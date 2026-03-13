Juventus Lyrica: cuáles son las dos producciones a las que apostará en 2026 la compañía de ópera

Juventus Lyrica celebra sus 27 años con el relanzamiento de los abonos para su nueva temporada, que incluirá dos clásicos de todos los tiempos: Madama Butterfly y Rigoletto.

El Teatro Avenida será nuevamente el escenario sobre el que las dos obras maestras volverán a deleitar al público tradicional y permitirán acercarse a nuevas audiencias.

Por un lado, Madama Butterfly, de Puccini, será la encargada de levantar el telón (5, 7, 12 y 13 de junio), mientras que Rigoletto, de Verdi cerrará la temporada 27a., los días 16, 18, 23 y 24 de octubre.

Dos clásicos

Madama Butterfly es una de las cumbres de Giacomo Puccini. Estrenada en 1904, cuenta la vida de la geisha Cio Cio San, que lo arriesga todo por un oficial norteamericano. La ilusión, la entrega y el choque de culturas dan lugar a uno de los finales más conmovedores de la historia de la ópera. Butterfly atrapa de principio a fin.

La música de Puccini lleva la orquestación a un nivel cinematográfico. Su joven geisha detiene el tiempo en el teatro con una verdad que no da lugar a la indiferencia. Considerada una joya del repertorio por su perfección dramática y musical, Butterfly conquista por igual a melómanos exigentes y a quienes descubren la ópera por primera vez. Un viaje musical de alto vuelo, que se vive con el corazón en la mano.

Rigoletto lleva el tono verdiano. En la corte corrupta de Mantua, el cínico bufón Rigoletto vive del favor del Duca, parodiando a todas sus víctimas. Pero pronto una maldición caerá sobre él y quedará expuesto su tesoro más preciado: su pequeña hija Gilda.

Con Rigoletto, Verdi lleva al límite la emoción humana y desnuda como nunca la perversa máquina del poder. La música escala en contrastes: lo grotesco, lo sublime, la inocencia, la corrupción, el amor y la venganza se dan cita en lo que para algunos constituye la más exquisita de las partituras verdianas. Cada aria es una herida abierta; cada conjunto, una verdad que todavía nos interpela. La ópera funciona como un espejo en el que aún hoy, más de un siglo y medio después de haber sido concebida, se reflejan la hipocresía de la sociedad y la naturaleza del poder, como también la fragilidad, la inocencia y la intensidad del amor adolescente. Rigoletto no es una ópera más. Es una de las más altas experiencias del repertorio lírico universal.

Aquellos que quieran adquirir los abonos para esta temporada podrán dirigirse a Callao 1016 4° A , de lunes a viernes, de 11 a 18. La venta telefónica es a través de 4812-4777/5051. Y on line en www.juventuslyricar.ar. Hay tiempo hasta el 7 de abril.

Para nuevos talentos

El Programa de formación de artistas jóvenes realizará su primera actividad con una convocatoria a audiciones para roles solistas y miembros del coro, que ya se encuentra abierta, para ambas producciones, durante el mes de marzo (fechas a confirmar). Fiel a su misión, Juventus Lyrica continuará con su programa de formación que comprende clases individuales, clínicas, cursos y talleres intensivos, tanto de técnica vocal, como de repertorio y arte escénico.

Un ensayo de Juventus Lyrica, para la temporada pasada Alejandro Guyot�

Para los más chicos

Esta asociación, sin fines de lucro, realiza durante el año varias actividades dedicadas a la promoción cultural que apunta, especialmente, a los nuevos públicos. El Programa de desarrollo de audiencia apunta a contribuir al desarrollo personal de cada alumno abriéndole la puerta a las joyas del patrimonio lírico universal. Los estudiantes de colegios son invitados a funciones exclusivas en horario escolar a todas las producciones que se realizan durante el año y los docentes reciben material didáctico para trabajar en clase la experiencia vivida en el teatro.

Por otra parte, en conjunto con la asociación Fígaro, Juventus Lyrica volverá a programar propuestas para que los más chicos también se diviertan con la ópera. Solo en 2025 las propuestas reunieron a más de 5.000 “pequeños” espectadores junto con sus familias. Desde ¡Nadie duerma!, que se presentó en la Usina del Arte, hasta El barbero de Sevilla, con funciones en el teatro Astros y en el teatro Rafael de Aguiar, de la ciudad de San Nicolás. El barbero de Sevilla recibió tres Premios Hugo en la categoría infantil/juvenil: Gabriel Carasso (mejor actor protagónico), María Jaunarena (mejor letra de canciones) y Gustavo Passerino (mejor producción) y fue, también, nominado al premio ACE, como mejor infantil 2025, cuya entrega será en marzo de 2026.

El Teatro Avenida, sede de las producciones de Juventus Lyrica

En busca de apoyo

Cada producción de ópera es una odisea que requiere esfuerzo, corazón y también apoyo económico. Por eso, Juventus Lyrica invita a su público a sumarse al Programa de amigos. Gracias a este apoyo, no solo podrá materializar su tarea artística, sino también fortalecer su programa educativo hacia las nuevas generaciones de artistas y de espectadores, y su tarea de integración social e intergeneracional. El programa otorga distintos beneficios a sus miembros, desde un cóctel en el intervalo hasta la posibilidad de presenciar ensayos y conocer a los artistas después de cada función. Toda la información se puede encontrar en la web de la asociación.