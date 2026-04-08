Hernán Cattaneo en Buenos Aires: cómo será cada día del Sunsetstrip, que actividades habrá y todo lo que necesitás saber

El 11 y 12 de abril en Ciudad Universitaria, el ciclo tendrá un formato distinto en cada jornada; además, habrá espacios de relax y activaciones
- 3 minutos de lectura'
Hernán Cattaneo volverá a presentarse en Buenos Aires con una nueva edición de Sunsetstrip Buenos Aires, programada para el sábado 11 y el domingo 12 de abril de 2026 en Ciudad Universitaria.
Además del show central, habrá una serie de propuestas complementarias dentro del predio para amplificar el momento más esperado del día, con espacios diseñados para el encuentro y el disfrute. Entre ellas, habrá un sector de relax pensado para hacer una pausa entre sets y activaciones itinerantes con premios. En esta edición también se sumará Aperol como sponsor, con presencia asociada a esos espacios y al momento del atardecer.
La nueva escala del ciclo volverá a apostar por el formato asociado al atardecer, la puesta escénica y una experiencia extendida alrededor del show. También habrá espacios de relax y activaciones itinerantes integradas a la experiencia general del predio.
Cuándo y dónde es Sunsetstrip Buenos Aires 2026
- Cuándo: sábado 11 y domingo 12 de abril de 2026
- Horario: desde las 16.00
- Dónde: Av. Int. Güiraldes, Ciudad Universitaria, CABA
Cómo será cada día del festival
El sábado 11, la apertura estará a cargo de Graziano Raffa. Después llegará el extended set de 6 horas de Cattaneo, en una jornada pensada para acompañar el pasaje de la tarde a la noche con una construcción progresiva del clima musical.
El domingo 12, la propuesta cambiará de formato. Cattaneo asumirá toda la narrativa sonora del día con un open to close de más de 8 horas, sin otros nombres en cabina y con una continuidad pensada para seguir la transformación del atardecer hacia la noche.
Cuánto cuestan las entradas y qué beneficios hay
La ticketera oficial, Buena Live, muestra dos sectores para el evento: Campo General y VIP Standing.
- Entrada General: $220.000
- VIP Fase 3: $340.000, agotadas
- Beneficio: hasta 6 cuotas sin interés con algunas tarjetas de crédito Visa
Cómo comprar y qué conviene saber antes de ir
De acuerdo con la ticketera oficial, el proceso de compra incluye estos pasos:
- Ingresar a Buena Live
- Elegir función
- Seleccionar sector,
- Elegir tarifa
- Indicar cantidad
- Hacer clic en “Comprar”
- Confirmar la reserva
- Completar los datos de pago y del titular de la tarjeta
- Finalizar la operación. La modalidad de entrega informada es Smart Ticket a través de Quentro app, sin costo.
Recomendaciones antes de asistir
- Los tickets son nominados e intransferibles
- Para ingresar se solicitarán el código QR de Quentro y el DNI, sin excepción
- El evento es solo para mayores de 18 años
- La entrega de entradas se realiza mediante Smart Ticket en Quentro
La ticketera oficial también informa que el evento cuenta con verificación de compra para confirmar la identidad del titular de la tarjeta. Después de la operación, se envía un código de verificación por mail y el comprador tiene un plazo de 10 días para cargar el código de 6 dígitos que verá en el consumo de su tarjeta. Si la validación no se completa, la compra podría darse de baja.
Otras noticias de Qué sale
"Tragedia clásica". Dinastía: la serie documental de Netflix que confirma las inquietantes presunciones de Succession
Con un video de Messi y un guiño a Nueve Reinas. Un Poco de Ruido llega a Vélez: cuándo es el show y cómo comprar entradas
“Los turistas se volvían locos”. En San Telmo, se hizo famoso por su inusual estrategia para vender empanadas fritas de su tierra
- 1
Jennie Garth: el drama detrás de la “rubia perfecta” de Beverly Hills 90210 y el día que tocó fondo
- 2
Josefina Dowbor, la joven argentina que vive en Reino Unido y será candidata en las elecciones en Londres
- 3
Retiraron los cargos a los cinco argentinos acusados de haber robado en el Dolphin Mall de Miami
- 4
Hay que relanzar el programa económico