Mauricio Macri fue a ver a Hernán Cattaneo en Ciudad Universitaria

El expresidente Mauricio Macri asistió este sábado por la noche a la primera edición del Sunsetstrip de Hernán Cattaneo que se realizaba en Ciudad Universitaria. La información fue confirmada a LA NACION por fuentes cercanas al líder de Pro, que también detallaron que “pasó un rato” por el sector VIP del evento de música electrónica.

Desde el entorno del expresidente confirmaron además que, entre otros, Gustavo Arribas, exjefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), y el empresario Alejandro Macfarlan acompañaron a Macri en la salida nocturna.

El periodista Manu Jove, en tanto, difundió este domingo una fotografía de Macri en el lugar con una carta de tarot en la mano.

En el sector VIP del show de Hernán Cattaneo en Ciudad Universitaria estuvo Mauricio Macri. Lo acompañaban su amigo y ex jefe de los espías, Gustavo Arribas, y el empresario Alejandro Macfarlane. Muy cerca de ellos estaba Juan Martín Del Potro. pic.twitter.com/dU3tKj4FOD — Manu Jove (@manujove) April 12, 2026

A mediados de este enero, una noticia sorprendió al mundo de la política y, por qué no, del espectáculo. Después de poco más de 15 años de integrar una pareja consolidada, Macri y Juliana Awada decidieron separarse. Desde entonces, el expresidente nacional fue visto varias veces disfrutando de la noche porteña.

Hace un mes, Macri fue filmado mientras bailaba con éxtasis en la fiesta de casamiento de su sobrino Rodrigo Valladares Macri. El joven contrajo matrimonio con la influencer Emily Lucius y, durante la celebración que tuvo lugar en una quinta familiar en Los Polvorines, entre medio de los invitados, el exdirectivo de Boca se mostró eufórico en medio de un pogo en la pista de baile.

Mauricio Macri en el casamiento de Emily Lucius

“Estoy seguro de que la mamá de mi sobrino, mi hermana Sandra, debe haber disfrutado mucho desde el cielo verlo tan bien”, escribió el expresidente en sus redes sociales en referencia al fallecimiento de Sandra Macri, ocurrido el 28 de junio de 2014 a los 53 años.

El emotivo mensaje que compartió Mauricio Macri el día después del casamiento

Macri también dijo presente durante la presentación del regreso de Soda Stereo en el Movistar Arena con su show “Ecos”. El exmandatario nacional fue uno de los invitados que estuvo en la alfombra roja del evento “El Uno”.