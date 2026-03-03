Dante Spinetta desmintió los rumores de romance con Griselda Siciliani y fue tajante

Hace dos meses se viralizaron una serie de mensajes de voz que dejaron en evidencia la infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani con Sarah Borrell, una mujer danesa de 28 años a la que conoció el año pasado en Madrid, España. Lejos de negarlo, todas las partes lo confirmaron y, aunque en un primer momento se pensó que la relación de la pareja podría sobrevivir a la crisis, el escándalo mediático generó un quiebre aparentemente irreparable y él admitió que perdió al amor de su vida. Pero ahora surgieron versiones que involucraban a la protagonista de Envidiosa (Netflix) con Dante Spinetta con quien, en el pasado, habría tenido un vínculo sentimental. No obstante, en medio de las idas y vueltas, una de las partes salió a hablar y aclaró los tantos.

En la emisión del lunes 2 de marzo de Puro Show Noche (eltrece) Marcia Frisciotti, conocida como “Pochi” de Gossipeame, mencionó el presunto acercamiento de una pareja que “en un momento se dijo que habrían estado juntos, pero ellos lo negaron”. Remarcó que los rumores resurgieron porque a él lo habrían visto ingresar al edificio de ella. “Son los dos muy famosos”, aclaró. Además, comentó que ella era actriz y él cantante y que ambos tenían más de cuarenta.

Según Puro Show (eltrece), Griselda Siciliani estaría cerca de un famoso cantante (Foto: Instagram @griseldasiciliani)

La comunicadora mencionó que habría existido algo entre ellos allá por 2017, luego de que ella se separara de su pareja. No obstante, lo habrían negado porque “eran encuentros esporádicos”. Finalmente, tras varias especulaciones, reveló el misterio: “El cantante es Dante Spinetta y la mujer sería Griselda Siciliani”.

“Estarían volviéndose a ver. Ella está grabando escenas de Felicidades y me cuentan que cuando vuelve de las grabaciones, lo ven a él ingresar al edificio de ella”, expresó y mostraron una foto de Spinetta presuntamente en el barrio en el que vive la actriz. Además, la comunicadora mencionó que recientemente Siciliani promocionó en sus redes el nuevo disco del músico y hasta le comentó un posteo.

La foto de Dante Spinetta presuntamente caminando en el barrio de Griselda Siciliani (Foto: Captura de TV)

Si bien hasta el momento ella no se pronunció al respecto, quien sí lo hizo fue él. Al término de la emisión del lunes de LAM (América TV), Karina Iavícoli contó que se comunicó con el músico para consultarle por el presunto romance, pero él se lo desmintió: “Me contestó: ‘No, para nada, estoy solo. No tengo nada que ocultar. No sé de dónde sacaron eso, es un invento’”.

Dante Spinetta habló de los rumores de romance con Griselda Siciliani

Asimismo, Spinetta comentó una publicación de la cuenta de X @RealTimeRating que hacía referencia a los rumores de romance, y los negó categóricamente. “Dejen de mandar fruta. La última vez que la vi en persona fue en un cumple hace 10 años, más o menos”, escribió y agregó: “Al margen aclaro que me parece una actriz muy grosa y la serie Envidiosa está muy buena y me la vi entera. Solo aclaro la verdad para que no flasheen cosas que no son”.

Dante Spinetta negó los rumores de romance con Griselda Siciliani (Foto: X)

La respuesta de Dante Spinetta ante los rumores de romance con Siciliani (Foto: X)

Por otro lado, en las últimas horas también se conoció que Luciano Castro recibió el alta de la internación voluntaria que realizó durante 18 días para hacer un proceso de recuperación integral. Luego de que se conociera su salida y que su regreso al trabajo se llevaría a cabo bajo total hermetismo para preservar su privacidad, las cámaras buscaron la palabra de su expareja, Griselda Siciliani. “Yo no hablo de nada de intimidades ni vida privada. No hablo de nada de eso”, sostuvo la actriz en diálogo con Intrusos (América TV). Solo se limitó a contar que su año laboral va a estar marcado por “la película y algunas cosas que todavía no se pueden definir”, pero que la plataforma las va a anunciar en su debido momento.