La despedida de José Carreras y un sentido homenaje a Ángel Mahler

Lo que cada persona del público recibe en sus ojos y oídos, durante un espectáculo musical (recital, concierto, gala, show) puede tener interpretaciones muy caprichosas y fragmentadas, según el deseo de cada uno o lo que se ha ido a buscar. De antemano, las consignas proponen un marco. Y esta tuvo una: José Carreras Gira despedida mundial. De ese modo estaba anunciada la actuación del gran tenor catalán, programada para el último sábado, en el Movistar Arena de Buenos Aires.

Algunos, de oídos añoso, quizá quisieron reencontrarse con aquel “Alfredo” de La Traviata; con el que, transitando sus jóvenes 26 años, llegó por primera vez a la Argentina, para compartir el escenario del Teatro Colón con Luisa Sofía. Otros, que lo conocieron a partir del espectáculo Los Tres Tenores, esperaron conectarse con ese repertorio de recital lírico, atravesado por el cancionero popular que, con los años, abriría las puertas de otro tipo de mercado musical, hoy conocido como crossover.

La gala lírica-popular que ofició de despedida apuntó más a una galería de obra musicales efectivas que a un programa trazado según determinados conceptos.

Verónica Cangemi y José Carreras en el Movistar Arena @la.team_agency

Al estilo de las versiones de ópera en formato concierto, el protagonista de la noche se limitó a cantar sin dirigirse al público en ningún momento con saludos ni agradecimientos. Solo deslizó un cariñoso “qué guapa estás” a su partenaire, la cantante Verónica Cangemi, quien, en el balance, tuvo una labor mucho más destacada que la de un papel secundario, al igual que en la anterior gala que compartieron en Buenos Aires, hace más de una década.

La soprano mendocina interpretó casi la misma cantidad de obras que el protagonista, y realmente se lució en muchos tramos del espectáculo. La partitura general fue un verdadero crossover que abordó todos los frentes. En el plano instrumental, hubo paradas de la orquesta, dirigida por David Giménez Carreras (sobrino del tenor) en suites operísticas del estilo de la obertura de Nabucco, hasta el período “jazzístico” de Shostakovich. Y dentro del repertorio cantado, Carreras y Cangemi alternaron una selección que saltó por épocas y estilos, desde el perfil “arioso” de obras como “El lamento del Federico”, de L’arlesiana, de Cilea, hasta la romanza “Me llaman la primorosa”; o desde inoxidables latinoamericanos como “Esta tarde vi llover” y “Contigo aprendí” hasta “El día que me quieras”.

Fuera de programa

Tras el intervalo subió al podio Damián Mahler a dirigir la orquesta, para un breve homenaje a su padre, Angel Mahler, fallecido el 25 de mayo pasado, a los 65 años. En seguida, Cangemi se acercó al micrófono para recordar al compositor y director, pieza fundamental en la historia de los musicales en la Argentina. Además, su productora fue organizadora del concierto de Carreras. “Esta noche estamos cumpliendo un sueño de nuestro querido Ángel Mahler -dijo la cantante-. Lo homenajeamos de la manera que podemos, con música. Esta era su vida. Gracias por esta maravillosa orquesta que Ángel creó y dirigió. Gracias a su familia, que hizo posible que este concierto se pudiera realizar con mucho esfuerzo pero, sobre todo, mucho amor. Brindo por toda esta familia”. Y al mirar a Damián, agregó: “Este chico es el futuro que dejó su papá. También gracias a su esposa Dolores [violinista de la orquesta], que la tenemos aquí y a su hermana Liliana y a su hermano Osvaldo. También a Gabriel, que es su socio. Es una familia que trabaja para el arte. Es muy emocionante poder acompañarlos”.

José Carreras, Verónica Cangemi y David Giménez Carreras

Luego, el concierto continuó con una segunda parte. La despedida de Carreras de Buenos Aires fue una lista de grandes éxitos que incluyó (dentro y f uera de programa) “Granada” y el brindis inevitable: “Libiamo ne’lieti calici», para que esa parada en la famosa Traviata cierre un círculo, hasta el próximo escenario de esta despedida en la que se ve a un Carreras de 78 diciembres marcado por los años pero con un enorme oficio de cantante.

Reconocimiento oficial

José Carreras se despidió de Buenos Aires (al menos en su rol de cantante) con honores. Con el público aplaudiendo en el estadio y con una distinción del Congreso de la Nación.

Días antes del concierto los senadores nacionales por Mendoza, Rodolfo Suarez y Mariana Juri, junto a la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, entregaron un diploma de honor a Carreras, a Cangemi y a David Giménez Carreras por sus destacada trayectorias.

“Estamos muy contentos de poner en valor a tres artistas sobresalientes que hemos podido disfrutar millones de mendocinos, argentinos y ciudadanos de otros países. Creemos que son claros ejemplos de perseverancia y de talento para nuestra sociedad y para todo el mundo”, afirmó Mariana Juri.

Verónica Cangemi

“Muchas gracias José Carreras por todas las emociones que nos has sabido transmitir a través de tu música y por no solo poner tu talento y compromiso en favor de la música sino también al servicio de miles de personas que has sabido ayudar con tu fundación dedicada a la lucha contra la leucemia. Gracias por permitirnos aprovechar tu presencia en el país, en el marco de su gira de despedida de los escenarios, para otorgarte este humilde reconocimiento”, agregó Mariana Juri, en torno al trabajo que el tenor hace, fuera de los escenarios, desde que padeció la enfermedad, a mediados de la década del ochenta.

“Es un honor entregar esta distinción del Senado de la Nación a tres grandes de la música lírica mundial como lo son José Carreras, David Giménez y, por supuesto, a nuestra mendocina, Verónica Cangemi. La música es una de las bellas artes que emociona y, al ver a intérpretes como los que hoy honramos, sabemos que miles de personas se han conmovido, emocionado en sus actuaciones. La trayectoria de cada uno de ellos ha marcado una huella en la historia de la música lírica y de la cultura en cada rincón del planeta”, consideró el senador Rodolfo Suarez.