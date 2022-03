El picante coqueteo entre Joaquín Levinton y Flor Peña: “Yo no tendría ningún inconveniente...”

En el día de su cumpleaños, Joaquín Levinton pasó por Flor de equipo e hizo reír a todos con su particular humor . Luego de soplar las velitas en vivo, el cantante habló sobre su experiencia en MasterChef Celebrity y sobre su próximo show musical en el Konex y contó además que está conociendo a alguien.

Fiel a su estilo y desparpajo, el músico entró un tanto despistado al estudio de Telefe por lo que tuvo que volver a repetir su entrada dos veces. Vestido de amarillo, Levinton se sentó en el living del matutino y bromeó sobre su permanencia en el reality de cocina. “Todavía estoy. Nadie daba dos mangos por mí. Después de cuatro meses nadie sigue dando dos mangos” , lanzó, entre risas.

Tras revelar que vive solo y que es sumamente ordenado, el artista aseguró que cuando llega tan tarde después de un arduo día de grabación, cocinar es “lo último que haría en la vida”. Aunque reconoció que está tan obsesionado con la competencia que hasta cocina en sus sueños. “Estoy hace tanto tiempo que cuando duermo salteo con la otra mano”, contó mientras hacía el gesto de sostener una sartén en su mano.

En medio de las carcajadas de todo el equipo, un comentario de Noe Antonelli descolocó al panel, incluso ruborizando a la conductora del ciclo. “Cuando ustedes estuvieron en PH, yo sospeche q a Joaquín le gustaba mucho Flor”, sostuvo la periodista mientras Peña mostraba su desconcierto al aire: “Chicos, es un montón lo que acaba de pasar. Vamos al corte”, lanzó, entre sonrojada y risueña.

“Yo no tendría ningún inconveniente...” , dijo Levinton aprovechando la situación y Peña finalmente salió airosa de la incómoda situación como ella suele hacer, con humor: “Hoy es el cumple, y yo le traje los globos” , disparó entre carcajadas.

“¿Hay alguna suertuda que festeje hoy con vos?”, preguntó Analía Franchín queriendo saber sobre la vida sentimental del cantante de Turf. “Puede ser”, lanzó en tono misterioso. “Nos estamos conociendo, pero no conviene adelantarse a los hechos. Tengo una concepción de la vida del lado del humor, trato de encontrarle el absurdo a todo, es lo que más natural me sale”, expresó dando a entender que no se toma muy enserio las cosas.