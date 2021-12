Barbie Vélez reveló cómo fue su reacción al enamorarse de Lucas Rodríguez y la decisión que tomó

Barbie Vélez fue una de las invitadas a una nueva emisión de PH: Podemos Hablar, el ciclo que conduce Andy Kusnetzoff por la pantalla de Telefe, y se explayó sobre los inicios de su relación con Lucas Rodríguez y las decisiones que debió tomar al respecto. Recordemos que su marido es hijo de Fabián Rodríguez, quien fuera esposo de su mamá, Nazarena Vélez, con quien el fallecido empresario tuvo un hijo en común, Thiago.

Al comienzo de la charla, Barbie fue muy clara: “Nosotros podíamos estar juntos porque no se comparte la sangre. A mí me parece más fuerte el hecho de la convivencia y la relación que tenés. Nuestra convivencia fue nula, por eso se pudo dar esto que pasó”, explicó la modelo, quien decidió aclarar algunos puntos luego de que por años su relación fuera cuestionada.

“La famosa familia ensamblada no ocurría en este caso. No nos íbamos de vacaciones, no nos juntábamos, nada de nada, solo nos veíamos para el cumpleaños de Thiago, pero para mí era el hijo de la pareja de mi mamá, estaba todo muy dividido, cuando Fabián vivía yo no tenía relación con Lucas”, sumó, y aludió a cómo se gestó el vínculo romántico. “Me cruzo con Camilia, hermana de Lucas, y empezamos a salir y nos hicimos amigas, y por medio de ella lo conozco a él, lo empecé a frecuentar y así surgió todo”, recordó Barbie.

En ese momento, la modelo decidió que tenía que preservar a Lucas porque ella estaba muy expuesta por la relación que había tenido con Federico Bal, y luego, junto a Rodríguez, consideraron que lo mejor era hablar con el psicólogo de Thiago -el hermano que tienen en común- para determinar cómo explicarle al pequeño su relación. “Cuando nos enamoramos, hablamos con el psicólogo. Hicimos muchas cosas bien, fuimos muy prolijos, Thiago es la persona más importante de mi vida, jamás haría algo que le hiciera daño”, concluyó, categórica.

Un casamiento soñado

Barbie Vélez, en la noche de su casamiento con Lucas Rodríguez: “Me lloré la vida”

Barbie y Lucas se casaron en septiembre de este año en una estancia de la localidad bonaerense de Ingeniero Maschwitz, ante más de 100 invitados. “Fue muy emocionante. La verdad, recién terminamos la ceremonia que fue muy emotiva y estamos muy felices. Este fue el día que venimos organizando desde hace nueve meses; que venimos viendo cada detalle. El momento más emocionante fue el de los votos”, le contaba la actriz a la prensa en esa jornada inolvidable. “Para mí el momento más lindo fue cuando entraste vos”, le dijo Lucas. “No te veía desde hacía un día y la verdad que fue muy emocionante”, expresó su marido.

Barbie Vélez reveló que en el inicio de su relación con Lucas Rodríguez fue muy cuestionada por el vínculo familiar que los une Instagram @BarbiePucheta

En diálogo con Luis Ventura, en el programa Secretos Verdaderos, los novios hablaron sobre cómo planearon el festejo en tiempos de pandemia. “Lo decidimos en conjunto. Le consultamos, por supuesto, tanto a mi mamá como a la mamá de Lucas, y también a mi papá. Elegimos Maschwitz porque queríamos un salón, pero también priorizar el aire libre, sobre todo porque por la pandemia. En el momento en el que comenzamos a organizarlo, no sabíamos cuáles iban a ser las restricciones. Por suerte, el día nos acompañó y estuvo hermoso”. Posteriormente, la pareja se fue de luna de miel a Tulum y compartieron en redes postales de ese momento.

El casamiento de Barbie Vélez y Lucas Rodríguez Instagram.com