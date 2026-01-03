“Venezuela libre”: De los Montaner a Danny Ocean y Elena Rose, los músicos que celebran la captura de Nicolás Maduro

La captura de Nicolás Maduro por parte de fuerzas armadas del gobierno de los Estados Unidos despertaron la reacción de la comunidad artística y de influencers, mayoritariamente a favor. Apenas conocida la noticia, las manifestaciones fueron de lo más diversas.

Premonición o expresión de deseo, la canción “Imagínate”, de Danny Ocean, resonó en la tarde del sábado en todos aquellos fans que recordaron una de sus frases. “Se siente, babe, se siente. Yo te llevo cuando cambien el presidente. Y cuando te vuelva a ver, quiero [...] que estemos tú y yo, que andemo’ en otra y que nada importe”. Algunos echaron mano a la frase del cantante venezolano para expresar su opinión sobre el ataque y la captura de Maduro.

Danny Ocean DF entertainment

Pero por su parte, el cantante le escapó a las palabras y simplemente se limitó a postear en X la bandera de su país, sin agregar comentarios.

La cantante Joaquina, de 20 años, a medida que fue conociendo las novedades, hizo una serie de posteos. Comenzó con uno, escrito por la mañana, que decía: “Me acabo de despertar con una noticia que he esperado toda mi vida. Esto se siente como un sueño, una ilusión surreal, estoy intentando leer todo poco a poco, no sé qué hacer, no lo puedo creer, no lo puedo creer”.

Me acabo de despertar con una noticia que he esperado toda mi vida, esto se siente como un sueño, una ilusión surreal, estoy intentando leer todo poco a poco, no sé qué hacer no lo puedo creer no lo puedo creer — joaquina (@joaquina) January 3, 2026

Con el paso de las horas, hizo nuevos comentarios y reposteó una carta de María Corina Machado, de la cual eligió una frase para resaltar: “Vamos a poner orden, liberar a los presos políticos, construir un país excepcional y traer a nuestros hijos de vuelta a casa”.

😭 “Vamos a poner orden, liberar a los preso políticos, construir un país excepcional y traer a nuestros hijos de vuelta a casa” 😭😭😭😭😭😭😭 VIVA VENEZUELA LIBRE!!!!!! https://t.co/Sc7Od1ql0v — joaquina (@joaquina) January 3, 2026

Por su parte, la norteamericana de ascendencia venezolana Elena Rose propuso: “Lo más probable es que se vaya la electricidad y que la comunicación se complique. Carguen sus celulares, resguárdense en su casa. Mantengan la calma, oremos de rodillas”, escribió la cantante en las primeras horas del día.

Tampoco se hizo esperar la opinión de los influencers. Isabella Ladera, quien tiene más de seis millones de seguidores en Instagram, aseguró: “Hoy, Venezuela tembló y no solo por el ruido, fue por todo lo que llevamos guardado hace años… Hoy agarraron a quienes nos rompieron, a quienes nos hicieron huir… Venezuela merece sanar, lo que extrañamos merece volver, y nuestros hijos merecen conocer Venezuela. Venezuela merece respirar. Hoy celebramos, hoy recordamos, hoy sentimos y hoy aunque temblamos, creemos”.

Otras reacciones

Desde muy temprano hubo comentarios de otros famosos, como Carlos Baute, quien sentenció: “Nos tocó el día, se nos hizo realidad el regalo de Navidad”.

Ricardo Montaner fue uno de los madrugadores y primeros en expresarse a modo de plegaria: “Señor, cuida y bendice al pueblo venezolano, llévate a los malos y permite que la paz reine y que tu amor y misericordia guíe el futuro de los que te aman. Amén”

Y más tarde, fueron sus hijos, también cantantes, Mau y Ricky que desde la cuenta @mauyricky compartieron un posteo en el que se ve a su padre, tiempo atrás, sobre un escenario, con el público de fondo, donde muestra un cartel que dice “Venezuela Libre”.

La manifestación de artistas no se limita a lo que sucedió en la madrugada del sábado en Venezuela. Desde hace meses (incluso desde las últimas elecciones democráticas, que terminaron con denuncias de fraude y con candidatos exiliados), la intensidad en los comentarios aumentó ostensiblemente. Elena Rose no perdió oportunidad ni siquiera sobre el escenario para manifestarse, como lo hizo meses atrás: “Que se bajen de ahí y nos regresen nuestro país”, gritó en medio de una canción.

El tema en cuestión es “Caracas en el 2000”, que grabó hace un par de años con Danny Ocean y Jerry Di. Es aquée que dice: “Viviendo sin las instrucciones, viendo los corazones. Reconociendo los dones, haciendo lo que se supone. Siempre de vacaciones (…) Ni en Madrid, ni en Beirut ni en París. (…) Quiero volver, quiero volver, Quiero volver, ¿ay, cuándo?"



