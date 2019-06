Jack White regresa a la Argentina con su banda The Raconteurs

La banda The Raconteurs se reúne luego de ocho años y publica un nuevo disco

La del 12 de noviembre es la fecha elegida y el teatro Gran Rex, el escenario seleccionado para el regreso del hombre terrible de Nashville (aunque es oriundo de Detroit). El guitarrista y cantante Jack White vuelve a la Argentina, esta vez al frente de uno de sus proyectos: The Raconteurs.

La visita será en el marco de la gira de presentación de su nueva producción discográfica, Help Us Stranger, que se conocerá el 21 de este mes. The Raconteurs es el combo que, además de White, integran Brendan Benson, Jack Lawrence y Patrick Keeler. El disco que traen entre manos incluirá doce canciones, entre las que figura una versión de "Hey Gyp (Dig The Slowness)", de Donovan.

Se trata del tercer disco de la banda y contará con una edición especial en vinilo. Luego de ocho años sin actividad, el grupo adelantó en diciembre del año pasado dos temas, que ahora son parte del disco: "Sunday Driver" (cantada por Jack White) y "Now That You're Gone" (cantada por Brendan Benson). Desde entonces se sumaron otros tres temas a la difusión que el grupo quiso darle a su regreso: "Bored And Razed", "Help Me Stranger" y "Hey Gyp (Dig The Slowness)".

Además, el próximo sábado The Raconteurs volverá a los escenarios para celebrar el décimo aniversario del sello, disquería y productora fundada por White, Third Man Records. Se trata de una manera de calentar motores para los conciertos que darán de aquí en adelante, en países tan distantes como Nueva Zelanda, la Argentina y Japón. Para el concierto porteño las entradas estarán a la venta a partir de este viernes 14.

