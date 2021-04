Jim Steinman entre el cine y el teatro musical

Por este lado del planeta pocos sabe que Jim Steinman, compositor que murió ayer, fue una pieza importante en el teatro musical internacional. Muy joven, en 1969, escribió el musical The Dream Engine; al que le siguieron More than you deserve (1973), donde Meat Loaf trabajaba como actor; The Kid Champion (1975) y The Confidence Man (1976).

Su primer gran paso fue al atreverse a dejar la partitura a un lado para escribir las letras de las melodías compuestas por Andrew Lloyd Webber para el musical Whistle Down the Wind , que se estrenó en 1996 en Washington, y dos años después en Londres. Estaba basado en la película de 1961, de Bryan Forbes, en la que unos niños protegen en un granero a un fugitivo pensando que es Jesucristo.

Lottie Mayor y Marcus Lovett, protagonistas de Whistle Down the Wind, de Jim Steinman y Andrew Lloyd Webber Archivo

Pero su mayor logro fue al poner la música de la versión teatral de La danza de los vampiros (Tanz der Vampire), realizada por el mismísimo Roman Polanski, con letras de Michael Kunze, y estrenada en Viena, en 1997. Fue un suceso inmediato que generó una devoción en el público de lengua germana y se mantuvo en cartel más de 13 años. La banda de sonido de Steinman posee algunas de sus famosas melodías de los años 80 como “Eclipse total...” y “Objects in the Rear View Mirror... “. Estuvo allí más de dos años en cartel y, de inmediato, se reestrenó en Alemania, donde tuvo exitosísimas temporadas en Stuttgart, Hamburgo, Oberhausen y Berlín. También se estrenó en Hungría (cuatro años en cartel), Estonia, Japón, Polonia, Bélgica, Eslovaquia, Rusia, Dinamarca, Suiza, Francia, Finlandia... pero figura en la lista de los fracasos más estruendosos de Broadway, ya que subió a escena con otra dirección (Polanski no puede ingresar en los Estados Unidos) y en otra versión absolutamente distinta.

El principal protagonista de la obra –totalmente cantada- es el humor, ataviado con un gran despliegue escénico y de talento. La producción, encarada por Stella Entertainment, sobrepasó los 3 millones de dólares y reunió varios millones de espectadores sólo en Alemania. Asimismo, la temporada vienesa marcó uno de los mayores éxitos del teatro austríaco. La danza de los vampiros es una sátira a las películas de terror plagada de connotaciones sociales y un hábil manejo de la ironía. La trama gira en torno a dos cazadores de vampiros: el disparatado profesor Abronsius y su ayudante, el joven y tímido científico Alfred. Ambos llegan a Transilvania para agudizar sus estudios y confirman su teoría de la existencia de vampiros, en la posada de Chagal y Rebecca. Allí, Alfred se enamora de Sarah, la hija de aquéllos, que pronto es raptada por un vampiro que domina la región: el conde Von Krolock. Ambos valientes van tras él y se topan con numerosas desventuras dentro del castillo. Entre ellas, Alfred sufre el acoso de Herbert, el hijo gay del conde vampiro, en un divertidísimo vals.

La danza de los vampiros (Tanz der vampire), fue uno de los mayores éxitos contemporáneos del musical en lengua germana; de Roman Polanski, Jim Steinman y Michael Kunze Archivo

A su vez, Steinman compuso partituras para películas como Calles de fuego, La máscara del Zorro, The Shadow y Footloose.

La Mascara del Zorro, con Antonio Banderas