia que entre ellas no hay enfrentamiento—, Roth le dijo a Moria que aún sin haber hablado mucho en el pasado ella le enseñó a través de estudiarla para interpretarla a quererse y a priorizarse.

El “barro mediático”

“Mi personaje te obliga a bajar al barro de lo mediático. ¿Eso te molestó? ¿Lo tuviste que atravesar?”, quiso saber Moria, y tomó como referencia una nota que le hicieron a Roth en donde un cronista la abordó mientras ella estaba personificada como la exvedette. Además de no poder hablar, la actriz se enojó por una afirmación del periodista y no dudó en manifestarlo. “Yo conozco el barro mediático y lo atravieso de una forma distinta que tú”.

“A mí no me molesta lo mediático, me molesta la falta de respeto. Lo sentí como una falta de código”, repasó sobre el conflicto con el periodista. “Yo no me enojé con nadie. Estaba vestida de vos, salía del motorhome, de maquillaje y tenía que cruzar. Había mucha gente y yo estaba tratando de concentrarme en lo que tenía que hacer, además”, explicó. Luego confesó que le molestó que el notero aseguró que había llegado dos horas tarde. “Me dio tanta bronca. Estoy tres horas en maquillaje, no seas bobo y tené código. No te estoy hablando porque no puedo”.