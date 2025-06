La drástica decisión que Sabrina Carpenter, la artista pop del momento, quiere tomar para sus conciertos

La fama y el éxito deben de tener muchas cosas buenas, pero también una contrapartida con la que no todo el mundo está dispuesto a lidiar: la sobreexposición continua. Sabrina Carpenter (26 años), la cantante y sensación del pop actual que se prevé seguirá creciendo, sabe bien que las miles de personas que cantan y bailan sus canciones en los conciertos vuelven a casa con miles de fotos de ella y su espectáculo hechas con un teléfono móvil. Imágenes sobre las que la artista no tiene ningún control.

Carpenter, que el próximo 29 de agosto lanzará su séptimo disco Man’s Best Friend y del cual ya adelantó “Manchild”, habló de la posibilidad de prohibir los teléfonos móviles en sus conciertos en declaraciones a la revista Rolling Stone. En un tono cercano a la broma, asegura que uno de los motivos por los que se plantea este veto es porque no quiere que sus seguidores la lleguen a grabar y fotografiar sobre el escenario cuando sea mayor , aunque se muestra comprensiva sobre esta nueva realidad en la que son muchos quienes tienen más interés en grabar los conciertos que en vivirlos. “He crecido en la era de la gente con iPhones en los conciertos. Desgraciadamente, me parece supernormal. No puedo culpar a la gente por querer tener recuerdos”, asegura.

Sabrina Carpenter: "No me hagas zoom cuando tenga 80 años ahí arriba" Soledad Aznarez

Pero para la ganadora de tres premios Grammy en 2025 esto no puede durar para siempre: “Dependiendo de cuánto tiempo quiera estar de gira y de la edad que tenga quiten esos teléfonos. No pueden hacer zoom en mi cara. Ahora mismo, mi piel es suave y flexible. No pasa nada. Pero no me hagan zoom cuando tenga 80 años ahí arriba”.

Más allá de la aparente broma, para Carpenter prohibir los celulares es un win-win [expresión en inglés que indica que todo el mundo gana], tanto para el artista como para público. Si aquel evita fotos y videos indeseados, este tendrá una experiencia musical mucho más auténtica si no tiene un móvil en la mano. Y ella habla desde su propia experiencia. En la misma entrevista, la artista cuenta lo mucho que disfrutó recientemente viendo en Las Vegas a Silk Sonic, el dúo compuesto por Bruno Mars y Anderson Paak, en un show en vivo en el que se prohibieron los celulares: “Nunca he tenido una experiencia mejor en un concierto. Me sentí como si estuviera en los años setenta. Realmente sentí que estaba allí . Todo el mundo cantando, bailando, mirándose y riendo. Fue realmente hermoso”.

Si Carpenter sigue manteniendo esta opinión cuando comience la gira de Man’s Best Friend puede que para entonces los celulares ya sean historia en sus recitales: “Sinceramente, esto no les va a gustar a mis fans, absolutamente”, asegura sobre la posibilidad de prohibirlos.

My new album, “Man’s Best Friend” 🐾

is out on August 29, 2025.



i can’t wait for it to be yours x



Pre-order now: https://t.co/E7QJWhYV2D pic.twitter.com/UXVLzBQTj4 — Sabrina Carpenter (@SabrinaAnnLynn) June 11, 2025

Pero ella tampoco sería la primera en tomar esta decisión. En junio de 2023 lo hizo Bob Dylan, que durante su gira por España contrató los servicios de una empresa líder en crear espacios sin dispositivos, esto es: teléfonos móviles guardados en fundas precintadas con un cierre electrónico y que no se pueden abrir para hacer fotos, grabar vídeos o enviar mensajes durante el concierto. Antes que él, habían usado este servicio Bono, Jack White o Quentin Tarantino. Este mismo mes, el manager de Iron Maiden, Rod Smallwood, pidió a los seguidores del grupo que dejen sus teléfonos durante la gira mundial Run for Your Lives de la banda. “Realmente queremos que los fans disfruten de los shows de primera mano , en lugar de hacerlo en sus pantallas pequeñas”, explicó Smallwood.

Habrá que esperar para comprobar si la autora de Espresso se sube a esta tendencia de cero móviles en los conciertos. De su paso por el festival Primavera Sound en Barcelona a principios de junio, donde la ex chica Disney desplegó un escenario colorista y atrapó una vez más a su público con sus éxitos y su simpatía, seguro que hay teléfonos llenos de fotos.