Para J Balvin, “es hora” de que lo conozcamos por su nombre: cómo es José, su nuevo disco

En una charla con LA NACION, el popular cantante colombiano habla de su nuevo disco, de sus referentes, de la situación social y política de su país y de la marca Balvin

Antonela Minniti PARA LA NACION

“Estoy listo para que el mundo conozca a José, que es la persona que soy. Es hora que me conozcan por mi nombre”, asegura José Álvaro Osorio Balvín, conocido mundialmente como J Balvin. No es casualidad que su último álbum, que acaba de presentar el 10 de septiembre, lleve como título su primer nombre. José, así a secas, un fiel manifiesto del momento personal que atraviesa y de lo que quiere mostrarle a su gente.

“Al final es José quien creó a J Balvin, pero en los último años J Balvin ocupó más tiempo que José”, dice reflexivo desde Nueva York, en una conversación mano a mano con LA NACION, videollamada mediante.

Balvin, o José es uno de los artistas más escuchados en el mundo. Tan solo en Spotify tiene más de 58 millones de oyentes mensuales, ubicándose en el puesto número 8 del top 10 mundial dentro de la plataforma. Su popularidad traspasó el mundo de la música y se convirtió en marca, lanzando productos personalizados junto a Nike, Fortnite, Hasbro y Miller, entre otras empresas. Su noveno álbum, que tiene nada menos que 24 canciones, llega para seguir demostrando el poder arrasador del niño de Medellín, el cual logró conquistar a la gente con su música.

-¿Qué es lo que tiene de especial este nuevo álbum que decidiste ponerle tu verdadero nombre como título?

-José es un álbum muy personal, en donde demuestro quien soy. Hay partes y canciones que tienen experiencias de mi vida y lo que siento, también hay temas que hablan sobre las cosas que he tenido que pasar para estar donde estoy. Además tiene una diversidad musical muy grande.

-¿Hay alguna de esas 24 canciones que te defina especialmente?

-”7 de mayo” sin duda alguna es la que más me define. Es una historia de vida y superación. La hice porque creo que era el momento de que supieran por todo lo que tuve que pasar para estar donde estoy. Algunos temas ya los habían escuchado, pero entre los 18 que no habían salido, está lo mejor.

-En José hay colaboraciones con Dua Lipa, María Becerra, Khalid y Karol G, entre muchos otros. ¿Cómo nacen estos feats? ¿Los elegiste por algo en especial?

-Hay algunos que surgen cuando hay amistad. Khalid y yo somos amigos, con Skrillex también; los chicos que participaron en el remix de “El Poblado” también somos todos amigos. Hay muchos artistas que participaron de este disco, como Dua Lipa, Zion y Lenon, Mike Towers, Feid, Sech, Yandel... hay un poco de todo. Algunos son amigos y otros llegan porque me gusta lo que hacen, pero eso sí, tiene que haber un respeto mutuo que creo que es lo más importante. Después pude grabar con María Becerra, que fue espectacular. Ella es una gran mujer, muy humilde y eso es lo que más me gustó, su parte humana. El talento pues obviamente sobra, pero la persona que es, es increíble, es una niña muy buena.

-Tu anterior álbum, Colores, salió justo cuando comenzaba la pandemia y no pudiste presentarlo como querías ¿Cómo te sentís hoy lanzando un nuevo trabajo en este contexto?

-Siento que el lanzamiento de José es muy diferente, porque por lo menos ya se puede salir y no todo es tan virtual. La energía es diferente, a pesar de que todavía seguimos en pandemia. Cuando salió Colores era un momento en donde todo estaba muy oscuro, por lo que me alegra haber brindado colores en una circunstancia así.

-Este año además de sacar el álbum estrenaste un documental en donde dejás ver un lado más íntimo de tu vida ¿Cómo viviste ese lanzamiento? ¿Fue difícil dejar entrar las cámaras a tu vida?

-¡Bonito! Fue muy bonito ver que la gente conectó con la forma mía de ser, sin actuar, tal cual como soy. No fue difícil abrir las puertas porque en el documental no hay nada de mi intimidad, se muestra mucho pero, la verdad, no tanto.

Un poco de José

J Balvin VIVIIMAGE - Universal Music

J Balvin es consiente de la popularidad que tien, y por esa responsabilidad que conlleva el reconocimiento masivo, trata de ser lo más sincero posible con su público. En los últimos años, el colombiano no tuvo problemas a la hora de reconocer abiertamente su batalla contra la depresión y revelar cómo la meditación lo ayudó a estar mejor. “Hemos salvado muchas vidas, sin ninguna duda”, dice cuando se le consulta si cree que fue positivo abrirse a hablar sobre salud mental.

