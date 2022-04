La amistad entre Kurt Cobain y Dave Grohl: de su complicidad musical al quiebre por las adicciones

Este martes 5 de abril, se cumplen 28 años de la muerte de Kurt Cobain, el muchacho de Seattle que revolucionó a Estados Unidos y al mundo, y que, a partir de su trágico deceso, se convirtió en mito. Fue líder de la banda precursora del grunge, Nirvana, de la que también formó parte otro rockstar: Dave Grohl. El actual líder de Foo Fighters, que recientemente ganó tres Premios Grammy por su último álbum Medicine at Midnight, era su baterista Además, en los últimos días perdió a otro gran amigo y compañero de la música, Taylor Hawkins. Pero, ¿cómo era la relación entre ambos músicos intérpretes de “Smells like teen spirit”?

Dave Grohl fue el sexto baterista de Nirvana, por lo que su llegada al grupo de Cobain se dio recién en 1990, solo un año antes de la salida de Nevermind, considerado por la Revista Rollling Stone como el sexto mejor disco de la historia. Tras el álbum Bleach, definido por el periodista Alfredo Rosso en diálogo con LA NACION como “de culto”, Kurt y Krist Novoselic, bajista de la banda, salieron en busca de un percusionista que por fin los colmara.

En la biografía Come as you are, el histórico miembro del grupo recuerda qué sintieron con su compañero al escucharlo tocar: “A los dos minutos, supimos que era el indicado. Era genial. Era realmente dinámico. Era tan brillante, tan caliente, tan vital”.

En 1991, en una entrevista con Studio Brussel, Cobain aseguró en ese momento haber encontrado al percusionista buscado: “Krist (Novoselic) y yo llevamos tocando juntos unos cuatro años y medio con diferentes bateristas. Dave lleva un año en la banda. Esta es la primera vez que nos sentimos como una unidad muy definida. La banda está por fin completa, porque todos los demás bateristas que tuvimos apestaban”.

Nirvana | Estadio José Amalfitani, Buenos Aires 1992 - Fuente: Youtube

En cualquier caso, la comunicación que los tres mantenían era eminentemente musical, según describió Grohl en una entrevista con el diario The Big Issue: “En ese entonces, éramos jóvenes y el mundo era muy extraño. Pero esa disfunción emocional de Nirvana se alivió cuando tomamos los instrumentos. Si la música no hubiera funcionado, no habríamos estado juntos. En verdad, creo que hay algunas personas con las que sólo puedes comunicarte musicalmente. Y a veces, es una comunicación aún mayor y más profunda”.

En diálogo con este medio, el director musical de Vorterix, Dany Jiménez, aseguró: “Grohl dijo en varias notas que casi no recuerda lo que fue el último año de la banda. (...) Pero creo que sí Cobain encontró en Grohl el cómplice musical que antes no tenía, desde trabajar juntos las armonías vocales hasta jugar con patrones de batería diversos, que Dave dijo en una ocasión estaban inspirados en la música disco, aunque parezca mentira. Eso sí creo que fue importante: tener un socio musical. Y en Grohl lo encontró”.

El abuso de sustancias por parte de Cobain podría haber sido un obstáculo en su relación. En el programa del conductor radial Howard Stern, Grohl contó: “Yo no consumo drogas, las dejé cuando tenía 20 años, y había muchas drogas en nuestro entorno. Había gente que consumía y gente que no. Yo no las consumía, así que estaba fuera de ese mundo; y si estás adentro, estás dentro; si estás afuera, estás afuera”.

ARCHIVO - Los miembros de la banda Nirvana, de izquierda a derecha, Krist Novoselic, Dave Grohl y Kurt Cobain posan tras recibir un premio a mejor video alternativo en la 10a entrega anual de los Premios MTV a los Videos Musicales en Universal City, California el 2 de septiembre de 1993. Spencer Elden, el hombre de 30 años que afirma que la fotografía de él desnudo cuando era bebé que aparece en la portada del álbum "Nevermind" de Nirvana de 1991 es pornografía infantil, presentó una versión enmendada de una demanda contra la banda. (Foto AP/Mark J. Terrill, archivo)

El vínculo entre ambos puede también leerse a partir de sus respectivas bandas. En ese sentido, el periodista Alfredo Rosso, conductor de La Casa del Rock Naciente (Rock & Pop) y La Trama celeste (AM 750) marca las diferencias y similitudes entre ambos a la hora de relacionarse con su audiencia. “Son dos frontman con un carisma impresionante, pero tienen maneras distintas de encarar al público. Cobain no era ‘simpático’, sino contundente y categórico. Lo suyo era tirar verdades, y hacer al público partícipe de sus letras. Grohl tiene la misma intensidad, pero tiene un manejo del público distinto”, explica el experimentado periodista de rock.

Respecto del rol de autor de Dave en Nirvana, Rosso recuerda que el cantante “copaba todo el espectro de composiciones porque tenía mucho para decir, y por ahí, existía un acuerdo tácito que era compositor, cantante y vocero de la banda”.

Kurt Cobain, Krist Novoselic y Dave Grohl

Consultado por un posible paralelismo entre ambos grupos, el periodista especializado en rock considera que Foo Fighters “se convirtió en un ícono por la intensidad” que tomó de su predecesora. “Son letras que tienen mucho que ver con el aquí y ahora, no es la versión light de Nirvana. Continúa esa tradición en otro envase”.

Todavía hoy, Grohl recuerda a su excompañero en una situación muy particular: “Es cuando me siento ante una batería que siento a Kurt. No es frecuente que toque las canciones que tocábamos, pero al sentarme en ese taburete, aún lo imagino frente a mí luchando con su guitarra mientras gritaba con fuerza en el micrófono”, confesó Grohl en The Storyteller, sus memorias que lanzó en 2021. Y agrega: “Nos queríamos. Éramos amigos. Pero había una disfunción en Nirvana que una banda como Foo Fighters no tiene”.

Un paralelismo

Este nuevo aniversario de la muerte de Cobain coincide con el fallecimiento de Taylor Hawkins, baterista y, casualmente, compinche de Grohl, al igual que Kurt lo era con Dave en Nirvana. ¿Se puede hacer una comparación semejante? Dany Jiménez piensa que sí: “(Taylor) era el Charlie Watts de los Foo. (...) Creo que ahí sí Grohl encontró un compadre hacia afuera, me parece. Si ibas a comprar un hipotético Funko Pop de Foo Fighters, si no estaba el de Dave, te llevabas el de Taylor, sin dudas”. El ídolo de la banda estadounidense que se presentó por última vez en el Lollapalooza Argentina murió el pasado 25 de marzo en Bogotá.

Dave Grohl y Taylor Hawkins fueron grandes amigos, además de compañeros en Foo Fighters

A su vez, Alfredo Rosso estimó que Hawkins era un “segundo comandante” de Grohl en Foo Fighters. “El otro elemento restallante era Taylor”, añade. Quizás, el rol que le cabió a Grohl en el poco tiempo que compartieron. En diálogo con la Revista People, Dave aseguró que solo conoció “a Kurt por unos tres años y medio”, aunque en ese tiempo pasaron varias vidas. Además de Nevermind, juntos grabaron In Utero, el tercer disco de la banda, y MTV Unplugged in New York.