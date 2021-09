Mario Teruel, sobre su hijo Lautaro: “A pesar de su error espantoso, pidió perdón”

A 24 horas de haber declarado en el juicio oral que se desarrolla en la ciudad de Salta contra su hijo Marcos Lautaro por una denuncia de abuso sexual contra una menor, Mario Teruel (57) habló de lo que siente como padre del acusado. El músico e integrante de Los Nocheros cuestionó la cobertura de algunos medios y también se refirió a qué ocurre dentro de su familia a partir de los hecho de público conocimiento.

Una joven de 19 años denunció en mayo de 2019 que Marcos Lautaro Teruel había abusado de ella entre los 10 y los 13 años. Desde este miércoles 28 de septiembre comenzaron las audiencias del juicio contra uno de los hijos del músico Mario Teruel y donde se sumó otra denuncia por parte de otra víctima. Ante las autoridades judiciales, el integrante de Los Nocheros admitió ante las autoridades que su hijo le había confesado los crímenes.

Este jueves, Mario Teruel fue entrevistado en vivo por Facundo Pastor. Durante el reportaje, el padre del acusado por abuso sexual de menores reveló que vive momentos difíciles, que su hijo cometió un error espantoso, pero destacó que pidió perdón por lo que hizo.

“Yo aprendí a perdonar a mi hijo y estoy acá con un orgullo bárbaro porque mi hijo, a pesar de haber cometido un error espantoso, ha ido a pedir perdón. Eso lo hace muy poca gente”, sostuvo el músico en un móvil en vivo para la señal de cable A24.

Mario Teruel, sobre su hijo Lautaro enjuiciado por abuso - Fuente: A24

Teruel cuestionó la cobertura que algunos medios salteños realizaron del proceso judicial que enfrenta su hijo Marcos Lautaro: “Como dijo el abogado querellante, de un caso de 3 centímetros hicieron un caso de 2 kilómetros”. Tras la consulta de Pastor, Teruel remarcó que enterarse de todo fue “una situación dolorosa y horrible”.

Marcos Lautaro Teruel, el hijo de uno de los Nocheros, que está siendo juzgado por abuso sexual de menores en Salta Archivo / El Tribuno de Salta

“Cuando me enteré de todas las cosas que se decían y que esto se desmadraba de una manera espantosa, le pregunté qué era lo que había pasado […] Me dijo que se había hecho manosear por la nena y que también lo había hecho con otra chiquita que había ido a la casa. Eso me provocó una cosa tremenda”, reconoció el Nochero.

El acusado Lautaro Teruel llegó a juicio por dos denuncias diferentes casos de abuso. En un caso está imputado por los delitos de abuso sexual con acceso carnal continuado, agravado por el daño en la salud de la víctima, en concurso ideal con corrupción de menores doblemente agravada por tratarse de una menor de 13 años y por mediar engaño. En la otra causa se lo juzga junto a otros dos acusados, Silvio Ezequiel Rodríguez y Gonzalo Isaac Farfán, por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido por dos o más personas.