La aclaración de Dante Spinetta sobre el rumor de romance con Griselda Siciliani

“Estoy haciendo esta historia para aclarar esta situación del supuesto romance que tengo porque me estuvieron llamando todo el día de los medios para hablar de esto y la verdad es que no hay mucho de que hablar, es toda mentira”. Las palabras son de Dante Spinetta y fueron pronunciadas desde su auto y subidas a su cuenta de Instagram como historia.

La rapidez del músico, que acaba de sacar un nuevo álbum solista, Día 3, obedece a la dimensión que tomó el rumor en cuestión de horas. En la emisión de ayer, lunes 2 de marzo, del programa de eltrece Puro Show Noche, Marcia Frisciotti se refirió al presunto acercamiento de Spinetta y Siciliani. “En un momento se dijo que habrían estado juntos, pero ellos lo negaron”, comentó y sumó que a “él lo habrían visto ingresar al edificio de ella”.

Dante Spinetta desmiente el rumor que lo vincula con Griselda Siciliani

Aún cuando tanto el músico como la actriz negaron rápidamente el rumor en redes sociales, el integrante de Illya Kuryaki & the Valderramas se vio en la obligación de volver a expedirse sobre el tema. “Salgo a hablar de esto porque hay algo que me preocupó y básicamente es que pongan una foto de una persona random y digan que soy yo. Que inventen algo, se empiece a replicar y de golpe sea una realidad. Eso me dio un poco de miedo porque pueden inventar cualquier cosa. Por eso me veo en la obligación de aclararles que nunca pasó nada con Griselda. La conozco de hace mil años y hace como diez años que no la veo en persona”, sumó en su historia y luego siguió con su “programación habitual”: material de su flamante disco Día 3 que salió la semana pasada.

Temprano este martes, Dante Spinetta había tuiteado “Dejen de mandar fruta. La última vez que la vi en persona fue en un cumple hace 10 años, más o menos”, en respuesta a la cuenta @RealTimeRating. “Al margen aclaro que me parece una actriz muy grosa y la serie Envidiosa está muy buena y me la vi entera. Solo aclaro la verdad para que no flasheen cosas que no son”.

Dante es papá de Brando de Dios, nacido en 2002 y de Vida Uniqua, nacida en 2006. Ambos son frutos de la relación que tuvo con la coreógrafa Majo Carnero. El músico actualmente está soltero.