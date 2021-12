Palito Ortega comenzó su gira de despedida con un show en el Luna Park, rodeado de familiares y amigos

En marzo de este año, días después de su cumpleaños número 80, Ramón Bautista “Palito” Ortega le contaba a su gran amigo Juan Alberto Mateyko -en el programa La Movida de la Noche de Radio Mitre Córdoba- que se retiraba de la música con una gira internacional. El tour comenzó el sábado por la noche, en el estadio Luna Park, donde familiares y amigos del músico se sumaron a los fans para disfrutar de sus grandes éxitos. Entre los presentes se encontraban, entre otras figuras, su hijo, Emanuel Ortega, junto a su pareja, Julieta Prandi; su sobrina Luciana Salazar, quien acudió junto a su hija Matilda y a la abogada Ana Rosenfeld; Mateyko; y el actor Oscar Martínez acompañado de su esposa, Marina Borensztein.

Palito, el sábado por la noche, en el show que marcó el inicio de su tour de despedida de los escenarios Gerardo Viercovich

“Quiero despedirme de la gente, fueron muchos años, y me parece que tengo como ese sentimiento de gratitud, me dieron mucho más de lo que soñé. Todo lo que alcancé fue gracias al apoyo de la gente”, expresaba Palito en la entrevista que le realizó su amigo. “Pensaba hacerlo por todo el país y despedirme, y también lo consulté con gente que tengo en México y quedaron entusiasmados para hacer algo allá, también Los Ángeles y otros países como Chile, Colombia, entre otros. Fui un privilegiado: lugar al que fui, lugar que me encontraba con un abrazo de gente amiga. Y cuando subía a un escenario encontraba el cariño de la gente. Tengo muy buenos recuerdos de todos estos años”, añadía.

Luciana Salazar, sobrina de Palito, presente en el show junto a su hija Matilda y a la abogada Ana Rosenfeld Gerardo Viercovich

Asimismo, el músico se explayó sobre lo que le genera esta despedida. “Uno siente una cosa muy particular con esto de la despedida, pero sin egoísmo. Siempre estoy tratando de aportar. Es así el curso de la vida, hay muy buenos artistas nuevos, pero yo no sé si todos son compositores. Por suerte, más allá de cantar, pude escribir mis canciones, y no todos tienen esa posibilidad. Viajé por el mundo cantando mis canciones y también tuve la satisfacción de que muchas de mis canciones se difundieron a través de otros intérpretes”, concluyó.

El puntapié de esta gira fue el concierto del 11 de diciembre en el Luna Park, que además marcó su vuelta a un escenario porteño en el que repasó todos sus éxitos, junto a las canciones de sus últimos tres discos, donde homenajeó a grandes autores de la música internacional.

Oscar Martínez y Marina Borensztein, impecables para disfrutar del espectáculo Gerardo Viercovich

Matilda, la hija de Luciana Salazar, bailando al ritmo de los temas de Palito Ortega Gerardo Viercovich

Palito interpretó sus clásicos, pero también deleitó a los presentes con temas de sus últimos tres discos Gerardo Viercovich