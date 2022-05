MasterChef Celebrity, la revancha: María O´Donnell se despidió del programa

Puntual como es habitual, a las 22:30 de la noche, comenzó una nueva emisión de Masterchef Celebrity: la revancha. Cada vez son menos los famosos que siguen en carrera, con la mirada puesta en obtener el codiciado trofeo de este reality, ellos son: María O´Donnell, Vicky Xipolitakis, Analía Franchín, Sofía Pachano, Joaquín Levinton y Juariu. Y con todos los participantes muy atentos a la consigna, el jurado procedió a explicar la prueba inicial de la noche.

Luego de saludar a Santiago del Moro, el primero de los especialistas en tomar la palabra fue Damián Betular: “Ustedes demuestran que las segundas oportunidades existen. Y muchas veces, son mejores que las primeras”. Luego, Germán Martitegui agregó: “Y como algunas situaciones vale la pena repetirlas, hay momentos que nos gusta seguir aprendiendo cosas nuevas”. Finalmente, Donato de Santis concluyó: “Creatividad, alegría, momentos de creación, todo eso y más se esconde adentro de esas cajas”. A la cuenta de tres, los famosos levantaron las cajas misteriosas, que esta vez escondían elementos para preparar tragos. En ese momento, Del Moro reveló que en ocho minutos, todos deberían preparar un cocktail refrescante. Y luego de proponer originales fórmulas, la ganadora fue Analía Franchín.

Finalizada esa prueba, comenzó el desafío principal, sobre el que Donato explicó: “Hoy vuelve un clásico de Masterchef. Van a tener que obtener los ingredientes para la prueba, dibujándolos y adivinado cuáles son”. En esa instancia, Betular le dijo a Frachín que como ganadora de la prueba del cocktail, ella sería la encargada de hacer las duplas para jugar. De esa forma, Analía se puso con O´Donnell, a Juariu la unió con Sofía, y a Vicky con Joaco. Luego de que cada dupla dibujara e intentara adivinar los ingredientes, De Santis detalló: “Van a tener sesenta minutos para preparar un plato que fue asignado a cada una de esas estaciones. Juariu y Sofía van a tener que preparar ñoquis con dos salsas. Analía y María deberán preparar milanesas a la napolitana con guarnición, y Vicky y Joaquín tendrán que hacer una pasta rellena con salsa”.

Al momento de la degustación, Levinton pasó con sus sorrentinos de pollo y queso, y Martitegui opinó: “El sabor general está rico, es casero. Los sorrentinos podrían estar presentados de otra manera”. Por su parte, Betular también elogió el sabor, y Donato concluyó: “Animate a meter más relleno, pero te salió bastante bien”. Sofía Pachano y sus ñoquis de papa con salsa fileto y salsa blanca, fueron motivo de elogios por parte de los especialistas, y Donato exclamó: “El problema de los ñoquis de papa en general, es que se pegan en el paladar por exceso de harina y se pierde el sabor, pero acá los hiciste muy bien, y la salsa está correcta”. En la vereda opuesta, las milanesas de O´Donnell no convencieron al jurado, y Donato consideró: “Le falta un poco de power, esto es milanesa a la sopa. A este plato le falta algo”.

Xipolitakis aseguró que llevaba sus sorrentinos de verdura “en homenaje a los redonditos de ricota”, y Damián luego de probarlos, dijo con entusiasmo: “La masa super delgada y el relleno abundante, pero me impacta que en la simpleza está la dificultad, y tu plato cierra por todos lados. Es un plato lindo, fresco, de pasta casera. Está muy, pero muy bien hecho”. Juariu y sus ñoquis también le valieron buenas devoluciones, y Donato opinó: “Me encanta esta salsa que llamaría ‘bonaerense’, en vez de “boloñesa”. Está muy rica, y te felicito porque amo está versión”.

Por último, Franchín preparó unas milanesas a la napolitana, que no gustaron demasiado. Donato le dijo: “No es lo que yo me esperaba, ¿por qué tanto orégano?”, y Martitegui concluyó: “¿Por qué no tiene jamón esta napolitana? No es la milanesa que nos enseñaste, estás en una situación muy difícil”.