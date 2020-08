Fito Páez le dedicó un poema a Caetano Veloso, en el día de su cumpleaños

Fito Páez y Caetano Veloso: en los ochenta y en el tributo que el rosarino hoy hace del artista brasileño

7 de agosto de 2020 • 20:03

El cantautor brasileño Caetano Veloso cumplió 78 años este viernes, y su colega argentino Fito Páez decidió rendirle homenaje con una fotografía y un poema que publicó en su cuenta de Instagram.

"Caetano Veloso es un grito de libertad nacido de las tripas de la América profunda. Caetano Veloso es parte de nuestra piel y nuestro espíritu. Caetano Veloso es una escalera de nuestra Babilonia moderna. Caetano Veloso es un barrio de nuestras vidas. Allí volveremos alguna vez entre tanto caminar, a desandar sus veredas de alhelí, sus ritos bahianos, su devoción por João, su canto en noches de Imanyá y sus besos de lengua", comienza el escrito.

"Lengua portuguesa, española, italiana, inglesa, la que sea. El divulgó la propagación de los besos de las lenguas. Allí está fresca, vital, su beligerancia cultural. Plena de flores. Para siempre enraizada con un pie en la tierra y el otro en las estrellas. Caetano me enseñó a Caymmi. Caetano me cruzó en Ipiranga y Av. São João con un amor de mi vida. Caetano me hizo llorar bajo las estrellas nordestinas. Caetano fue mi champagne y estuvo desde el inicio", continúa.

"¿Cómo no amar a Caetano Veloso?. Hijo de todas las sangres americanas. Dios de humo humano y por eso imprescindible. Para seguir perdiéndonos, amándonos y protegiéndonos en las arenas bajo sus rayos de olas danzantes de Itapoá, la casa materna de este prodigio pájaro del mundo. ¡Feliz aniversario querido mío! @caetanoveloso Tu hermanito menor argentino, casi un filho. Todo el amor para ti. Fito Páez", finaliza el texto.

La amistad artística de estos músicos ha dejado testimonios desde mediados de la década del ochenta. Caetano participó en la versión en portugués de "Rumba del piano", que el rosarino había grabado en su registro original, en castellano, para su primer disco.

Y cuando Caetano grabó su magnífico disco de versiones Fina estampa (1994) incluyó el tema "Un vestido y un amor" que dos años antes Fito había escrito e incluido en su álbum El amor después del amor.