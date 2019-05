Jimena Barón lanzó su nuevo himno de empoderamiento, "La cobra"

La actriz y cantante inaugura una nueva etapa de su carrera musical. Fuente: Archivo - Crédito: Fuente: Instagram de Jimena Barón

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de mayo de 2019 • 09:45

Jimena Barón comenzó su carrera musical con "La tonta", una canción que luego formó parte del disco homónimo y que remitía a cómo se sintió en su relación con Daniel Osvaldo, padre de su hijo Momo. En el videoclip, se la veía haciendo tareas domésticas vestida como una ama de casa de los años 50 hasta que abandonaba la mansión dejando una bomba atrás.

Este viernes a la madrugada, la actriz y cantante sacó su nuevo single que inauguraría una nueva faceta."La cobra" repite "soy la cobra que se cobra todo lo que hiciste, bebé", y en el videoclip se la muestra resucitando enterrada en el medio del desierto y yendo por venganza, en una escena digna de Quentin Tarantino.

La iconografía de este nuevo personaje es color verde por el apoyo de Jimena a la lucha por el aborto libre, seguro y gratuito en la Argentina y, como señaló hace unos días a través de sus historias de Instagram, eligió a la cobra también porque la imagen de la serpiente con la boca abierta remite a una vagina.

Mientras la ciudad de se llenaba con carteles anunciando el lanzamiento de "La cobra", Barón se despedía de "La tonta" en sus redes sociales. "Adiós, Tonta. Fuiste necesaria. No te digo que te voy a extrañar porque te cantaré en cada show, pero cambié la piel y me convertí en cobra", escribió. "Tranquila, la vamos a pasar mucho mejor, vas a ver. No existiría la cobra de no haber existido vos, gracias por el aprendizaje."

El video de "La cobra" ya acumula 634.000 reproducciones y se ubica primero en las tendencias de YouTube.