Bizarrap publicó su colaboración con Residente, pero el estreno estuvo marcado por la polémica

Bizarrap inauguró el 2022 al anunciar su colaboración con René Pérez Joglar, más conocido como Residente. La noticia conmocionó a los fanáticos del género urbano no solo porque las sesiones del productor son de los estrenos más esperados, sino porque trascendió que la canción sacaría a relucir el conflicto del ex Calle 13 y J Balvin. Finalmente llegó la fecha indicada y, dicho y hecho, el tema fue una gran dedicatoria al cantante de “Con altura”.

Bizarrap lanzó una canción junto a Residente instagram @bizarrap

Residente es conocido por sus canciones de ritmo movido y letras afiladas. Tanto dentro de la industria como entre sus fanáticos, es sabido que él no duda en apuntar contra quienes considera merecedores de sus agresivos versos y tampoco le tiembla el pulso al momento de responder a quienes lo critican. Para no perder la costumbre, utilizó la Music Session #49 para dejar en claro su opinión de la movida musical actual, pero especialmente, para arremeter contra J Balvin, con quien se cruzó un par de meses atrás.

La polémica inició incluso en la previa de que el tema saliera a la luz. Un par de días antes de que subieran el video a las diversas plataformas de streaming, René compartió una filmación en donde informaba a sus fans que alguien intentaba boicotear el estreno. “Cuando te metes con ‘influenciadores urbanos’ esto es lo que pasa: en estos días iba a sacar un tema, por eso puse la foto con la gorra y eso. Ahí hablo de muchas cosas que son importantes para mí dentro de la música y al final le dediqué un par de líneas a un p***ejo ahí del género urbano, y desde que se enteró que le estoy tirando no ha parado de llamar a todo el mundo para intentar detener el tema”, dijo.

Sin mencionar de forma directa a J Balvin, el ex Calle 13 recalcó que habían amenazado con demandarlo tanto a él como a su firma y al mismo Bizarrap si el track se estrenaba. Pero, fiel a su naturaleza desafiante, se paró firme en su decisión de sacarla si el público se lo pedía. Si ese posteo fue una forma de demostrar que no le tiene miedo a su contrincante o un movimiento de marketing, nunca se sabrá. Pero, lo que quedó claro, es que funcionó porque logró enfocar la atención de todo el mundo en su nuevo proyecto.

Luego de esa aclaración, el miércoles se dio a conocer que el estreno tendría lugar el jueves 4 de marzo a las siete de la tarde. La canción tiene una duración de más de 8 minutos en los el rapero no se ahorró en calificativos y golpes en contra del autor de Colores, a quien tildó de “camaleón”. En la letra apuntó contra los músicos que no escriben sus propias canciones y a quienes se creen artistas pero que son solamente famosos. No obstante, arremetió especialmente contra J Balvin y sacó a relucir no solo las actitudes racistas por las que fue escrachado recientemente en las redes, sino también a su falta de compromiso con las causas políticas de Colombia, su país natal.

El video que es considerado como el último round de esta pelea en donde -aparentemente- Residente salió ganador, alcanzó casi los 2.000.000 de reproducciones YouTube a menos de una hora de su publicación. Mientras tanto, las redes fueron invadidas por los fanáticos del género urbano quienes no tardaron en convertir la dura derrota de J Balvin en una catarata de memes.

El estreno de la sesión de Bizarrap junto a Residente provocó un estallido de memes twitter

¿Cómo comenzó el conflicto entre J Balvin y Residente?

La pelea entre Residente y Jay Balvin comenzó cinco meses atrás cuando el autor de “Agua” realizó un descargo contra los Latin Grammys por no incluir justamente a los representantes de la música urbana durante los galardones.

“Los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto. Pero ya el truco esta aburrido. Les damos rating pero no nos dan el respeto”, escribió en su cuenta de Twitter. Y, para finalizar, convocó a un boicot a la Academia al invitar a los grandes artistas nominados a que no acudieran a la ceremonia.

El autor de Entren los que quieran no tardó en responder y, en un video publicado en Instagram, expresó: “Si los Grammy no nos valoran, entonces ¿por qué yo tengo 31 premios? ¿yo no soy urbano, yo no rapeo o de qué género estamos hablando?”. Como eso le pareció insuficiente, agregó: “Tu música es como si fuera un carrito de hot dog, que a mucha gente le puede gustar o a casi todo el mundo. Pero cuando esa gente quiere comer bien, se van a un restaurante y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelin”.

El enfrentamiento entre J Balvin y Residente comenzó en el 2021

Para finalizar, le recriminó no expresarse sobre la crisis en Colombia y lo acusó de preocuparse más por el dinero que por su propio pueblo. Ese cruce desató un ida y vuelta de indirectas en las redes que se prolongó durante varios meses. Pero, cuando parecía haber quedado en el pasado, se sumó un nuevo episodio con el esperado estreno de la sesión de Residente junto a Bizarrap en donde, en repetidas ocasiones, el puertorriqueño habló despectivamente del “hot dog”.