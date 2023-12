escuchar

Emilia Mernes está al tope de lo más escuchado en Spotify. Cada vez genera más repercusión en el exterior y las entradas para sus shows se agotan en tiempo récord. Su música suena cada vez más fuerte en la escena urbana y en cuestión de 10 horas, la entrerriana colmó 10 Movistar Arena, alcanzando una venta total de 100.000 tickets. Con este furor histórico, Emilia se convirtió en la primera artista en alcanzar este logro: la cita será el 6, 7, 19, 20, 21, 23 de abril y 3, 29, 30, 31 de mayo.

Emilia Mernes agotó las entradas para diez funciones en el Movistar Arena (Fuente: Instagram/@fenix.entertainment.group)

La cantante de género urbano triunfó durante su última gira en la Argentina, México, Brasil, Chile, Perú y España con el Tour 2023. Ahora, se prepara para lo que será una de las puestas en escena más esperadas. Según informó la cantante, hará una gira por todo el país y el exterior y “en cada show habrá un gran despliegue de escenografía, vestuario, coreografías y un viaje musical de regreso a los inolvidables sonidos de principios de los años 2000″.

Emilia Mernes agotó todas sus fechas en Buenos Aires y le agradeció emocionada a sus fans en sus redes sociales (Fuente: Instagram/@emiliamernes)

Lo cierto es que estas cifras récord de venta conmocionaron a la cantante de “Cuatro Veinte”, que no dudó en agradecer el cariño recibido a través de sus redes sociales: “Estoy muy emocionada, tratando de procesar esta información, para mí iba a ser un día relativamente normal, sí especial porque hoy salía con las fechas del Movistar Arena, pensé en vender uno, pensé en vender dos, pero ¡¿Diez en once horas?! Es una puta locura (sic). Nada, estoy con mucha mezcla de sentimientos, muy contenta, muy feliz, agradecida de corazón porque esto es gracias a ustedes”, se sinceró en un video de Instagram. Tras ese primer agradecimiento a sus fans, la artista publicó otro video con lágrimas en los ojos: “Bueno, quería seguir agradeciéndoles, pero terminé así, no puedo ni hablar porque lloro”, escribió la cantante en un video y remató en medio de la emoción: “Estoy ahogada”.

Duki y Emilia, la pareja estrella de la música urbana G3/The Grosby Group

Ante ese torbellino incontrolable de emociones, Emilia se dirigió a sus más de 8 millones de seguidores a través de una carta: “Gracias por elegirme, gracias por identificarse con mi música, trabajo sin parar porque amo entregarles mi corazón y mi alma en cada proyecto que hago para ustedes”, comenzó la cantante nacida en Nogoyá. “Toda la vida vi a mis papás trabajar incansablemente y esforzarse para lograr todo lo que se proponían, ellos son mi más grande ejemplo. Soy una chica del interior a la cual subestimaron mucho, y ojalá que mi historia sirva para todos los soñadores que están en sus cuartos con sus guitarras queriendo triunfar y que se reconozca su sacrificio y talento. Los amo, siempre luchen por lo que anhelan. Nos vemos en el .MP3 Tour”, reflexionó.

Su nuevo álbum .mp3 batió todos los récords con millones de reproducciones en Spotify

La joven artista saltó a la fama tras incorporarse como cantante a la banda uruguaya de cumbia-pop Rombai, en 2016, de la que se separó dos años después. El 8 de marzo de 2019 lanzó su primer tema como solista, “Recalienta” y ese fue el punto de partida para una carrera que no para de crecer: el año pasado fue nombrada Latin Artist on The Rise” (artista latina en ascenso) por la revista Billboard y tras el lanzamiento de su nuevo disco, .mp3, logró encabezar los rankings de las principales plataformas de música.

Aunque disfruta de su éxito fuera de la Argentina, Emilia no se olvida de sus raíces y trata de mantener los pies bien sobre la tierra

¿En qué ciudades cantará Emilia?

Según informó la cantante, hará una gira por todo el país y también por el exterior. El tour se iniciará en Buenos Aires con diez fechas y luego viajará a Rosario, donde se presentará el 12 de abril en el Anfiteatro local. El 27 de abril estará en el Quality Arena de Córdoba, el 4 de mayo en el Antel Arena de Montevideo, Uruguay; el 10 de mayo en el Delmi de Salta y el 25 de mayo en el SND Arena de Asunción, Paraguay.

LA NACION