Sunsetstrip: cómo llegar a Ciudad Universitaria para ver a Hernán Cattaneo este fin de semana

Este sábado 11 y domingo 12 de abril se lleva a cabo el Sunsetstrip de Hernán Cattaneo. Se trata de uno de los eventos de la música electrónica más relevantes de la Argentina creado por el mismo DJ que ofrece una propuesta relajada con atardeceres y sets progresivos.

Sunsetstrip Buenos Aires 2026

Este evento nació en 2019 y año a año crece como un gran festival al aire libre que combina deep house, progressive y melodic house, lo que atrae a miles de fans en Argentina. Cada edición ofrece sets únicos de Cattaneo, con invitados y producciones inmersivas que integran naturaleza y audiovisuales. En nuestro país se lleva a cabo en Mendoza, Córdoba y Buenos Aires; en tanto, ya hay una fecha programada para el 30 de mayo en Madrid, España.

Como en ediciones anteriores, el Sunsetstrip en CABA este año se lleva a cabo en Ciudad Universitaria. Para quienes asistan en esta ocasión, es importante tomar en cuenta todas las alternativas de transporte para llegar allí.

Cómo llegar a Ciudad Universitaria para ver a Hernán Cattaneo

Ciudad Universitaria de Buenos Aires se ubica en el barrio porteño Núñez, sobre la Avenida Luis María Campos y la Costanera Norte. Es posible acceder por colectivos, tren, auto o apps de movilidad:

Colectivo : varias líneas llegan directo al predio, como es el caso de 28 (desde Retiro/Liniers), 33, 34 (desde Liniers/Palermo), 37 (desde Lanús/Plaza Italia, ramal específico), 42, 45 (desde Constitución), 107, 152, 160 (desde Retiro/Nueva Pompeya) y 166. Si se toma alguna de estas opciones, se debe bajar en paradas como “Ciudad Universitaria” o “Pabellón 2 - Exactas”.

: varias líneas llegan directo al predio, como es el caso de 28 (desde Retiro/Liniers), 33, 34 (desde Liniers/Palermo), 37 (desde Lanús/Plaza Italia, ramal específico), 42, 45 (desde Constitución), 107, 152, 160 (desde Retiro/Nueva Pompeya) y 166. Si se toma alguna de estas opciones, se debe bajar en paradas como “Ciudad Universitaria” o “Pabellón 2 - Exactas”. Tren : la estación más cercana es Ciudad Universitaria del Belgrano Norte, que viaja entre Retiro y Boulogne. Es una opción rápida y económica que cuenta con salida peatonal directa.

: la estación más cercana es Ciudad Universitaria del Belgrano Norte, que viaja entre Retiro y Boulogne. Es una opción rápida y económica que cuenta con salida peatonal directa. Auto: quienes viajen desde Gral. Paz, se debe tomar la Av. Lugones hasta la salida de Ciudad Universitaria, que es el puente a la derecha hacia Güiraldes. Hay estacionamiento en el predio, pero es limitado. Quienes elijan ir con una aplicación de autos, el viaje puede salir entre $16.000 y $20.000, aunque el precio puede variar por la demanda.

Cómo comprar las entradas de Hernán Cattaneo en Ciudad Universitaria

Según Buena Live, el sitio encargado de la venta de entradas de Sunsetstrip, el show del sábado 11 está agotado, pero aún siguen disponibles los últimos tickets para el domingo 12. Estas se pueden comprar de forma online y existen dos tipos de entradas:

Campo General.

VIP Standing.

La ticketera oficial de Cattaneo, Buena Live, muestra dos sectores para el evento, Campo General y VIP Standing

Los tickets son nominados e intransferibles y solo las pueden obtener personas mayores de 18 años. Para ingresar, se requiere QR de la aplicación Quentro y el DNI.

En cuanto a los precios, solo hay disponibles entradas generales para el domingo 12 de abril a $220.000. Vale recordar que su valor puede ser mayor porque se le debe agregar el recargo por el servicio de la ticketera.

A continuación, el paso a paso para conseguir las entradas del show de Hernán Cattaneo en Ciudad Universitaria:

1 Ingresar a Buena Live

Dirigirse al sitio oficial a cargo de la venta de las entradas y buscar “Hernan Cattaneo Sunsetstrip 2026”.

2 Elegir las entradas

Elegir la fecha, el sector y tarifa/fase de precio. Luego, indicar la cantidad de entradas que se quieren adquirir, que son máximo dos por día.

3 Comprar las entradas

Hacer click en “Comprar”. Luego, se debe confirmar la reserva al completar los datos de pago/titular de tarjeta.

4 Verificación de identidad

Este es un paso posterior a la compra de entradas, por la cual se hace la verificación de compra para confirmar la identidad del titular de la tarjeta.

Para avanzar con la operación, se envía un código de verificación a la dirección de correo electrónico registrada. Además, el comprador tendrá un plazo de diez días desde realizada la compra para ingresar el código de seis dígitos que recibirá en el consumo de su tarjeta. Según la misma información, ese dato puede tardar hasta 72 horas hábiles en reflejarse en el home banking. Si la validación no se completa, la compra podría darse de baja.