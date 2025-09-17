Dante Spinetta vivió un momento único con Lionel Messi en Miami: “No me lo olvido más”

Dante Spinetta presenció el partido del Inter Miami contra Seattle. Ubicado en el Chase Stadium, el cantante, acompañado de su hijo, Brando Spinetta, se dio el gusto de ver a Lionel Messi en acción en un encuentro que terminó favorable a Las Garzas por 3-1.

Dante Spinetta y su foto con Lionel Messi

Desde la previa hasta el final del partido, Spinetta buscó el momento indicado para poder acercarse al capitán de la selección argentina y sacarse una foto para el recuerdo. Finalmente, en la zona de vestuarios, una vez culminado el partido, el cantante logró su cometido y dejó registro de ello en su cuenta de Instagram.

Dante Spinetta presenció el encuentro entre el Inter Miami y Seattle

“Este día no me lo olvido mas... conocí al número uno. Gracias por tanta magia, Leo”, afirmó Dante, quien, además del texto, agregó el tesoro más preciado: la foto con Messi, quien lució una remera de entrenamiento de color celeste, mientras el cantante eligió un outfit más clásico, sumado a una gorra y un colgante de identificación.

"El 1", la dedicatoria de Dante Spinetta a Lionel Messi

Además de la instantánea, Dante grabó parte del precalentamiento de los jugadores y reposteó su foto con Messi, al que le agregó el texto “El 1″.

Estos elogios no hacen más que agigantar la figura del futbolista en los argentinos que visitan Miami y pretenden, aunque sea, un saludo del astro.

Brado, hijo de Dante, también posó junto al futbolista

Por su parte, Brando, en la misma sintonía que su padre, quedó sorprendido al ver a Messi de cerca, sea en la cancha como al lado suyo, y también compartió una foto con La Pulga. “El uno”, exclamó el joven, sumado a un emoji de emoción.

Chechu Bonelli también estuvo con Messi

Otra de las celebridades que viajó a los Estados Unidos y se dio el gusto de compartir un momento junto al futbolista fue Cecilia “Chechu” Bonelli, quien tomó la decisión de planificar unas vacaciones de soltera tras la separación con Darío Cvitanich.

Chechu Bonelli se cruzó con Lionel Messi en Miami

Por intermedio de su cuenta de Instagram, la modelo, junto a sus hijas Lupe y Carmela, arribaron Florida Blue Training Center con el fin de sacarse una foto junto a Lionel Messi.

“Gracias por la magia de tu corazón. Y a vos, Antonela, por ser todo”, compartió Chechu, quien, en su agradecimiento, incluyó a Antonela Roccuzzo, esposa de Messi, partícipe de este momento.

Chechu Bonelli aprovechó su estadía en Miami para sacarse una foto con Lionel Messi

Además de una foto familiar y otra solo con Lionel, Bonelli también se tomó el atrevimiento de dialogar con Rodrigo De Paul, compañero del rosarino en el Inter Miami. En este caso, Carmela fue quien posó para las cámaras junto a “Motorcito”.

En una jornada inolvidable tanto para Bonelli, como para sus hijas, la modelo siguió con las publicaciones en sus redes sociales, esta vez haciendo foco en el clima caluroso de Estados Unidos.

Chechu Bonelli posó para la cámara junto a Rodrigo De Paul

En la playa, relajada, contemplando el paisaje y la vista desde su balcón, la modelo decidió alejarse, por un momento, de la euforia generalizada que existe sobre el romance confirmado de Cvitanich e Ivana Figueiras y la teoría que existe sobre una posible infidelidad del exjugador de Boca y Racing. Con un perfil bajo, y sin dar declaraciones a la prensa, Bonelli jamás negó, ni afirmó, las supuestas versiones que circulan.