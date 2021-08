Hernán Cattaneo se presenta en el teatro Gran Rex: cómo será su nuevo show

El DJ número uno de la Argentina vuelve al Teatro Gran Rex. Hernán Cattaneo presentará en plena calle Corrientes su nuevo show, Future memories. Será el 18 y 19 de septiembre y es probable que no sean las únicas funciones por la gran repercusión que la noticia despertó esta mañana.

Las entradas salieron a la venta este lunes a las 13 y pueden adquirirse en el sitio oficial de Ticketek.

Si bien la pandemia cambió abruptamente sus planes, el DJ y productor musical estuvo en boca de todos durante los primeros meses de este año. Primero por la edición de su biografía El Sueño del DJ (Editorial Planeta), un relato en primera persona que abarca toda su vida, desde su infancia hasta la actualidad: cómo llegó a convertirse en el DJ argentino más requerido en el mundo, cómo cumplió su sueño cuando aun era una utopía y cómo su ejemplo sirvió para que la labor del DJ se profesionalizara. Y luego por el estreno del documental Connected, disponible en Netflix, que muestra el detrás de escena de sus conciertos sinfónicos en el Teatro Colón, que marcó un hito para la música electrónica argentina.

Future Memories es un concierto de música electrónica en vivo con producciones originales de Hernán Cattaneo y Soundexile. Se trata de una experiencia sensorial única que a través de la música y de una puesta en escena promete conectar al público con una nueva forma de percibir el arte y la tecnología.

“Me echaron muchas veces de las discotecas, tuve problemas con mi papá, pero afortunadamente no hubo una tragedia en mi vida. Hubo altos y bajos. Los primeros veinte años de carrera tenía ilusión y el romanticismo de la pasión desenfrenada de un chico joven que no lograba ningún éxito. Y los últimos veinte quizás me agarraron más maduro y con mas éxito, establecido en la escena internacional de DJ y todo color de rosa, pero quizás no tiene tanta ilusión. Cuando uno mira para atrás le mete mucho romance, pero es real porque fue así”, contaba tiempo atrás Hernán Cattaneo en diálogo con LA NACION, a propósito de la salida de su autobiografía.

Hernán Cattaneo en Bariloche, en diciembre último Julián Donatelli - Gentileza

Fanático de Boca, Cattaneo ya había recibido la propuesta de escribir sus memorias años atrás, pero sintió que no era el momento adecuado. La pandemia lo llevó a recluirse, a tener más tiempo libre y a reflexionar sobre su extensa trayectoria. “Le encontré sentido cuando pasó lo del Colón. Me di cuenta que por ahí sí podía contar algo sobre alguien que tiene una pasión desde muy chico. Yo a los 6 años estaba loco con la música, después me enfrenté con mi papá por razones obvias. En esa época no quería saber nada con un menor pasando música en un boliche. Durante los primeros años de la música electrónica era muy difícil imponer esa música para mí y los otros DJ. Era difícil salir adelante y yo, entre comillas, me salí con la mía. Toqué en el Teatro Colón y fui Personalidad destacada de la cultura, algo impensado para un DJ en Argentina. Entonces entendí que ahí sí quizás había un ángulo para un libro. El DJ es el autito donde me subo a contar la historia de la pasión y los sueños, pero tiene que ver con que tengo tres hijas y veo cómo se plantea el mundo. ¿Y qué les aconsejo? Mi historia puede ser un aliciente para algunos chicos”.