-¿Qué música escucha José?

-Escucho muchas cosas, no se si tanto música pero si monólogos, como los de Facundo Cabral. Me gusta mucho “Gracias a la vida” (Violeta Parra), de Mercedes Sosa. Me gusta mucho el rap, me encanta el reggaeton, escucho salsa... voy cambiando, es bastante variado lo que escucho. Actualmente tengo como referencia a Jay Z, pero hay varias personas que me inspiran mucho. Hay cientos de personas que no son famosas y que me inspiran.

-Estás dentro de los 10 artistas más escuchados en al menos 14 países ¿Qué se siente haber logrado eso?

-Es muy bonito ver que hay una conexión realmente global y que estamos haciendo bandera con lo latino. Es muy gratificante.

-Tu ciudad natal, Medellín, es hoy una de las cunas de la música urbana ¿Qué magia tiene la ciudad que hace que nazcan tantos talentos?

-Creo que es una de las ciudades que más consumen reggaetón, aunque creo que siguen saliendo muchos más artistas de Puerto Rico. En Argentina también hay muy buenos artistas urbanos que están comenzando a aparecer. Siento que en Medellín, el hecho de que haya referentes de allí con un lugar privilegiado dentro de la industria musical, permite que los que vienen no vean ese sueño como algo imposible, sino como algo que puede volverse una realidad. Antes teníamos que remarla un poco más, y fue mucho más duro para los que vinieron antes que nosotros, pero es parte del proceso.

-Más allá de Medellín, la música colombiana pisa fuerte en el mundo. ¿Por qué crees que pasa esto?

-Creo que es una cuestión de amor, sabor y un poquitico de suerte.

-En este momento, Colombia atraviesa un momento turbulento a nivel social y político, y en ese contexto se te ha pedido muchas veces que expreses tu opinión, incluso recibiendo críticas por eso ¿Cómo lo vivís?

-Es difícil porque hablo y está mal, y si no hablo también está mal. Entonces: si callas, mal; si hablas, mal; si hablas rápido, hablas muy rápido y si hablas tarde, es muy tarde. Uno hace lo que puede, según su papel y su rol, igual siempre va a haber alguien al que no le guste. Temas como política y religión siempre llevan a problemas.

-¿Sentís mucha presión cuando pasan este tipo de cosas y se te pide que hables y te expreses?

-Sí, claro, porque es tan triste la sociedad que tiene que pedirle a los artistas que salven a su país. Hay que tener cuidado con los gobernantes que elegimos a la hora de votar. Si la sociedad se pudiese controlar a sí misma ni gobernantes necesitaríamos, seríamos mejores nosotros solos.

Balvin, la marca

-Tu imagen también se convirtió en una marca, ¿qué sentís cuando te ofrecen participar en proyectos como Fornite, o sacar un juguete de Transformers con Hasbro?

-Es brutal porque es lo que yo quiero, ser una marca y hacer empresa por fuera de la música. Tener mis propios Jordan junto a Nike, o el skin de Fornite. Hay muchos movimientos que han sumado a la cultura que son muy bonitos. Me involucro mucho de manera personal en estos proyectos. Si no estoy ahí no funcionan, porque tienen que tener mi ADN.

-Tus shows también suelen ser algo único ¿Estás esperando con ansias la gira 2022?

-Totalmente. Con el José Tour 2022 quiero hacer algo nunca antes visto, hacer algo que marque la historia.

-¿Hay algún lugar en donde aún no hayas cantado que te gustaría ir?

-China, que no he ido nunca. Fui a Japón, a Tokio y un par de ciudades más, pero a China no. A la India tampoco y me gustaría.

Imagen de la portada del nuevo álbum de J Balvin, José, lanzado el viernes 10 de septiembre

-¿Qué sentiste al volver a los escenarios después de la pandemia?

-Fue como un sueño. De repente te vuelves fan de tus fans y no ves la hora de llegar a ellos. Se sienten los nervios como la primera vez. Siempre ese cosquilleo que te hace sentir que todo está super.

-Has hecho muchas cosas a lo largo de tu vida y de tu carrera ¿hay algo que todavía tengas pendiente?

-Muchas cosas, porque en la vida no todo es trabajo. Hay lugares por conocer, cafés por tomar, conversaciones, gente que conocer, ver crecer personas que amo, saltar en paracaídas desde diferentes lugares del mundo. Hay muchas cosas para hacer más allá de la música. En realidad me faltan millones de experiencias.