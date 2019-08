Jack White y Jack Black se divirtieron y grabaron juntos una canción

Tenacious D y Jack White

El actor y músico Jack Black finalmente cumplió su sueño de grabar una canción junto a Jack White y para celebrarlo publicó un divertidísimo video en el que se puede ver no solo el encuentro de "titanes" - que el mismo Black definió como "una colaboración legendaria que todos estaban esperando" - sino también parte del detrás de escena de la gira de la banda que comparte con su amigo Kyle Gass, Tenacious D.

La estrella de cine definitivamente disfruta su tiempo como estrella de rock y el video así lo demuestra. La filmación, que lleva por título "Jack Gray" (en obvia fusión de apellidos Black y White) comienza con su debut en el Lollapalooza de Chicago (con cruce con el dueño del circo, Perry Farrell incluido), para luego viajar hasta Nashville y visitar primero el estudio/tienda de discos de Jack White, Third Man Records, y más tarde su casa (en donde no se le permitió filmar, pero que el actor describió como "todo lo que uno esperaría que fuera la casa de Jack White").

En el camino, el histriónico Black canta, dispara monerías a diestra y siniestra, sale de shopping y se deja ver como si viviera permanentemente en la piel de uno de sus tantos personajes cinematográficos. "Is White, is Black, is White, is Black", entona los versos del tema de Michael Jackson en referencia a los apellidos contrapuestos que lo separa del otro Jack.

El tema que grabaron y seguramente formará parte de un próximo álbum de Tenacious D, fue registrado en cinta de ocho canales y Black aseguró que es algo "mágico".