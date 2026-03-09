Hoy eltrece estrena “Es mi sueño”, el nuevo programa de Guido Kaczka: a qué hora y de qué trata

Este lunes 9 de marzo se estrena Es mi sueño (eltrece), el nuevo programa que conducirá Guido Kaczca. Se trata de de la nueva gran apuesta del canal con una competencia de canto y un jurado compuesto de estrellas de la música argentina.

Según informó eltrece en su sitio web, se trata de un formato que combina actuaciones en vivo con historias personales profundamente emotivas. De esa forma, los participantes no solo subirán al escenario para mostrar sus habilidades artísticas, sino que también compartirán sus sueños e increíbles historias.

“La idea es que el público no solo juzgue una actuación, sino que se conecte con la persona que está detrás de esa voz. Una apuesta de lujo que combina espectáculo y emoción genuina en el horario central”, detalla. La propuesta es “encontrar un artista que emocione”, que “el programa haga brillar a los participantes y que ”la Argentina se divierta".

A qué hora se estrena Es mi sueño en eltrece

El programa se estrena este 9 de marzo a las 21.15. Este se emitirá de lunes a viernes a las 21:15 por eltrece, con estreno el lunes 9 de marzo de 2026. Ocupa el espacio del prime time que dejará la tira Hija del Fuego: La Venganza de la Bastarda.

De esa forma, Guido Kaczka vuelve al horario central del canal. El conductor tiene una larga trayectoria en grandes formatos televisivos y en programas que combinan el juego, la emoción y el contacto con historias reales de la gente. Desde la producción del canal aseguran que Kaczka está volcado de lleno en el proyecto y que llegará al debut con los ensayos muy avanzados.

Quiénes componen el jurado de Es mi sueño

Este ciclo contará con un jurado que estará integrado por cuatro figuras reconocidas y de estilos diferentes:

Abel Pintos: representa el perfil del artista popular consagrado, con una carrera sólida y millones de seguidores en todo el país. Ya en otras oportunidades participó de realities de talentos, por lo que se sabe desemvolver como jurado.

Abel Pintos, vuelve a sentarse en el sillón de jurado Fabián Marelli

“La Mona” Jiménez: el máximo referente del cuarteto cordobés dará el presente. Es el nombre que más sorpresa genera porque es la primera vez que acepta sentarse en el jurado de un reality de estas características.

La Mona Jiménez debuta como jurado en un reality (Foto: Instagram @lamonaoficial)

Jimena Barón: la actriz, cantante y figura que tiene una gran trayectoria y con una historia personal que el público ya conoce y con la que se identifica. Esta es su regreso a la televisión después de un período alejada de los medios tras el nacimiento de su segundo hijo, Arturo. Ella también tiene experiencia en concursos de talentos, tanto como participante como jurado, tras su paso por Bailando por un sueño.

Jimena Barón vuelve a la televisión después de convertirse en mamá por segunda vez

Joaquín Levinton: el líder de Turf completa el jurado. Su recorrido en la música rock nacional y una personalidad divertida agrega una mirada más alternativa al jurado. Lo hemos visto como participante de MasterChef Celebrity, pero en esta ocasión será quien juzgue.