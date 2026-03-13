Tiene 13 años, cantó en Es mi sueño y emocionó hasta las lágrimas a Abel Pintos

Este lunes 9 de marzo llegó a la pantalla de eltrece Es mi sueño, el nuevo programa conducido por Guido Kaczka, que apuesta a una competencia de canto con participantes de distintas edades y un jurado integrado por reconocidas figuras de la música argentina. En una de las emisiones más recientes del ciclo se vivió un momento especialmente emotivo: Lorenzo Fiorotto, un niño cantante de 13 años, se presentó en el escenario e interpretó “Sin principio ni final”, tema de Abel Pintos. La actuación conmovió tanto al público como al jurado y generó una reacción inesperada en el propio artista, que no pudo contener las lágrimas ante la fuerza de la interpretación, en una noche que quedó marcada como uno de los momentos más intensos del programa.

Abel Pintos no pudo evitar emocionarse hasta las lágrimas al escuchar a Lorenzo ponerle voz a uno de sus temas, ya que lo hizo en una interpretación cargada de sensibilidad. Más allá de su talento, el joven conmovió a todos al contar que su sueño no está ligado a la fama, sino a poder cantar para ayudar a otras personas. Sus palabras despertaron una profunda admiración tanto en el jurado como en Guido Kaczka y en quienes seguían el momento desde sus casas.

Lorenzo Fiorotto, de 13 años, se presentó en el escenario de Es mi sueño y sorprendió con su interpretación (Captura: eltrece)

Oriundo de Gualeguaychú, el niño de 13 años llegó al escenario atravesado por una mezcla de sentimientos. Antes de comenzar su presentación, reconoció que estaba viviendo un instante muy especial. “Me siento nervioso y contento”, aseguró, para dejar ver la emoción que lo acompañaba en ese momento previo a cantar.

Abel Pintos no pudo contener las lágrimas al escuchar la versión del joven participante (Captura: eltrece)

Hacia el final de la presentación llegó el momento más emotivo de la noche: Abel Pintos invitó a Lorenzo Fiorotto a compartir el escenario y juntos interpretaron la canción, lo que generó uno de los instantes más intensos del programa. La escena conmovió al público y al jurado, que siguieron el dueto en un clima cargado de emoción.

Luego, el artista volvió a mostrarse visiblemente sensibilizado al escuchar cuál es el verdadero sueño del joven cantante. “En realidad, a mí no me interesa ser famoso. Lo que me gustaría de grande es cantar a beneficio de chicos necesitados y ayudar a la gente”, expresó Lorenzo frente al jurado. Sus palabras generaron un clima muy emotivo en el estudio.