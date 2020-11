El festival Nacional de Folklore de Cosquín pone primera para su edición 2021

El comienzo de noviembre resultó bastante musical. No porque todo haya vuelto a la "vieja" normalidad, sino debido a que los signos de preocupación se entreveraron con las noticias referidas a aperturas y recomposición del tejido artístico, aunque todavía falta mucho para que todo vuelva a funcionar en sus márgenes habituales.

La semana comenzó con la novedad de un protocolo que el Gobierno porteño autorizo para eventos culturales al aire libre y cerró su quinto día hábil con el anuncio de que el coloso del folklore mediterráneo celebrará una nueva edición en su tradicional escenario del Valle de Punilla. La otra cara de esta realidad pandémica, que en el caso de la música por ahora solo tiene como meta la llegada de vacunas para retomar su cause, está expresada en cifras. Mientras que Live Nation, la mayor productora de espectáculos del mundo, registró pérdidas en los tres primeros trimestres del año por más de 1200 millones de dólares.

Para difundir la situación que atraviesa este rubro, el próximo miércoles, alrededor de las 19.30, Técnic@s Escénicos hará una intervención con la que iluminará artísticamente el monumento de la Plaza de los Dos Congresos. El comunicado que circula en redes sociales explica: "La idea de la intervención es visibilizar el rubro, no es una movida política ni sindical, sino una necesidad de volver a trabajar. La única consigna de ese día es: 'Por la vuelta al trabajo con públicos y protocolos'".

La paulatina apertura se da en acciones como la que propuso el Gobierno porteño a principios de esta semana, con la autorización para eventos culturales al aire libre, para no más de cien asistentes, mientras que tengan garantizado un distanciamiento social de 2 metros entre personas, a excepción de las que sean convivientes. El protocolo autorizado indica también que los espectáculos no podrán tener una duración mayor a los 90 minutos y los tickets para acceder, pagos o gratuitos, deberán ser adquiridos con antelación (no podrán ser entregados en el lugar).

Si bien esta nueva apertura no incidirá de manera significativa en la reactivación económica del sector, es un nuevo paso que se da para el regreso de las actividades con público presente. Consultada por LA NACION, Ana Poluyán, titular de la Asociación Civil de Managers Musicales Argentinos (Acmma), explicó: "No creo que tenga viabilidad económica con ese número [máximo de 100 personas], pero es un proceso que va a ir sumando espectadores paulatinamente, por lo cual lo veo positivo". Pero también aseguró: "Hay que ser claros y saber que la industria de la música en vivo no es rentable con estos números y necesitamos que el Gobierno continúe con la ayuda al sector".

Mientras que el municipio de Cosquín anuncia que su tradicional festival de música nativa comenzará el 23 de enero -y, de ese modo, entra en conversaciones con managers o representantes para poder contar con figuras como Abel Pintos, Soledad Pastorutti, Los Tekis, Jorge Rojas y Luciano Pereyra- la productora de espectáculos con mayor envergadura del mundo da a conocer sus números, con perdidas millonarias, aunque también proyecta suficiente liquidez para seguir en pie hasta una vuelta a la vieja normalidad, que, según sus ejecutivos, podría ser en el verano del Hemisferio Norte de 2021. En otras palabras, a mediados del año que viene.

Según informó la agencia Europa Press, en lo que va del año Live Nation registró pérdidas de 1281 millones de dólares, frente al beneficio neto de 229,8 millones de dólares registrados en el mismo periodo de 2019. Esto se debe, obviamente, a la cancelación de conciertos por la pandemia de Covid-19. Su producción durante 2020 fue de 7.580 eventos en todo el mundo, apenas un cuarto de los que realizó en los primeros nueve meses de 2019, y por ello sufrió una caída del 81 por ciento en sus ingresos. Y a esto hay que sumarle un retroceso del 65 por ciento en la facturación por publicidad.

Si bien algunos datos que presenta Europa Press son demasiado técnicos, en su volumen se puede entender la situación. Al cierre del tercer trimestre de 2020, Live Nation disponía de efectivo y equivalentes de efectivo por 2600 millones de dólares, incluyendo 951 millones de dólares de efectivo libre, que, junto con 963 millones de dólares de capacidad de deuda disponible, proporciona a la empresa más de 1900 millones de dólares en liquidez disponible. "La compañía cree que este nivel de liquidez le brinda la capacidad de financiar operaciones hasta el esperado regreso de conciertos a gran escala en el verano de 2021, precedido por la venta de entradas a principios de año", indicó la multinacional.

Vale recordar que luego desplome de las acciones de la productora, en febrero de este año, el 13 de abril último Live Nation anunció que había alcanzado un acuerdo para un crédito de 120 millones de dólares y que a fines de ese mismo mes el rey de Arabia Saudita, Salmán bin Abdulaziz usó dinero de su país (del fondo soberano saudí, Public Investment Fund) para invertirlo en acciones de esa multinacional. Con unos 500 millones de dólares, habría comprado el 5,7 por ciento de Live Nation Entertainment.

