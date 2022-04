La emotiva canción que Elton John le dedicó a Taylor Hawkins y que hizo llorar a los fans

El 25 de marzo, el mundo de la música se vistió de luto al conocerse la triste noticia de la muerte de Taylor Hawkins, baterista de Foo Fighters. Su cuerpo fue encontrado en un hotel de Bogotá, Colombia, donde se encontraba con la banda para participar del Festival Estéreo Picnic. A raíz de lo sucedido, sus fans y sus colegas les enviaron muestras de apoyo a sus familiares y amigos. Uno de los últimos que tuvo un gesto así fue Elton John quien, en pleno show en Estados Unidos, le dedicó un tema a su memoria.

Dos días después de la muerte, Elton John dio un show en el Wells Fargo Arena, en Des Moines de Iowa, Estados Unidos, como parte de su tour Farewell Yellow Brick Road y no dudó en rendirle homenaje al músico.

Conmovido con la noticia de la muerte de Taylor, se tomó un momento del recital para hablar de sus sensaciones tras lo ocurrido: “Quedé impactado porque él trabajó en mis Lockdown Sessions, era una de las personas más agradables que podías conocer. Un músico real al que le gustaba la vida y todos los tipos de música”.

Elton John le dedicó a Taylor Hawkins una canción que hizo llorar a sus fans

En ese sentido, agregó: “Me parece tan triste que a los 50 años hayamos perdido a alguien que tenía tanta pasión. Me da mucha pena por su familia y sus tres hijos, su esposa, sus otros parientes, y por supuesto los Foo Fighters que perdieron a un ser querido que nunca podrá ser reemplazado”.

Para cerrar el emotivo momento, señaló: “Su música seguirá viva, solo puedo decir que era un gran hombre”. Acto seguido interpretó John “Don’t Let The Sun Go Down On Me”, una canción de 1974, y fue ovacionado por los fans presentes en el lugar. El video del momento no tardó en viralizarse y muchos fans de Hawkins expresaron su emoción por el gesto.

En el 2013, Taylor Hawkins se mantuvo en la música, fuera de Foo Fighters, con su banda Chevy Metal GETTY

La muerte de Taylor Hawkins

El músico de 50 años fue encontrado muerto en la habitación del hotel donde se hospedaba en Bogotá, Colombia. Horas después, desde las redes oficiales de Foo Fighters confirmaron la triste noticia con un comunicado.

“La familia Foo Fighters está devastada por la trágica y prematura pérdida de nuestro querido Taylor Hawkins. Su espíritu musical y su contagiosa risa vivirán con todos nosotros para siempre”, señalaron en su Instagram.

Taylor Hawkins, Foo Fighters, en su presentación en el Lollapalozza Argentina Julián Bongiovanni

Rápidamente, sus fans acudieron a las redes sociales para despedir al músico y se mostraron conmocionados por la noticia. Aquellos que estaban en Bogotá se acercaron hasta el lugar donde murió y dejaron flores y velas.

Taylor Hawkins nació en Forth Worth, Texas el 17 de febrero de 1972, pero creció en California. Estudió piano, tocaba guitarra y decidió dedicarse de lleno a la percusión por su fanatismo por The Police. En 1997 se unió a Foo Fighters en reemplazo de William Smith. En 2005 fue considerado uno de los mejores bateristas de rock por la revista inglesa Rythm.

Los fans lloran la muerte de Taylor Hawkins, baterista de Foo Fighters (AP Photo/Fernando Vergara) Fernando Vergara - AP

Estaba casado y era padre de tres hijos: Oliver (16), Anabelle (13) y Everleigh (8). Tras su muerte, la banda anunció que cancelaron la gira. “Aprovecharemos este tiempo para llorar, sanar, acercarnos a nuestros seres queridos y apreciar toda la música y los recuerdos que hemos creado juntos”, precisaron en un texto.