J Balvin en Argentina: en medio de la polémica con Residente, el colombiano grabó un videoclip en un bodegón de La Boca

Horas después de que Residente publicara su nuevo tema en colaboración con el artista argentino Bizarrap, en donde apunta directamente contra él, J Balvin fue visto por las calles de La Boca grabando un videoclip con el trapero Trueno. El colombiano llegó a la Argentina para concretar esta colaboración, que nació hace un año cuando confesó ser fan del argentino y declaró que le gustaría grabar algo con él.

La canción, que saldrá a la luz en los próximos días, se llama “Un Paso” . La jornada de filmación se llevó a cabo en un viejo bodegón del barrio del sur de la ciudad de Buenos Aires, hasta donde se acercaron muchos fans de los artistas para saludarlos y ser testigos del momento.

J Balvin en La Boca, grabando un videoclip junto a Trueno The Grosby Group

Siempre sonriendo, Balvin le dedicó unos minutos a sus fanáticos, quienes no podían creer estar viendo a la estrella de la música urbana de tan cerca. “El niño de Medellín” también subió varias historias a su cuenta de Instagram, en donde se lo ve feliz de estar en la tierra de su novia, Valentina Ferrer. “Yo tengo un hijo argentino, todos los días me enseña que todos los días se pone más bueno, y esto se puso bueno”, expresó antes de compartir algunos videos tomando mate y comiendo asado . “Boludo, este mate está épico”, dijo tratando de imitar el acento porteño.

Trueno llegando a la grabación de "El Paso" Grosby Group

La semana pasada, Balvin fue fotografiado en Miami mientras grababa un videoclip junto al británico Ed Sheeran, con quien también sacará un single en breve.

Esta es la segunda colaboración del colombiano con un artista argentino. El año pasado, el artista oriundo de Medellín, de 36 años, sacó una canción junto a María Becerra, la cual grabaron en Estados Unidos.

El bodegón en La Boca elegido para filmar el clip Grosby Group

La pelea con Residente

El rapero René Pérez Joglar, más conocido como Residente, posa en Nueva York el 12 de julio de 2019, izquierda, y J Balvin llega a los Premio MTV a los Videos Musicales el 26 de agosto de 2019 en Newark, Nueva Jersey. (AP Foto)

Durante el 2021, antes de la entrega de los Latin Grammy, Balvin llamó a boicotear la entrega de premios debido a que, según él, no valoran a los artistas urbanos. Residente, ante esta actitud, decidió subir a su cuenta de Instagram un video en el que se dirige a Balvin (a quien llama por su nombre, José) y cuestiona su actitud. Le dice que debería esforzarse más en escribir canciones y que su música es como “un carrito de hot dog” en busca de “estrellas Michelin”, en referencia a la distinción que reciben los mejores restaurantes del mundo.

La polémica volvió a reavivarse en el día de ayer, cuando el cantante puertorriqueño publicó su sesión con el argentino Bizarrap y le dedicó al colombiano una canción. “¿Gabriel ta bien así?”, pregunta en el video. “En verdad está bien mierda cabrón, pero si le tirás a Balvin puede ser que me guste”, le responde una voz en off. “No, a Balvin no, es un bobolón ese cabrón”, dice el ex Calle 13 antes de acceder al pedido y comenzar a cantar el tema en el que le habla a su colega.

“Una cosa es ser artista, otra cosa es ser famoso”, dice cuando la canción comienza a ponerse picante. “Mucho delirio de grandeza, poca destreza. Esto solo empieza”, aclara antes de hacer su primera referencia directa a Balvin. “Voy a rebajarme con un bobolón. Que le canta a SpongeBob y a Pokémon”.

En la segunda mitad, ya nombra al colombiano. “Como le dicen por ahí: ‘Josesito, no tienes calle, por eso tiene’ los nudillo’ blandito’. Con solo un video entierro a este becerro, y lo pongo a subir foto’ con su perro. Este cobarde corderito mancebo es como un desayuno vegano: sin huevo”, ataca.

“El pueblo luchando, lo’ están matando y el tipo sube foto’ de Ghandi rezando. Pendejo mentiroso, se hace el espiritual, usando la salu’ mental pa’ vender un documental” , suma, haciendo referencia a la falta de declaraciones de Balvin frente a los conflictos sociales que sucedieron en Colombia durante el 2021 y al documental que sacó el año pasado, en donde habla de su lucha contra la depresión.

“Es tan inseguro el pana, que tiene que estar anunciando por Instagram cuánta lana gana. No entiende los valore’ de la vida, se tiene que tatuar la palabra ‘lealtad’ porque se le olvida. Es un imbécil con tinte de cabello, que puso a mujere’ negra’ con cadena de perro en el cuello”, agrega al recordar el polémico videoclip “Perra”, que fue dado de baja en YouTube luego de que lo acusaran de machista, sexista y misógino por la forma en que aparecían las mujeres, atadas con cadenas en el cuello y caminando en cuatro patas al lado del cantante.

Bizarrap con Residente

Residente también se refiere al escándalo que se desató cuando el colombiano fue premiado como “Artista Afrolatino del Año” sin tener raíces “afro”. “Todo un divino aceptando su premio de afrolatino. Este blanquito de colegio todavía no entiende el fuckin’ privilegio ¿Pero qué esperan de este fracasado? Cria’o por su papá, un influencer frustrado” , alega en el video, que alcanzó casi los dos millones de reproducciones YouTube a menos de una hora de su publicación.