Pink Floyd lanza su primera canción en 28 años en apoyo a Ucrania y sin Roger Waters

David Gilmour sintió que tenía que hacer algo, tras ver el feed de Instagram de Andriy Khlyvnyuk, líder de la banda de rock ucraniana BoomBox. Habían tocado juntos en 2015 en un concierto benéfico en Londres. En su Instagram, Gilmour encontró un video del cantante con uniforme militar, un rifle colgado del hombro, parado frente a la Catedral de Santa Sofía de Kiev, cantando a todo pulmón una versión sin acompañamiento de “Oh, the Red Viburnum in the Meadow”, un tema de protesta de 1914 escrito en honor de los fusileros de Sich que lucharon tanto en la Primera Guerra Mundial como en la guerra por la independencia de Ucrania.

Eso lo motivó a sacar el primer tema nuevo de Pink Floyd en 28 años, “Hey Hey, Rise Up!”. “Tengo una gran plataforma en la que Pink Floyd ha trabajado durante todos estos años. Es realmente difícil y frustrante ver este ataque extraordinariamente loco e injusto por parte de una gran potencia contra una nación independiente, pacífica y democrática. La frustración de ver eso y pensar ‘¿qué diablos puedo hacer?’ es algo insoportable”, dijo a The Guardian al hablar de la nueva canción. Ésta, inspirada en Khlyvnyuk, se lanzará este viernes y las ganancias se destinarán a la ayuda humanitaria a Ucrania.

Pink Floyd featuring Andriy Khlyvnyuk of Boombox

Si bien muchos pensaban que Pink Floyd había desaparecido, lo que sucede en Ucrania resultó el combustible que necesitaba Gilmour para volver a la música. “Odio cuando la gente dice cosas del tipo: ‘Como padre, yo…’, pero los aspectos prácticos de tener una familia ucraniana extendida son parte de esto. Mis nietos son mitad ucranianos, mi nuera Janina es ucraniana; su abuela estuvo en Kharkiv hasta hace tres semanas. Es muy mayor, discapacitada, en silla de ruedas y tiene un cuidador, y Janina y su familia lograron llevarla a través de Ucrania hasta la frontera con Polonia y ahora lograron llevarla a Suecia, literalmente, la semana pasada”, explicó el guitarrista.

Gilmour convocó a una sesión de grabación la semana pasada con su amigo y baterista de Pink Floyd, Nick Mason, el bajista Guy Pratt y el productor y tecladista Nitin Sawhney. La música fue mezclada con la voz de Khlyvnyuk. También filmaron un video para la canción, con Mason tocando una batería decorada con una pintura de la artista ucraniana Maria Primachenko.

En el centro, David Gilmour y Nick Mason, acompañados por Nitin Sawhney y Guy Pratt, quienes grabaron la primera canción de Pink Floyd en 28 años: “Hey, Hey Rise Up!”, que sale este viernes Gentileza Pink Floyd

“Llamé a Nick y le dije: ‘escuchá, quiero hacer esto por Ucrania. Estaría muy feliz si tocaras y también estaría muy feliz si estuvieras de acuerdo en que lo publiquemos como Pink Floyd . Y él estaba absolutamente dispuesto a eso”, contó Gilmour. Y sumó: “No haría esto con muchas más cosas, pero es tan vitalmente importante que la gente entienda lo que está pasando allí y hacer todo lo que esté a su alcance para cambiar esa situación”.

En tanto, Roger Waters, excompañero de banda con quien las cosas han quedado bastante tensas, calificó a la guerra como un “acto de gángster”, al tiempo que condenó la “propaganda para demonizar a Rusia”.