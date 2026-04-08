Hernán Cattaneo en Buenos Aires: cómo será cada día del Sunsetstrip, que actividades habrá y todo lo que necesitás saber

Hernán Cattaneo volverá a presentarse en Buenos Aires con una nueva edición de Sunsetstrip Buenos Aires, programada para el sábado 11 y el domingo 12 de abril de 2026 en Ciudad Universitaria.

Además del show central, habrá una serie de propuestas complementarias dentro del predio para amplificar el momento más esperado del día, con espacios diseñados para el encuentro y el disfrute. Entre ellas, habrá un sector de relax pensado para hacer una pausa entre sets y activaciones itinerantes con premios. En esta edición también se sumará Aperol como sponsor, con presencia asociada a esos espacios y al momento del atardecer.

La nueva escala del ciclo volverá a apostar por el formato asociado al atardecer, la puesta escénica y una experiencia extendida alrededor del show. También habrá espacios de relax y activaciones itinerantes integradas a la experiencia general del predio.

Cuándo y dónde es Sunsetstrip Buenos Aires 2026

Cuándo: sábado 11 y domingo 12 de abril de 2026

sábado 11 y domingo 12 de abril de 2026 Horario: desde las 16.00

desde las 16.00 Dónde: Av. Int. Güiraldes, Ciudad Universitaria, CABA

Cómo será cada día del festival

Hernán Cattaneo y su ya clásico Sunsetstrip Juan Pablo Soler

El sábado 11, la apertura estará a cargo de Graziano Raffa. Después llegará el extended set de 6 horas de Cattaneo, en una jornada pensada para acompañar el pasaje de la tarde a la noche con una construcción progresiva del clima musical.

El domingo 12, la propuesta cambiará de formato. Cattaneo asumirá toda la narrativa sonora del día con un open to close de más de 8 horas, sin otros nombres en cabina y con una continuidad pensada para seguir la transformación del atardecer hacia la noche.

En esta edición del Sunsetstrip de Hernán Cattaneo en Buenos Aires habrá un sector de relax pensado para hacer una pausa entre sets y activaciones itinerantes con premios a cargo de Aperol Gentileza

Cuánto cuestan las entradas y qué beneficios hay

La ticketera oficial, Buena Live, muestra dos sectores para el evento: Campo General y VIP Standing.

Entrada General: $220.000

$220.000 VIP Fase 3: $340.000, agotadas

$340.000, agotadas Beneficio: hasta 6 cuotas sin interés con algunas tarjetas de crédito Visa

La ticketera oficial de Cattaneo, Buena Live, muestra dos sectores para el evento, Campo General y VIP Standing

Cómo comprar y qué conviene saber antes de ir

De acuerdo con la ticketera oficial, el proceso de compra incluye estos pasos:

Ingresar a Buena Live

Elegir función

Seleccionar sector,

Elegir tarifa

Indicar cantidad

Hacer clic en “Comprar”

Confirmar la reserva

Completar los datos de pago y del titular de la tarjeta

Finalizar la operación. La modalidad de entrega informada es Smart Ticket a través de Quentro app, sin costo.

Recomendaciones antes de asistir

El ciclo Sunsetstrip de Cattaneo viene creciendo en distintos destinos de la región y del exterior Gentileza

Los tickets son nominados e intransferibles

Para ingresar se solicitarán el código QR de Quentro y el DNI, sin excepción

El evento es solo para mayores de 18 años

La entrega de entradas se realiza mediante Smart Ticket en Quentro

La ticketera oficial también informa que el evento cuenta con verificación de compra para confirmar la identidad del titular de la tarjeta. Después de la operación, se envía un código de verificación por mail y el comprador tiene un plazo de 10 días para cargar el código de 6 dígitos que verá en el consumo de su tarjeta. Si la validación no se completa, la compra podría darse de baja.