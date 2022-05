Justin Bieber suma una nueva fecha en la Argentina: cuándo es su nuevo show y cuándo salen a la venta las entradas

Justin Bieber visita nuevamente la Argentina en el marco de su gira Justice World Tour y en pocos días agotó entradas para el primer show anunciado, el 10 de septiembre en el Estadio Único de La Plata. Por eso motivo, se sumó una segunda fecha en el mismo predio para el 11 de septiembre. Las entradas están disponibles en LivePass.

Bieber va a recorrer los cinco continentes con un show en el que repasará todos sus hits y llegará al país después de casi 10 años de espera. La gira arrancó este mes y se extenderá hasta marzo de 2023, tiempo en que el ídolo pop visitará 20 países y tocará en más de 90 oportunidades. Con motivo de la promoción de su último disco, que lleva el nombre del tour, Justice (lanzado en marzo de 2021), el esposo de Hailey Bieber tendrá la oportunidad de compartir con sus seguidores los temas del álbum que debutó como el más reproducido en 117 países.

Dijo la crítica de LA NACION sobre el disco: “La singularidad de Justice es que representa un viaje interior, espiritual y religioso. Incluso, esto se pudo vislumbrar cuando, durante 2020, anticipó algunas de las canciones que hoy están incluidas en el álbum. Como adelantamos, temas como ‘Holy’, ‘Lonely’ y ‘Anyone’ forman una especie de trilogía que definen su presente o una especie de transformación. En ‘Holy’ dice: ‘Escucho mucho sobre los pecadores. No creas que seré un santo, pero podría bajar al río. Porque la forma en que el cielo se abre cuando nos tocamos me está haciendo decir que la forma en que me abrazás se siente tan sagrada’. En cambio, ‘Lonely’ tiene más que ver con su historia: ‘Estoy tan solo’, repite en el estribillo. En otros versos agrega de manera muy autorreferencial: ‘Todos conocen mi pasado ahora. Como si mi casa fuera siempre de cristal. Y tal vez ese es el precio que pagás por el dinero y la fama a temprana edad. Y todos me vieron enfermo. Y se sentía como si a nadie le importara una mierda. Criticaron las cosas que hice como un niño idiota’.

Los hitos acompañan a este disco que, entre otras cosas, acumuló casi 9 mil millones de reproducciones en todo el mundo. Además, sus temas “Anyone”, “Lonely” y “Holy” ya habían reunido 2 mil millones de reproducciones antes de su lanzamiento. En tanto, “Peaches” acumuló más de 2.500 millones de reproducciones y más tarde “Stay” [ canción que hizo junto al dúo The Kid LAROI] se convirtió en el tema más rápido en llegar a mil millones de reproducciones en Spotify. Algo que lo llevó a ser nombrado en los MTV Video Music Awards como el artista del año.

Justin tiene una carrera muy larga para la corta edad que posee: comenzó a los 13 años, ha vendido más de 80 millones de discos y desde entonces no para de generar noticias. Sea por su talento (sus 6 álbumes de estudio, sus 32 Guinness World Records, sus 21 Billboard Music Awards, sus 2 BRIT Awards, sus 18 American Music Awards y sus 21 MTV Europe Music Awards) o por sus comportamientos erráticos y romances mediáticos -fue pareja de Selena Gomez y hoy está felizmente casado con Hailey Baldwin-. Lo cierto es que este artista volverá a la Argentina y sus fans ya están de fiesta.