La cifra millonaria que deberá pagar La Mona Jiménez como resarcimiento económico a su hija extra matrimonial

CÓRDOBA.- Carlos “la Mona” Jiménez perdió un juicio millonario que le inició Natalia Taddei, una hija a la que debió reconocer judicialmente a través de un análisis de ADN. La joven le reclamó al cuartetero cordobés alrededor de 300 millones de pesos, según trascendió, en concepto de resarcimiento económico. Todavía hay dos instancias de apelación posible del fallo.

“Hoy puedo verme al espejo y decir quién soy. Ahora sí yo tengo un papel. Pero lo que no me termina de completar es por qué llegamos a una instancia en la que desde la otra parte nunca escucharon mi pedido para que sea entre nosotros, en silencio. Como no tenía respuesta tuve que recurrir a una mediación judicial”, declaró Taddei.

La demanda la presentó en 2015, después de no llegar a un acuerdo en la instancia de mediación. Hace cuatro años, cuando un ADN dio resultado positivo, el Juzgado de Familia de 8va nominación de Córdoba ordenó al Registro Nacional de las personas proceder a inscribir a Natalia Romina Taddei como “Natalia Romina Jiménez Rufino”.

Natalia Taddei, hoy Natalia Romina Jiménez Rufino LA NACION

Esa sentencia indica que Liliana Beatriz Echevarría, madre de Natalia, conoció a Carlos “La Mona” Jiménez Rufino cuando tenía 18 años, estando de vacaciones en la ciudad de Córdoba. Da cuenta de que mantuvieron un romance en secreto, “dado que el accionado estaba casado y, fruto de dicha relación, quedó embarazada".

Cuando Echeverría le dio la noticia del embarazo a Jiménez, “el nombrado se opuso a asumir su responsabilidad alegando que ello le generaría conflictos en su matrimonio, por lo que su progenitora decidió regresar a Buenos Aires, donde finalmente nació la actora”.

Como no se llegó a un acuerdo económico en la mediación, la mujer le realizó una demanda por daños y perjuicios al cuartetero. El fallo recién salió ahora.

La mujer contó varias veces que se enteró a los 8 años, por una abuela, que su papá era el músico y que si bien lo vio algunas veces, hace años que no tienen relación y que él solo le pagó algunas cuotas escolares.

Cuando salió el fallo de paternidad, en declaraciones al programa Hora de Noticias, dijo: “Toda la vida tuve contacto con él, desde que nací, hasta que perdí el contacto por todo esto, hace unos 5 años cuando le pedí a él por favor que tomáramos cartas en el asunto para hablar del tema; acudí a su familia, tuve el ADN guardado por tres años y no tuve valor para decírselo a mi familia en Buenos Aires".

Añadió que cuando nació su hija retomó “fuerzas” y decidió no esperar más y tomar la iniciativa. “Porque no quiero que mis hijos se enteren por otras personas, porque mi hermano se enteró en la calle y siempre hay alguien que te dice algo. No se puede tapar el sol con un dedo”.