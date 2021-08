Vuelve Mirtha Legrand: cuándo se producirá el regreso de la diva a sus programas y quiénes serían sus primeros invitados

Desde la productora StoryLab confirmaron a LA NACION las fechas posibles del retorno de la conductora a la pantalla de eltrece

Pablo Mascareño LA NACION

“Aún no está confirmado que regrese el 4 de septiembre”. A pesar de los rumores de las últimas horas que confirmaban la vuelta de Mirtha Legrand a la televisión, en la producción del programa no aseguran que esa sea la fecha del esperado retorno de la diva a sus programas de eltrece.

Desde hace varias semanas se especula con la posibilidad que la conductora del histórico formato de la pantalla local vuelva a ocupar su sitial, encabezando su famosa mesaza que, desde el 21 de marzo del 2020, quedó a cargo de su nieta Juana Viale. “Ojalá sea el 4 o el 5 o el 11 o el 12, iremos viendo”, dijeron a LA NACION desde StoryLab, la compañía liderada por Nacho Viale y Diego Palacio, encargada de producir La noche de Mirtha y Almorzando con Mirtha Legrand.

La idea que se baraja es que Legrand regrese para conducir una mesa política con algunos de los candidatos más relevantes con vistas a las próximas elecciones PASO del 12 de septiembre. Teniendo en cuenta el día de realización de los comicios nacionales y la veda electoral que regiría el sábado 11 de septiembre, la posibilidad de contar con políticos en la mesa queda reducida a los próximos dos fines de semana. Está descartado que Mirtha Legrand vuelva este sábado a la televisión, así que la fecha del 4 de septiembre es la que suena como la más razonable, sobre todo porque las cenas sabatinas son las destinadas a los invitados políticos, a diferencia de los almuerzos de los domingos que suelen contar con invitados del mundo del espectáculo y el deporte.

El año pasado, la viuda de Daniel Tinayre solo condujo su programa durante cuatro emisiones a comienzos de marzo. Desatada la pandemia y decretado el confinamiento obligatorio, sumado a los riegos que implicaba para una mujer de la edad de Mirtha exponerse al contacto con otras personas, los espacios pasaron a ser conducidos por su nieta, apuntalada por la solvente producción liderada por Nacho Viale. Recién el sábado 19 de diciembre Mirtha volvió a sentarse en la cabecera de su mesa, acompañada por Juana Viale y por su hija Marcela Tinayre.

A diferencia de aquella emisión, que tuvo mucho de homenaje, esta vez Mirtha volvería para conducir un programa de neto corte periodístico y no se descarta que lo haga acompañada por su nieta. Los nombres de los candidatos del PRO, María Eugenia Vidal y Diego Santilli, sonaron fuerte en las últimas horas. “Todo puede ser, no hay nada definido”, sostienen altas fuentes de la producción del programa.

Hace pocos días, Mirtha Legrand volvió a ver una obra de teatro, acompañada por su nieta Juana Viale Grosby Group

Mirtha Legrand, quien el 23 de febrero pasado cumplió 94 años, ya tiene aplicadas sus dos dosis de la vacuna Sputnik V, algo que tranquiliza a la diva y a su entorno cercano. De todos modos, sabido es que la vacuna no evita el contagio de Covid, sino que minimiza la gravedad de la enfermedad y sus riesgos. Con todo, cuando Legrand vuelva a pisar un set de televisión, se tomarán todas las medidas sanitarias y se la protegerá con una burbuja sanitaria, aunque deberá someterse al riesgo de compartir su mesa con personas ajenas a su entorno.

El año pasado, el operativo montado en los estudios de Kuarzo, desde donde se emitía el programa, fueron exhaustivos: Mirtha tuvo contacto directo con muy poca gente y en el estudio solo se permitió el ingreso del personal indispensable. Este año, similares medidas se tomarán en La Corte, el actual edificio desde donde se graban los ciclos cada sábado desde el mediodía.

Durante la pandemia, Legrand solo salió de su piso de Avenida del Libertador para realizarse controles médicos o para visitar a su hija Marcela, que vive a pocas cuadras. Con la baja de los contagios y la evolución del plan de vacunación, la diva comenzó a animarse a la vida pública y el pasado viernes 23 de julio presenció, acompañada por Juana Viale, una función de la obra Dos locas de remate en el Teatro Astral.

Mirtha Legrand, minutos después de aplicarse la vacuna Sputnik V @mirthalegrand

“Hasta la primavera no voy a regresar a mi programa. Hasta que no pase el frío, no retomaré mi trabajo”, le dijo la diva a LA NACIÓN el pasado 19 de julio. Sin embargo, la fecha de las próximas elecciones nacionales adelantaría los tiempos. Si bien no hay nada definido aún, esta semana Nacho Viale volverá a conversar con su abuela para terminar de definir el regreso. En un trascendente año electoral, Mirtha Legrand no quiere perderse la oportunidad de volver afilada para despuntar su afición periodística. El secreto a voces revela que Mirtha vuelve y muy pronto para ocupar la cabecera de esa mesa que lleva 53 años en el aire, todo un récord a nivel internacional